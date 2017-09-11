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 Политика Украины, Общество
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Все про:власть (2631) коррупция (7432) Саакашвили (2023) Омелян (334)

 Омелян: Варяги не нужны Украине

омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступает против работы в украинской власти иностранных специалистов.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Варяги - не нужны, потому что для них Украина - чужая территория, контракт, зарплата, а не посвящение. Если будет выбор между Украиной и глобальными интересами - лишь единицы из них выберут нас. И это спрогнозировать невозможно", - написал министр.

По его словам, государство, а не те, кто пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, играет первоочередную роль.

"Все начинается с государства. И им же заканчивается. Случайные нувориши - лишь подтверждение этой истины. Пока никто историю не перехитрил", - резюмировал Омелян.

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Омелян: Варяги не нужны Украине 01
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Це не Омеляни будуть вирішувати! Омеляни будуть сидіти в тюрмі!
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Закон - це коли бандити в тюрмах, а бандити в нас на посадах міністров! Тому закону в нас немає! Вчора затвердилась нарешті Конституція України! Вперше в історії України Конституція перемогла мафію та владу і була реалізована руками громадян попри озброєний спротив мафії та олігархів! Тепер Україна правова держава!
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Кто мешает? Лыжные инструкторы из Барселоны или гитаристы из Варшавы?
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от "свої" місцеві злодюги-бандюги це саме те що потрібно Україні ...
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А омеляны нужны, конечно же! А то кто же будет Майбохи по 3 лимона евро своим плядям покупать!
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Варяги - не нужны, потому что для них Украина - чужая территория, контракт, зарплата, а не посвящение.Источник: https://censor.net.ua/n454794

щось я не зрозумів, так у нас весь політикум виявляється - варяги???
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Держава- це закон...Это в которой по звонку гражданство отбирают, по звонку поезда останавливают на территории чужого государства, по звонку закрывают границу и похер на граждан... У нас закон телефонного права.
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это наследие совка !! которое проросло через многие головы, на много лет вперёд!
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Когда построите правовое государство, когда все институты власти будут работать по закону, тогда и национальность да и сама личность чиновника не будет иметь значения.
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Кто ты такая сопля на палочке?
Тебе это решать?
Совсем барыги обнаглели,где же мы найдем на всех столько фонарей?
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БПП разнарядки подгавкиваний с утра разослал!))))
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Украине также не нужны такие засранцы как омельяны!
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Поехали, би-бип! Да, омэлян?

В списке всех 136 покупателей автомобиля Mercedes-Maybach Coupe, который стал главной сенсацией Франкфуртского автосалона в luxury-сегменте, оказалась жена нынешнего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна - Светлана Бевза. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на французский таблоид L'express, который "слил" список.
Отмечается, что Mercedes-Maybach Coupe уже назван критиками самым роскошным автомобилем десятилетия. В первый год будет выпущено всего 136 таких автомобилей. Предзаказы на него за полгода были полностью оплачены. Стоимость автомобиля составляет 2,734 млн евро.
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правильно. Порошенко - варяг (пришлый), поэтому он не нужен Украине.
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А Омельян нужен Украине? Вообще-то пропитанная насквозь коррупцией страна сама не в состоянии от нее избавится. Правда и один варяг мало что в системе сделать сможет - посему нужен не один варяг, а варяг с командой, которую нужно расставить на все ключевіе места.
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Омеляна потрібно на стажування відправити трусами на ринку торгувати, щоб він потім міг гідно зайняти посаду прем'єр міністра.
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Ещё одно чепушило вякнуло. Иди,слейся в туалете плацкартного вагона УЗ,о которой ты так мечтаешь.
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