EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  2720  119
Материалы по теме:
Все про:граница (3229) Луценко (7104) Саакашвили (2036) Сакварелидзе (302)

 Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе

саакашвили

Саакашвили в Украину завели те, кто ранее защищал страну на востоке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замгенпрокурора, соратник Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Постмайдановский Генеральный прокурор Юрий Луценко неотложно возбудит уголовное дело за незаконное преступное лишение гражданства Михеила Саакашвили, а также фальсификацию его подписи. Но он почему-то не торопился, также как и не торопился возбуждать уголовное дело, когда в Краковец съехалось огромное количество титушек - наверное, это был первый случай, когда мы увидели их в таком количестве со времен Майдана. Не было возбуждено дело и из-за беспрецедентной незаконной остановки людей и народных депутатов в поезде в другой стране, равно как и из-за преступного искусственного перекрытия границы, когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну. Вместо этого Юрий Луценко только пугает всех политических оппонентов возбуждением уголовных дел. Когда он говорит о праве на обращение в суд, хочу ответить, что как раз по этой причине Михеил Саакашвили и вернулся в Украину - чтобы даже в нашей прогнившей судебной системе попытаться защитить свои права. Также хочу напомнить Юрию Витальевичу, что ему как оппозиционному лидеру когда-то суд самому дал четыре года тюремного заключения", - заявил Сакварелидзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы, - Артем Шевченко

"Пока власть будет полностью пренебрегать всеми нормами законодательства и политической логики, повторять ошибки своих предшественников, выходя за границы закона, любой народ в демократической стране имеет право, будучи источником власти согласно Конституции, действовать, проводить митинги и демонстрации, ставить таким образом власть на место, если она выходит за отведенные ей рамки. Я думаю, что постмайдановскому прокурору и бывшему оппозиционеру Луценко не должны быть чужды эти утверждения. Хотя может он еще и против майдановцев начнет уголовные преследования!? Наверное не было более волнительного момента в моей жизни, когда я стоял плечом к плечу с тысячами украинцев - своими единомышленниками, и вместе мы скандировали: "Україна - понад усе!". Так что хочу напомнить Вам, Юрий Витальевич, что Украина превыше всего, а не Порошенко. Советую также отбросить в сторону дешевый популизм и игры с патриотическими сантиментами, поскольку на упомянутой вами границе стояли как раз те люди, которые защищали ее ранее на Востоке. И именно они завели Михеила на территорию Украины", - резюмировал он.

Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе 01Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе 02

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Саакашвілі порушив закон! Людина, яка приходить з порушенням закону не може створювати нічого законного! Воне - поза законом! Саакашвілі підлягає депортації в його рідну Грузію! Ганьба Саакашвілі! Ганьба!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ч.9 ст.9 закона Украины о государственной границе Украины, гласит: "не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да в любом случае Саакашвили имеет право вернуться в Украину, а Порошенко никто не давал право вышвыривать людей из страны. И понятно, если бы Михаил лизал Пете задницу, или хотя бы помалкивал, Петя бы его не тронул. Но Саакашвили прямо говорит о том, что понимают многие - коррупция сгрызает Украину и не дает ей нормально развиваться. А Порошенко вместо того чтобы бороться с коррупцией, борется с теми кто выступает против коррупции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и нет ни грамма сомнения, в том, что такой у Порошенка нет такого права лишать чела гражданства? подай на него в суд.

он их одновременно около 250 чел. лишил. и были правовые основания. а то, что правовые основания совпали с его интересами - так это проблемы сааки, ему не повезло)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но он почему-то не торопился, также как и не торопился возбуждать уголовное дело, когда в Краковец съехалось огромное количество титушек - наверное, это был первый случай, когда мы увидели их в таком количестве со времен Майдана. Не было возбуждено дело и из-за беспрецедентной незаконной остановки людей и народных депутатов в поезде в другой стране, равно как и из-за преступного искусственного перекрытия границы, когда десятки тысяч наших соотечественников не смогли нормально вернуться в страну.
======================================================================

КРОМЕ ТОГО, ЛУЦЕНКО ПО "НЕИЗВЕСТНОЙ" ПРИЧИНЕ НЕ ИЩЕТ ТОГО "ТАИНСТВЕННОГО" МИНЕРА КОТОРЫЙ ЗАМИНИРОВАЛ ПЕРЕХОД "ШЕГИНИ".

Лубкивский: Пограничники сообщили, что, согласно информации СБУ, переход "Шегини" заминирован
http://gordonua.com/news/politics/lubkivskiy-pogranichniki-soobshchili-chto-soglasno-informacii-sbu-perehod-shegini-zaminirovan-206530.html

И ГДЕ НАШЕ "ДОБЛЕСТНОЕ" СБУ?

НАШЛИ МИНЕРА?

ИЛИ СВОИХ НЕ ИЩУТ?



 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
твари. вы людей за баранов держите? семйон семйонченко вез бандюков с оружием - это те, кто защищал страну на востоке? всякие ГО, трущиеся под "самопомощью" -это те, кто страну защищал.

хотел миша в суд - нужно было в суд, а не провокации устраивать.

ну зато все это bлядское кодло поименно и пофейсово сфотографировано и задокументировано.

и никакие евросуды вам не помогут,деbилам!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера почти весь день следил за этими драматическими событиями. Сегодня в Интернете ... мы видим только одну статью Сакварелидзе .... и кучу дурацких заявлений от власти ... А от самого Саакашвили, как это ни странно ни гу-гу..... И неизвестно где он ... во Львове или в Киеве. А как известно при таких революционных событиях должно быть активное продолжение, иначе народу это станет не интересным ... Так что Михо отзовись ! А то народ может от тебя и отвернуться....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе
==================================================================

В ЭТИХ ПРОВЛАСТНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ СУДАХ НЕВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ ПРАВДУ.

ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ОТСУТСТВИЯ ЗА РЕШЕТКОЙ ТАКИХ МЕГА КОРРУПЦИОНЕРОВ КАК: ЯЦЕНЮК, "БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ", ГОНТАРЕВА, НАСИРОВ, МАРТЫНЕНКО, ГРАНОВСКИЙ, КОНОНЕНКО, БОЙКО, ЛЕВОЧКИН .......................

КРОМЕ ТОГО: НИКТО ИЗ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ, ДЕБАЛЬЦЕВО ................... ГДЕ ПОГИБЛИ СОТНИ УКРАИНСКИЙ БОЙЦОВ.

ТАКЖЕ, ДО СИХ ПОР, НЕ ОТВЕТИЛ ЗА РАССТРЕЛ ЕВРОМАЙДАНА ГДЕ ПОГИБЛО БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК.

ТАКЖЕ НИКТО НЕ НАКАЗАН ЗА КОНТРАБАНДУ В ЗОНУ АТО, НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ......

ДРУГОЕ ДЕЛО, ЭТУ ИНСТАНЦИЮ НУЖНО ПРОЙТИ ДЛЯ ТОГО, ШОБЫ ЗАТЕМ МОЖНО БЫЛО ПОДАВАТЬ ЖАЛОБУ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.


УДАЧИ И ПОБЕДЫ ТЕБЕ МИХО В БОРЬБЕ С ЭТОЙ КОРРУПЦИОННОЙ УБЛЮДОЧНОЙ ШОБЛОЙ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ!!!




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересный способ защищать свои права - предварительно наплевать на законодательство страны, где собираешься получить гражданство законным путем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


КОГДА ПО БЕСПРЕДЕЛУ: ПОПИРАЕТСЯ - КОНСТИТУЦИЯ СТРАНЫ, НЕ РАБОТАЕТ - СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, А ВСЕ СУДЫ - ПРОВЛАСТНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ, НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ!!!







 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти