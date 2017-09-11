 Омелян: Варяги не нужны Украине

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Варяги - не нужны, потому что для них Украина - чужая территория, контракт, зарплата, а не посвящение. Если будет выбор между Украиной и глобальными интересами - лишь единицы из них выберут нас. И это спрогнозировать невозможно", - написал министр.
По его словам, государство, а не те, кто пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, играет первоочередную роль.
"Все начинается с государства. И им же заканчивается. Случайные нувориши - лишь подтверждение этой истины. Пока никто историю не перехитрил", - резюмировал Омелян.
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щось я не зрозумів, так у нас весь політикум виявляється - варяги???
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Тебе это решать?
Совсем барыги обнаглели,где же мы найдем на всех столько фонарей?
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В списке всех 136 покупателей автомобиля Mercedes-Maybach Coupe, который стал главной сенсацией Франкфуртского автосалона в luxury-сегменте, оказалась жена нынешнего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна - Светлана Бевза. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на французский таблоид L'express, который "слил" список.
Отмечается, что Mercedes-Maybach Coupe уже назван критиками самым роскошным автомобилем десятилетия. В первый год будет выпущено всего 136 таких автомобилей. Предзаказы на него за полгода были полностью оплачены. Стоимость автомобиля составляет 2,734 млн евро.
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