 Одномоторный самолет упал на Харьковщине, пилот госпитализирован

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил региональный инспектор Госавиаслужбы в области Виктор Краснощеков.
"По предварительной информации, упал борт НАРП-1 (использующийся для обработки сельхозполей. - Ред.). Пилот в больнице", - сказал Краснощеков.
По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, пилот был доставлен в Нововодолажскую центральную районную больницу.
"У него перелом ноги. Жизни ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе Харьковской ОГА.
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