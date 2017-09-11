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 Мужчина устроил стрельбу из окна 7-го этажа на Харьковщине: в спину ранен 14-летний подросток, - полиция

На Харьковщине мужчина выстрелил из пневматического ружья и ранил несовершеннолетнего

Об этом нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции в Харьковской области, опубликованном в Facebook.

Информация о происшествии поступила в Лозовской отдел полиции вчера в 15:14.

"При выезде на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 14-летний мальчик проходил возле дома № 32, расположенного на территории 3-го микрорайона г. Лозовая, а неизвестный из окна квартиры на 7-м этаже указанного дома, по неустановленным причинам осуществил выстрел из пневматического оружия в спину потерпевшему. Мальчик был доставлен в больницу. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Мужчина устроил стрельбу из окна 7-го этажа на Харьковщине: в спину ранен 14-летний подросток, - полиция 01

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Сообщается, что работниками отдела полиции в совершении указанного уголовного преступления был изобличен неработающий 37-летний житель г. Лозовая. Мужчина из окна собственной квартиры, расположенной на 7-м этаже, выстрелил из пневматического ружья и попал в спину несовершеннолетнему.

Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании меры пресечения в злоумышленника.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.
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может ГРУшник. ФСБшник, бурят. хто его знает. Но точно не герой АТО
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руки повідламувати такому стрільцю разом з головою, в якій геть пусто
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Законы херня. За яйца такого без разговора отдубасить и в клетку.
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он народ, взял власть в свои руки потому что вальцман оффшор
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А скольких мальчиков подстрелил ты сам, или только с дивана можешь вонять?
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нужно дать ему огнестрел, чтобы НИКТО не мог отнять право у народа стрелять по подросткам
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Вероятно он у него есть, но пьяных мозгов хватило из него не стрелять!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина устроил стрельбу из окна 7-го этажа на Харьковщине: в спину ранен 14-летний подросток, - полиция
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