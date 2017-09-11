 "Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.
"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом.
Можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - написал Порошенко.
Напомним, ранее Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.
Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.
Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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кругумиру пустим
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колонізував СМІ , СКАЖІТЬ ПО ЯКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ ПОКАЗУВАЛИ ПОДІЇ НА КОРДОНІ? , ТАБУ, Чому нііхто не здивався коли зняли Шустера не підняв питання ,Міхо слідкова ластівка ,завтра це можеш бути ти любий з тих хто в РАДІ , з тих хто має свою думку
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