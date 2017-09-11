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 Политика Украины
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 Украина выражает решительный протест России из-за приговора Чийгозу, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины выражают российской стороне решительный протест из-за осуждения так называемым Верховным судом оккупированного Крыма к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в своем аккаунте в Твиттер в понедельник спикер МИД Украины Марьяна Беца

"8 лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше за Ахтема", - написала она.


Напомним, сегодня Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.

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Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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а не проще Медведчука арестовать и обменять на пару десятков наших политзаключенных, чем протесты под одеялом выражать?
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Медведчук патриот Украины согласно кодексу Рошена, а Саакашвили враг. Все кто против Порошенко, олигархов, коррупции, воровства, агенты кремля.

Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
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Всё что может Рошен это выразить протест. Работа такая у его команды, между тотальным распилом кредитов, бизнесов и грантов, выразить протест.
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Трус который боиться Саакашвили не может в принципе воевать с Русней....
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Он никогда и не воевал. Официально в стране АТО, а о войне с Россией он говорит, чтобы на западе его пожалели и прислали новый кредит для распила.
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Нашему МИД все пох.глубоко! Человека никто не собирается даже просто обменять на какого-то ватного урода ихнего...
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Какой грозный МИД! Аднако не слышно протеста в адрес Укрзалызныци по факту взятия в заложники нескольких сотен людей в Польше. Очко жим-жим? УЗ не Путин, сразу по е ...у можно получить.
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шо... И все ?!!!!!!!!!

Может хотя-бы возбудить уголовные дела и объявить в розыск по Интерполу судью, не говоря уже о всех вовлеченных в сее беззаконие

... ну и по примеру переноса Россией своей юрисдикции на Луну - по КАЖДОМУ ПОДОБНОМУ случаю уведомлять о беззаконии а потом открывать дела за халатность повлекшее притупление их "ГлавноХ.ймандующего" ?

или ума хватает только на минирование мест нахождения конкурентов и включение их в списки "Миротворца" ?
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Что значит все? К вечеру еще раз озабоченность выразят.
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Беззубая государственная машина... А могли бы засудить участников этой расправы с конфискацией майна, находящегося в Украине.
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Как органы власти, которые сами нарушают Международные законы, могут от кого-то что-то требовать. Сначала крышу себе почините, а то от сцыкливого Харанта мозги на бок съехали.
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Опять беспредел от недоимперии! А мы будем обеспокоенность выражать...
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россия дает от восьми до двадцати лет укранцам - политзаключенным, россия ловит наших земляков и садит в сизо, россия закрывает нам аховское море и добывает газ на нашем шельфе нашими же вышками, россия каждый день обстреливает и убивает наших военных.. а мы только протестуем... тяжело когда во главе прайда львов находиться волею случая и лжи предприимчивый баран...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина выражает решительный протест России из-за приговора Чийгозу, - МИД
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