EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Экономика
  5387  30
Материалы по теме:
Все про:Тарифы на воду (719) ЖКХ (1466) Кабмин (10541) Тарифы на отопление (562) тарифы (1494)

 Кабмин разъяснил новые правила учета тепла и воды

кабмин

В связи со вступлением в силу Закона Украины “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения” Кабинет Министров разъяснил, как будут считать тепло и воду в соответствии с новым законом.

Как передает Цензор.НЕТ, разъяснение размещено на Кабмина в Facebook.

Напоминается, что 2 августа 2017 года вступил в силу Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Его цель - привести рынок предоставления жилищно-коммунальных услуг в Украине в цивилизованное состояние, способствовать энергосбережению и энергетической независимости нашей страны. Однако, как отмечается, после обнародования нового закона вокруг него появилось немало домыслов и слухов. Сайт teplo.gov.ua совместно с Проектом USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине" подготовили несколько самых распространенных "мифов", чтобы их опровергнуть и доказать, что закон "О коммерческом учете" является полезным и необходимым государству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевляне недополучали одну треть оплаченных услуг ЖКХ за последние 5 лет, - Пушкаренко

"Один из главных мифов - якобы закон разрешает игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков. На самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, употребленной в здании. То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании. Этот объем необходимо "распределить" между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевводоканал" намерен повысить тарифы с 2018 года. ДОКУМЕНТ

Также, как сказано в сообщении, закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально к показаниям квартирных счетчиков. Благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния.

"Следовательно, закон и в дальнейшем предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги", - подчеркивается в сообщении.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Воры разъяснили лохам,как они их будут любить ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Дворники из всех пролетариев - самая гнусная мразь. Человечьи очистки самая низшая категория (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дали разъяснение что еще больше запутали людей...
ПОЯСНЮ Я КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ И КАК ЮРИСТ
1. Коммерческий учет это учет воды-тепла по всему дому подвал, система труб стояки и вода (разбор в каждой квартире)
2. Распределительный учет это учет воды согласно счетчика учетат воды (тепла у кого есть) в конкретной квартире...
3. Если разница между показаниями коммерческого учета и распределительного будет больше в пользу коммерческого общедомового то доначислять будут всем по распределительному на практике вы взяли скажем 20 кубов воды по распределительному поквратирному прибору учета а коммерческий общедомовой выявил разнциу которая на квартиру по нормативу вышла еще плюс 4 куба и вам начислят по факту 20 по вашему счетчику + 4 куба по дому за соседей- протечки, аварии, соседи мыли машину из окна своей квартиры, поливали клумбы... все это идет на вас..
4. ТАКАЯ НАГЛОСТЬ КОЛХОЗ ПЛАТИТ ОЛИГАРХИ ЖИРЕЮТ ПРОКОНАЛО СПОКОЙНО ПО ГАЗУ КОГДА ВМЕСТО ПОКВАРТИРНЫХ НАЧАЛИ ПО ПОСТАВНОВЕ КМУ 2012 ГОДА ВМЕСТО ЗАКОНА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА СТАВИТЬ СЧЕТЧИК ГАЗА НА ДОМ И ДЕЛИТЬ ОПЛАТУ НА ВСЕХ ПО КОЛХОЗУ...средняя по палате... такое же будет с водой и было и есть по теплу- домовые счетчики тепла...
5. Коммерческий учет и его показания будут являться счетной единицей для тех квартир которые до сих пор не поставили счетчик учета воды в квартире или не сделали воввремя поверку-замену-старых или поломанных распределительных приборов учета воды..
6 Для тепла это малая толика домов в Украине оборудованная счетчиком учета тепла в квартирах массово особенно пятиэтажки хрущевки и блочные дома не позволяют технически по существующей системе подачи и распределения тепла ставить счетик теплав квартире там нужен один вход и один выход а в квартирах по несколько подача и несколько обратка.. надо делать капитальную реконструкцию систем отопления а это миллионы гривен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По п.6 Вы не правы, опыт Восточной Германии и Польши Вам в помощь. Делается учет поквартирный и при вертикальной разводке, для этого на каждый стояк в доме ставится счётчик, а на каждую батарею датчик замеряющий температуру батареи и комнаты и выдающий коэфициент потребления тепла данной батареей, на основании этих коэфициетов иде расчет потребления каждой батареи, а значить и оплата только за потребленную услугу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы бы лучше рассказали как вы тарифы формировали? Уроды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что вы можете сейчас разъяснять,когда у вас зубы стучат от страха ? ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро нам пояснят, что мы много пьем воды и сильно любим тепло..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Платить будут по своему + общедомовой ! ( суть всей статьи в нескольких словах )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - корову отдавай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уроды, конечно. Теперь за все, что ЖЭК вылил в подвал, заплатят жители, которые оплачивают этому ЖЭКу содержание внутридомовых сетей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально к показаниям квартирных счетчиков. Благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния"

Одним словом:
1) главное - общедомовой счетчик и что там накручено, соответствующая сумма раскидывается по холопам (а в какой пропорции они ее будут платить - их проблемы);
2) все потери воды где угодно автоматически признаются "внутридомовыми потерями" и расписываются на тех же холопов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Переводя на понятный язык - нам пофиг что показывают ваши счетчики, платить будете столько, сколько покажет общедомовой счетчик который мы контролируем и подкрутим как надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Итак, кто не скручивает показания - тот лох
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередной "подарок" от кабмина перед началом нового отопительного сезона.
Каждый день падает в цене гривна.Никто об этом даже не говорит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит вообще будете платить и за воду в реках,морях и океанах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все равно все будет еще дороже....чоколадным богатеть надо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а нам по барабану что им надо - мне вот пулемет м60 надо - и одну мину (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тарифы должны быть экономически обоснованными европейского уровня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А за европейскую зарплату надо бороться. Для этого есть митинги, забастовки наконец. Ничего другого цивилизованный мир пока не придумал. А как вы хотите? Что бы кто то вам все это на блюдечке принес?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Керівники комунальних органів, соц"захисту" та їх офшорні натхненники, купуйте вазелін - палі будуть погано тесані!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не нарушает ли этот закон другой закон - о защите прав потребителя, где эту услугу (протечки и пр.) можно считать навязанной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин разъяснил новые правила учета тепла и воды
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти