 Украина выражает решительный протест России из-за приговора Чийгозу, - МИД

"8 лет. Фарс. Очередное преступление оккупанта. Выражаем решительный протест российской стороне и боремся дальше за Ахтема", - написала она.
8 років. Фарс. Черговий злочин окупанта. Висловлюємо рішучий протест російській стороні і боремось далі за Ахтема pic.twitter.com/QBLQ4kGxSO
- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 сентября 2017 г.
Напомним, сегодня Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.
Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.
Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
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Может хотя-бы возбудить уголовные дела и объявить в розыск по Интерполу судью, не говоря уже о всех вовлеченных в сее беззаконие
... ну и по примеру переноса Россией своей юрисдикции на Луну - по КАЖДОМУ ПОДОБНОМУ случаю уведомлять о беззаконии а потом открывать дела за халатность повлекшее притупление их "ГлавноХ.ймандующего" ?
или ума хватает только на минирование мест нахождения конкурентов и включение их в списки "Миротворца" ?
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