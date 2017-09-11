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 Цель приговора Чийгозу - "раздавить" всех крымских татар в оккупированном Крыму, - Чубаров

чубаров

Приговорив одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы, российские власти пытаются "раздавить всех крымских татар" в оккупированном Крыму.

Такое мнение 10 сентября в комментарии Крым.Реалии высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, такой суровый приговор всеми ожидался. Мы все, включая Ахтема Чийгоза, понимаем, что этот суд неправомерный, несправедливый. Он направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чийгоза. Это действие против всего крымскотатарского народа", - сказал Чубаров.

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По его словам, противозаконные действия против Ахтема Чийгоза в аннексированном Крыму "позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное решение".

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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Все Крымские татары в Крыму получили паспорта Кацапии,и больше не являются Гражданами Украины,а на кацапов пофиг.
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не всі - частина торгує кавунами в Херсоні і Миколаєві
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та й на Чубарова пофіг, від під час війни з сепаратизмом, підігрітим кацапським вторгненням, провокативно вимагає перегляду Конституції України з вимогами сепаратистського нахилу на користь (...а чи на користь?) татар. Та й то вірно, 99,5% татар отримали паспорти Мрасії, як і "українці" (в лапках, звичайно) північного Криму. Нікого не цікавить, самі вони таке лайно, чи повелись на пропаганду. Німців вбивали не зважаючи на те, що Гітлер їх зазомбував.
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А вот цель лишения гражданства Саакашвили и незаконное препятствование его возвращения в Украину, это "раздавить" и запугать всех нормальных людей, не согласных с воровством и беспределом коррумпированной власти засранца Порошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель приговора Чийгозу - "раздавить" всех крымских татар в оккупированном Крыму, - Чубаров
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