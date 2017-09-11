 Мужчина устроил стрельбу из окна 7-го этажа на Харьковщине: в спину ранен 14-летний подросток, - полиция

Об этом нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции в Харьковской области, опубликованном в Facebook.Информация о происшествии поступила в Лозовской отдел полиции вчера в 15:14."При выезде на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 14-летний мальчик проходил возле дома № 32, расположенного на территории 3-го микрорайона г. Лозовая, а неизвестный из окна квартиры на 7-м этаже указанного дома, по неустановленным причинам осуществил выстрел из пневматического оружия в спину потерпевшему. Мальчик был доставлен в больницу. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Сообщается, что работниками отдела полиции в совершении указанного уголовного преступления был изобличен неработающий 37-летний житель г. Лозовая. Мужчина из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже, выстрелил из пневматического ружья и попал в спину несовершеннолетнему.Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения в злоумышленника.Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.