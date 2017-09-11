 "Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом Президент написал на своей странице в Facebook."Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом.Можно незаконно ограничить свободу, но свободу и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии

Напомним, ранее Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.