 Следком РФ открыл 20 "уголовных дел" против руководства Минобороны Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома РФ.
Как отмечается, российские следователи задокументировали "десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса".
"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, Сухопутными войсками и Воздушными силами, в том числе Специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)", - говорится в сообщении.
Как утверждает российское следствие, в период 2016-2017 годов указанные лица "осуществляли общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины". "Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели", - говорится в сообщении.
Следком РФ заявляет, что это "еще раз подтверждает желание украинских военных истребить русскоязычное население и не дать самим определять, как им жить".
Кроме того, сообщается, что в ближайшее время в отношении "фигурантов уголовных дел" будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после чего они будут объявлены в розыск. Следственный комитет РФ продолжает "следственные действия, направленные на сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур".
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понимаю юрику не до этого - никак не проспится
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la-la-la-la-la-la-la-la....
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Фарфорозубный исчез из виду, живет видать в Англии , у него все пучком. А столько жизней погубил ...
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А вот в Испании еще жара , сейчас 25, днем намечается 35 градусов.
Хуйлу привет.
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Они утверждают, что были совершены преступления.
Но какое отношение имеет их богадельня к территории другого государства?
Или они хотят возбудиться по поводу гибели своих граждан?
Вопросы можно очень долго продолжать.
В общем и целом: вяло, не убедительно, расчитано на аборигенов нечерноземья.
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