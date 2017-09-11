 Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска в неизвестном направлении, - адвокат

Об этом рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе, сообщает "Медиазона", информирует Цензор.НЕТ.
Куда увезли Сенцова и по какой причине неизвестно.
9 сентября правозащитники обнаружили, что режиссер находится в иркутском СИЗО, до этого он отбывал наказание в ИК-1 Якутска.
Внимание на возможное этапирование Сенцова из СИЗО обратили в Twitter "Почта РосУзника": правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл.
Напоминаем, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению якобы в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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