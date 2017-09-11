 МИД: Польша не вызывала украинского посла из-за ситуации с Саакашвили

Станом на 10.00 11.09. інформація про виклик Посла України в Польщі до МЗС не відповідає дійсності
- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 вересня 2017 р.
По ее словам, появившаяся в СМИ информация о вызове посла Украины в Польше не соответствует действительности.
"По состоянию на 10:00 11 сентября информация о вызове посла Украины в Польше в МИД не соответствует действительности", - сообщила она.
Ранее информацию о его вызове в МИД Польши опроверг сам Дещица.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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а ANDREW HIGGINS and SEWELL CHAN
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скоро и жырный геращенко пёрнет что мид польши не вызывал,и так по кругу пока все не просрутся
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И лишь только у шоколадного вора возникли претензии к Саакашвили, после того как Мишка назвал его воровским барыгой.
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их же просили наверное (ну, чтобы те вызвали посла)???
что не получается раздуть масштабный скандал?
или Польша - лиса хитрая (не сомневаюсь) не хочет под вашу дуду петь?
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