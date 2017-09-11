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Все про:самолет (2245) Харьковщина (1308)

 Одномоторный самолет упал на Харьковщине, пилот госпитализирован

самолет

В Нововодолажском районе Харьковской области вблизи с.Охоче в понедельник утром упал легкий одномоторный самолет НАРП-1. Пилот был госпитализирован.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил региональный инспектор Госавиаслужбы в области Виктор Краснощеков.

"По предварительной информации, упал борт НАРП-1 (использующийся для обработки сельхозполей. - Ред.). Пилот в больнице", - сказал Краснощеков.

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По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, пилот был доставлен в Нововодолажскую центральную районную больницу.

"У него перелом ноги. Жизни ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе Харьковской ОГА.
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сколько бед принес один прорыв Сакашвили. ужос!
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А не примета ли это ? - Одномоторный = Однотуровый....
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Любая посадка с которой пилот может самостоятельно уйти - считается удачной. Увы в этом случае не так - с поломанной ногой не уйдёшь. Выздоровления лётчику и с ногой и в психологическом аспекте. Но сбитый лётчик у нас другой. Шакал-Адный. Этот после посадки уйти не должен даже со здоровыми ногами.
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Це не той жовтяк, який літає над військовими базами?
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Я думал Банковая на крыло становится..эх жаль
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