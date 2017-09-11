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 Политика Украины, За рубежом
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 Следком РФ открыл 20 "уголовных дел" против руководства Минобороны Украины

рф следком

Следственный комитет Российской Федерации возбудил 20 новых "уголовных дел" против высшего военного руководства Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома РФ.

Как отмечается, российские следователи задокументировали "десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса".

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, Сухопутными войсками и Воздушными силами, в том числе Специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)", - говорится в сообщении.

Как утверждает российское следствие, в период 2016-2017 годов указанные лица "осуществляли общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины". "Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели", - говорится в сообщении.

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Следком РФ заявляет, что это "еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить".

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время в отношении "фигурантов уголовных дел" будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после чего они будут объявлены в розыск. Следственный комитет РФ продолжает "следственные действия, направленные на сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур".

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Чому досі український МЗС не направив ноту путіну і не вигнав всіх російських дипломатів з України? Що це за маячня? Ворожа країна -агресор заводить проти наших громадян якісь кримінальні справи, а держава бездіяльна! Може потрібно замінити керманича який не встигає реагувати на загрози?
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Якщо російські фашисти самі не зможуть повісити путінську банду, тоді їм на допомогу прийдуть ростовські партизани на танках!
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Потрібний закон про окуповані території і визнати кацапію агресором.
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Ніяких законів про окуповані території не потрібно - потрібен воєнний стан і звільнення окупованих територій! Закон про окуповані території тільки запустить механізм по виборах на окупованому Донбасі, згідно змін до Конституції України які протягнула банда рошена за наказом путіна! Зараз не вистачає тільки оформлення окупованої території окремим законом, щоб розпочати політичний процес реалізації зрадницьких мінських угод!
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Вообще такой закон есть, только там оккупированным считается только Крым. Просто внести изменение в определение оккупированных территорий. А дальше надо соблюдать Закон про оборону Украины.
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Чем больше дел - тем крепче наша оборона !!!! .. Теперь будут хоть меньше встречаться с генералами рф на отдыхе и бухать вместе вспоминая дни совместной юности...
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открыть 200 против раисянцев - или слабо?
понимаю юрику не до этого - никак не проспится
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да какое ему дело. У него Михо по Украине гуляет и прорыв границы.
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Пфф лохи . У нас вот дела открывают на украинцев перешедших украинскую границу !!
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Как лишнехромосомные переживают за Михуила...
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Да уж. Скоро на кацапии с туалетной бумагой будет туго,так следком запасается.
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Выборы в московии это конечно событие в россии. Но почему-то СМИ говорили только о Саакашвили в Украине.


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Да все уже ясно. Саакашвили последняя надежда олигархов и путлера. Они его хотят использовать как таран против власти для прихода тимошонки
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тимошенко... Еее кравчук боялся, ющенко боялся, януковия боялся, порошенко тоже боится. Воры боятся тимошенко?
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"Я сидела при Леониде Даниловиче, я сидела при Викторе Фёдоровиче. Вот при Петре Алексеевиче я ещё не сидела - не было работы" (с)
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Ну а че "кум" не возбудил по следкому, в ответку?
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Это пипец, Господа... Это как Гитлер открыл бы уголовные дела на Сталина, Жукова и всё высшее командование СССР!!!!
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Pu-tin huj-lo
la-la-la-la-la-la-la-la
la-la-la-la-la-la-la-la
la-la-la-la-la-la-la-la....Следком РФ открыл 20 "уголовных дел" против руководства Минобороны Украины - Цензор.НЕТ 8279
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А любимец нашего гидранта Гелетей как же? Про него что, забыли ?
Фарфорозубный исчез из виду, живет видать в Англии , у него все пучком. А столько жизней погубил ...
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Привет ватник кацапский, живя в москве не знаешь погоду в своем регионе?
А вот в Испании еще жара , сейчас 25, днем намечается 35 градусов.
Хуйлу привет.
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Так какого хрена ты, живя в Испании, учишь украинцев? Без тебя разберемся.
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завели дела на военных чужой страны, инкриминируют им защиту своей страны от оккупантов, куда катиться мир, 142миллионая страна в стадии обостренной шизофрении .
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Маразм будет продолжаться пока этот лепрозорий не объявят наконец страной-оккупантом. Со всеми вытекающими, согласно международному Праву.
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Так у них же главный психиатр страны жириновский. Какой доктор - такие и больные...
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Другими словами - ВСУ напало на Украинский Донбасс и начало геноцид против граждан РФ, воюющих против США на территории Украины.
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Дааа.. прорыв границы у барыг ЧП более чем захват Крыма судя по комментам.. а открытие дел их не волнует.. может уже есть договоренности??
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Мне кажется, что украинцы будут не против вывоза жирносовкового руководства ВСУ в рашу. Забирайте их оптом.
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Вот это пердимонокль! Русскоязычное население Донбасса (не всё, конечно, нормальные свинтили оттуда) само призывало - Хутин, введи войска, вооружилось и захватило райгоргосадминистрации. После этого русские фашисты из РФ ввели свои военные подразделения и тяжёлое вооружение на суверенную территорию Украины, оккупировав её часть. А на войне даже люди гибнут, не говоря о русских псах войны.
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Забавно.
Они утверждают, что были совершены преступления.
Но какое отношение имеет их богадельня к территории другого государства?
Или они хотят возбудиться по поводу гибели своих граждан?
Вопросы можно очень долго продолжать.
В общем и целом: вяло, не убедительно, расчитано на аборигенов нечерноземья.
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Почему бы нам не завести уголовные дела по уничтожению 200 000 чеченцев независимой Ичкерии, признанного государства в том числе и нами...?
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нащо взагалі ця новина, а мій сусід Вася відкрив справу на путлера і сказав що він намолеон, і що ? треба це по новинам показувати що хворі люди роблять ?
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Кто из них прав кто нет, судить может только украинский суд. И то не сейчас, закончим войну, тогда и спросим с каждого. И помогать кацапам в этом не стоит.
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Ватное гавно опаздывает - НАШИ УЖЕ ВСЕХ ИХ НИМ ВЫРОДКАМ ПОДОЗРЕНИЯ ОБЪЯВИЛИ - ШОЙГУ И ОСТАЛЬНОЙ МРАЗИ !!!
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