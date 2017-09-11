 Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замгенпрокурора, соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.
"Постмайдановский Генеральный прокурор Юрий Луценко неотложно возбудит уголовное дело за незаконное преступное лишение гражданства Михеила Саакашвили, а также фальсификацию его подписи. Но он почему-то не торопился, также как и не торопился возбуждать уголовное дело, когда в Краковец съехалось огромное количество титушек - наверное, это был первый случай, когда мы увидели их в таком количестве со времен Майдана. Не было возбуждено дело и из-за беспрецедентной незаконной остановки людей и народных депутатов в поезде в другой стране, равно как и из-за преступного искусственного перекрытия границы, когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну. Вместо этого Юрий Луценко только пугает всех политических оппонентов возбуждением уголовных дел. Когда он говорит о праве на обращение в суд, хочу ответить, что как раз по этой причине Михеил Саакашвили и вернулся в Украину - чтобы даже в нашей прогнившей судебной системе попытаться защитить свои права. Также хочу напомнить Юрию Витальевичу, что ему как оппозиционному лидеру когда-то суд самому дал четыре года тюремного заключения", - заявил Сакварелидзе.
"Пока власть будет полностью пренебрегать всеми нормами законодательства и политической логики, повторять ошибки своих предшественников, выходя за границы закона, любой народ в демократической стране имеет право, будучи источником власти согласно Конституции, действовать, проводить митинги и демонстрации, ставить таким образом власть на место, если она выходит за отведенные ей рамки. Я думаю, что постмайдановскому прокурору и бывшему оппозиционеру Луценко не должны быть чужды эти утверждения. Хотя может он еще и против майдановцев начнет уголовные преследования!? Наверное не было более волнительного момента в моей жизни, когда я стоял плечом к плечу с тысячами украинцев - своими единомышленниками, и вместе мы скандировали: "Україна - понад усе!". Так что хочу напомнить Вам, Юрий Витальевич, что Украина превыше всего, а не Порошенко. Советую также отбросить в сторону дешевый популизм и игры с патриотическими сантиментами, поскольку на упомянутой вами границе стояли как раз те люди, которые защищали ее ранее на Востоке. И именно они завели Михеила на территорию Украины", - резюмировал он.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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он их одновременно около 250 чел. лишил. и были правовые основания. а то, что правовые основания совпали с его интересами - так это проблемы сааки, ему не повезло)
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КРОМЕ ТОГО, ЛУЦЕНКО ПО "НЕИЗВЕСТНОЙ" ПРИЧИНЕ НЕ ИЩЕТ ТОГО "ТАИНСТВЕННОГО" МИНЕРА КОТОРЫЙ ЗАМИНИРОВАЛ ПЕРЕХОД "ШЕГИНИ".
Лубкивский: Пограничники сообщили, что, согласно информации СБУ, переход "Шегини" заминирован
http://gordonua.com/news/politics/lubkivskiy-pogranichniki-soobshchili-chto-soglasno-informacii-sbu-perehod-shegini-zaminirovan-206530.html
И ГДЕ НАШЕ "ДОБЛЕСТНОЕ" СБУ?
НАШЛИ МИНЕРА?
ИЛИ СВОИХ НЕ ИЩУТ?
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хотел миша в суд - нужно было в суд, а не провокации устраивать.
ну зато все это bлядское кодло поименно и пофейсово сфотографировано и задокументировано.
и никакие евросуды вам не помогут,деbилам!!!
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В ЭТИХ ПРОВЛАСТНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ СУДАХ НЕВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ ПРАВДУ.
ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ОТСУТСТВИЯ ЗА РЕШЕТКОЙ ТАКИХ МЕГА КОРРУПЦИОНЕРОВ КАК: ЯЦЕНЮК, "БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ", ГОНТАРЕВА, НАСИРОВ, МАРТЫНЕНКО, ГРАНОВСКИЙ, КОНОНЕНКО, БОЙКО, ЛЕВОЧКИН .......................
КРОМЕ ТОГО: НИКТО ИЗ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ, ДЕБАЛЬЦЕВО ................... ГДЕ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИЙ БОЙЦОВ.
ТАКЖЕ, ДО СИХ ПОР, НЕ ОТВЕТИЛ ЗА РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА ГДЕ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК.
ТАКЖЕ НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА КОНТРАБАНДУ В ЗОНУ АТО, НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ......
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЭТУ ИНСТАНЦИЮ НУЖНО ПРОЙТИ ДЛЯ ТОГО, ШОБЫ ЗАТЕМ МОЖНО БЫЛО ПОДАВАТЬ ЖАЛОБУ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
УДАЧИ И ПОБЕДЫ ТЕБЕ МИХО В БОРЬБЕ С ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ УБЛЮДОЧНОЙ ШОБЛОЙ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ!!!
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КОГДА ПО БЕСПРЕДЕЛУ: ПОПИРАЕТСЯ - КОНСТИТУЦИЯ СТРАНЫ, НЕ РАБОТАЕТ - СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, А ВСЕ СУДЫ - ПРОВЛАСТНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ, НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ!!!
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