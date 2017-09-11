 Кабмин разъяснил новые правила учета тепла и воды

Как передает Цензор.НЕТ, разъяснение размещено на Кабмина в Facebook.
Напоминается, что 2 августа 2017 года вступил в силу Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Его цель - привести рынок предоставления жилищно-коммунальных услуг в Украине в цивилизованное состояние, способствовать энергосбережению и энергетической независимости нашей страны. Однако, как отмечается, после обнародования нового закона вокруг него появилось немало домыслов и слухов. Сайт teplo.gov.ua совместно с Проектом USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине" подготовили несколько самых распространенных "мифов", чтобы их опровергнуть и доказать, что закон "О коммерческом учете" является полезным и необходимым государству.
"Один из главных мифов - якобы закон разрешает игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков. На самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, употребленной в здании. То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании. Этот объем необходимо "распределить" между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.
Также, как сказано в сообщении, закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально к показаниям квартирных счетчиков. Благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния.
"Следовательно, закон и в дальнейшем предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги", - подчеркивается в сообщении.
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ПОЯСНЮ Я КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ И КАК ЮРИСТ
1. Коммерческий учет это учет воды-тепла по всему дому подвал, система труб стояки и вода (разбор в каждой квартире)
2. Распределительный учет это учет воды согласно счетчика учетат воды (тепла у кого есть) в конкретной квартире...
3. Если разница между показаниями коммерческого учета и распределительного будет больше в пользу коммерческого общедомового то доначислять будут всем по распределительному на практике вы взяли скажем 20 кубов воды по распределительному поквратирному прибору учета а коммерческий общедомовой выявил разнциу которая на квартиру по нормативу вышла еще плюс 4 куба и вам начислят по факту 20 по вашему счетчику + 4 куба по дому за соседей- протечки, аварии, соседи мыли машину из окна своей квартиры, поливали клумбы... все это идет на вас..
4. ТАКАЯ НАГЛОСТЬ КОЛХОЗ ПЛАТИТ ОЛИГАРХИ ЖИРЕЮТ ПРОКОНАЛО СПОКОЙНО ПО ГАЗУ КОГДА ВМЕСТО ПОКВАРТИРНЫХ НАЧАЛИ ПО ПОСТАВНОВЕ КМУ 2012 ГОДА ВМЕСТО ЗАКОНА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА СТАВИТЬ СЧЕТЧИК ГАЗА НА ДОМ И ДЕЛИТЬ ОПЛАТУ НА ВСЕХ ПО КОЛХОЗУ...средняя по палате... такое же будет с водой и было и есть по теплу- домовые счетчики тепла...
5. Коммерческий учет и его показания будут являться счетной единицей для тех квартир которые до сих пор не поставили счетчик учета воды в квартире или не сделали воввремя поверку-замену-старых или поломанных распределительных приборов учета воды..
6 Для тепла это малая толика домов в Украине оборудованная счетчиком учета тепла в квартирах массово особенно пятиэтажки хрущевки и блочные дома не позволяют технически по существующей системе подачи и распределения тепла ставить счетик теплав квартире там нужен один вход и один выход а в квартирах по несколько подача и несколько обратка.. надо делать капитальную реконструкцию систем отопления а это миллионы гривен...
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Без л о х а и жизнь п л о х а .
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Одним словом:
1) главное - общедомовой счетчик и что там накручено, соответствующая сумма раскидывается по холопам (а в какой пропорции они ее будут платить - их проблемы);
2) все потери воды где угодно автоматически признаются "внутридомовыми потерями" и расписываются на тех же холопов.
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Каждый день падает в цене гривна.Никто об этом даже не говорит.
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а для субсибии 3200)))
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