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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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 В автомобиле Махаури в момент взрыва была просто знакомая, - родственники погибшего

авто взрыв махаури

Во взорванной в центре Киева машине вместе с Тимуром Махаури была просто знакомая женщина.

Об этом "Громадскому" рассказали родственники погибшего, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сестра и жена, которые приехали из Грузии на опознание в Киев, подтвердили, что в машине была просто знакомая.

Как рассказали люди из окружения Махаури, он сидел в кафе с друзьями, потом вышел и сел в машину, взрыв произошел почти сразу.

Некоторые друзья погибшего считают, что убийство заказали из Москвы.

Спутница Махаури получила серьезные ранения во время взрыва. У нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.

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Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб человек. Впоследствии стало известно, что при взрыве погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.
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Чистый теракт, а особенно когда покушались на ребенка.
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что и даже не одного раза ?
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у тебя, тролль, руки дрожат или мозги всмятку?
Сам-то хоть понял, что написал, или тебе не положено?
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Я понял что написал,а ты? нет ? значит ты тупой
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Кто кого и зачем в машине возит - его личное дело. Главное - чтобы по взаимному согласию. Взрослые же люди. Девушку жаль... Могут ампутировать ногу. Помолитесь лучше чтобы выздоровела.
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Какая разница, просто знакомая она или любовница, или даже проститутка? Тем более, как могут знать родственники, живущие в Грузии, кто эта женщина? И почему они озабочены этим, в то время когда погиб их муж и брат? Странные мысли у родственников погибшего.
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Вот как такое может быть? IP-адрес один, а ников целая куча,а долбо..б один и тот же?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ автомобиле Махаури в момент взрыва была просто знакомая, - родственники погибшего
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