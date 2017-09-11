 Цель приговора Чийгозу - "раздавить" всех крымских татар в оккупированном Крыму, - Чубаров

Такое мнение 10 сентября в комментарии Крым.Реалии высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, такой суровый приговор всеми ожидался. Мы все, включая Ахтема Чийгоза, понимаем, что этот суд неправомерный, несправедливый. Он направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чийгоза. Это действие против всего крымскотатарского народа", - сказал Чубаров.
По его словам, противозаконные действия против Ахтема Чийгоза в аннексированном Крыму "позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное решение".
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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