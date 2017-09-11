 В автомобиле Махаури в момент взрыва была просто знакомая, - родственники погибшего

Об этом "Громадскому" рассказали родственники погибшего, сообщает Цензор.НЕТ.
Сестра и жена, которые приехали из Грузии на опознание в Киев, подтвердили, что в машине была просто знакомая.
Как рассказали люди из окружения Махаури, он сидел в кафе с друзьями, потом вышел и сел в машину, взрыв произошел почти сразу.
Некоторые друзья погибшего считают, что убийство заказали из Москвы.
Спутница Махаури получила серьезные ранения во время взрыва. У нее повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов.
Напомним, в пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб человек. Впоследствии стало известно, что при взрыве погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.
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