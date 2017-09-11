 Два десантника из 25-й бригады ВДВ ВС Украины трагически погибли в Кировоградской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВДВ ВС Украины на своей странице в Facebook.
"Вчера, 10 сентября, на Кировоградщине трагически погибли двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая.
Командование высокомобильных десантных войск и военной части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказано в сообщении.
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