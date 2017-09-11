 Приговор оккупантов Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных будут одними из центральных во время встреч Петренко в Совете Европы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Приговор оккупантов Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных в России и Крыму будут одними из центральных во время встреч Павла Петренко в Совете Европы", - написал он.
Напомним, ранее Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.
Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.
Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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