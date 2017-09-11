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 Политика Украины
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 "Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России", - Порошенко

чийгоз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор Верховного суда оккупированного Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу является очередным приговором России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Facebook.

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом.

Можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - написал Порошенко.

Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, - Порошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии

Напомним, ранее Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.

Читайте также: Порошенко - Чийгозу: "Гордимся твоим мужеством и силой духа. Украина с тобой!"

Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.




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Лишение гражданства Саакашвили, это очередной приговор самому ставленнику пуйла Порошенко
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Порошенко с утра уже хуйлу звонил, рыдал и кричал-"Вова, фсе пропало, клиент приехал, куда бежать с бриллиантами?!?!"
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А Вова ему такой и говорит - " Беги к Бениной маме, мне Яныка хватает,незнаю куда деть,,, вы его разбаловали - страусов требует"...
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Рошен закукарекал. О Саакашвили ни слова. Дрожит шоколадная задница.
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Сайгона и всех осуждённый в рф обменяют (дело к этому идёт) а тебя свинья жирная , лживая, офшорная ни кто менять не будет , и судить по ходу дела тоже .. на столбе будешь болтаться за все дела которые натворил с Украиной
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приговор это прохожий двор на границе. можно говорить что на востоке Россия устроила бардак на границе но то как Саакашвили опозорил это вообще. хоть не на коне белом заехал как Цезарь.
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Барыги иолько и делают, что спекулируют на человеческом горе. Так как-будто мы сами не знаем, что путин - xyйло.
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Шоколадный , от твоей , тупой пропаганды , Чийгозу легче не будет . Шо ты конкретно можешь , только в соцсетях гавкать ?
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Педріто Панамське, ти давай саакашвіллі запакуй по всій строгості закону, щоб чурки знали, що тут не притон зеків
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про чурков и притон зэков - это точно про сабакова..
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Петр Алексеевич? Вы от Фейсбука отрезаны и привязаны к батарее? Кто там в вашем аккаунте пишет? Я за вас не голосовал, но вы мой Президент, Президент Украины. Хотелось бы быть в курсах что вы в сознании и управляете управлением страной. А то тут у нас дивные дела творятся. Проводница электрички своей силой мысли выгибает внутреннюю и внешнюю политику доверенной вам страны в нужную ей линию. Где МИД и так далее? За что они деньги из моего кармана получают? Ау? Вы здоровы, в сознании?
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Рошен сильно занят. Изучает все пути в ростовскую область.
"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2743
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Смотрит на карту, как будто-то что-то там понимает...
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Это да, фото постановочное. Читать карту - долгая наука и практика. Так, с разбегу - детская мазня.
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Так это дешёвая показуха как и вся его карьера в политике. Рошен обычный вор-олигарх и только.
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Барига прийшов щоб знищити Україну ,в когось ще остався сумнів???
колонізував СМІ , СКАЖІТЬ ПО ЯКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ ПОКАЗУВАЛИ ПОДІЇ НА КОРДОНІ? , ТАБУ, Чому нііхто не здивався коли зняли Шустера не підняв питання ,Міхо слідкова ластівка ,завтра це можеш бути ти любий з тих хто в РАДІ , з тих хто має свою думку
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О,на этой недели будет особая истерия по поводу Кацапии и нападению Путина от Пеци и власти,последнее что осталось визжать Вальцману для отвлечения внимания Народа
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точно, Югик очередную воблу ловить будет в Зраде ,выпустят голубого с вилами
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Ох совок, гнилой совок никуда не делся, ежедневно- лозунги и призывы, призывы и лозунги, и все только на словах,а на деле -"воз и ныне там"
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протягом всієї історії розвитку людства нерівність між людьми посилювалася. Такі напрямки, як гуманізм, соціалізм і лібералізм лише виправляли існуючу нерівність у розподілі благ в суспільстві.Велика частина людей є продуктивною силою, саме тому еліта в особі забезпеченої верхівки мала всіляко підтримувати стан здоров'я, освіти і життєвий рівень малозабезпечених мас....все змінюється
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На сегодняшний день, более 300 тысяч Украинцев, воспользовались безвизом для выезда за за пределы Украины... и один,для въезда

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Дело барыги очередной приговор украинскому народу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России", - Порошенко
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