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Все про:Кировоградщина (282) смерть (5256) военнослужащие (3970) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (2)

 Два десантника из 25-й бригады ВДВ ВС Украины трагически погибли в Кировоградской области

На Кировоградщине трагически погибли двое военнослужащих ВДВ ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВДВ ВС Украины на своей странице в Facebook.

"Вчера, 10 сентября, на Кировоградщине трагически погибли двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая.

Командование высокомобильных десантных войск и военной части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказано в сообщении.
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Два десантника из 25-й бригады ВДВ ВС Украины трагически погибли в Кировоградской области 01
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