EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  644  16
Материалы по теме:
Все про:МИД (4275) Польша (4083) Саакашвили (2023) Дещица (145)

 МИД: Польша не вызывала украинского посла из-за ситуации с Саакашвили

МИД Польши не вызывал украинского посла Андрея Дещицу в связи с оказанием препятствий для въезда в Украину экс-президента Грузии Михеилу Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, появившаяся в СМИ информация о вызове посла Украины в Польше не соответствует действительности.

"По состоянию на 10:00 11 сентября информация о вызове посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности", - сообщила она.

Ранее информацию о его вызове в МИД Польши опроверг сам Дещица.

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наш президент-то - Шакал-Адный. (Аццкий сотона)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та просто передумали! И так ясно, шо правды не скажут, а брехню слушать не хотят. Да и позиция этой брехливой и трусливой "власти" понятна из высказываний в ФБ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цензор еще раз продублирую,а то мы не слышали
скоро и жырный геращенко пёрнет что мид польши не вызывал,и так по кругу пока все не просрутся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а зря, заставили бы спеть хит в чоколадной обработке.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Претензий к Саакашвили со стороны Польши не было. Пограничники Польши спокойно пропустили Саакашвили через польский КПП "Медика", то есть у Саакашвили всё в порядке с документами, да и по всей Европе он ездит беспрепятственно...
И лишь только у шоколадного вора возникли претензии к Саакашвили, после того как Мишка назвал его воровским барыгой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая разница вызывал не вызывал ? Вы думаете население Польши не видело по новостям тот беспредел, что вчера устроило МВД Авакова и УЗ в их польском Пшемысле с поездом на Львов и на таможне ? Или думаете в новостях ЕС этого не было ? Даже в Грузии показали как Рошен опозорил страну по полной программе. Это же надо додуматься перекрыть границу спецназом и заблокировать украинских граждан на территории Польши, после того как Евросоюз предоставил Украине безвиз. Только регионал Рошен мог такое провернуть, как учил его Янукович.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А они об этом и не заявляли. Они говорили что говорили с украинским правительством и евродепутатами, о том цирке, который устроила украина на их границе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не Украина устроила цирк на границе, а лично Порошенко, который не имеет никакого отношения к украинцам и Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а почему?
их же просили наверное (ну, чтобы те вызвали посла)???
что не получается раздуть масштабный скандал?
или Польша - лиса хитрая (не сомневаюсь) не хочет под вашу дуду петь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дострокові президенстські цієї осені і Дещіця отримає довіру від нового президента.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД: Польша не вызывала украинского посла из-за ситуации с Саакашвили
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти