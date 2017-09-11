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 Политика Украины
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Все про:граница (3222) Польша (4083) Саакашвили (2023) МИД Польши (169) Дещица (145)

 "Меня не вызывали в МИД Польши", - Дещица

саакашвили

Посла Украины в Польше Андрея Дещицу не вызвали в МИД Польши в связи со внештатными ситуациями, которые произошли в воскресенье в Перемышле и на украинско-польской границе.

Об этом Дещица сообщил в комментарии Укринформу, опровергая информацию некоторых украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Меня не вызывали в МИД Польши", - заявил украинский дипломат.

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По его словам, посольство Украины было в постоянном контакте с МИД Польши и следило за ситуацией, которая развивалась в Перемышле в связи с неотправлением поезда "Киев-Перемышль" и тем, что несколько сотен пассажиров - граждан Украины не могли вовремя выехать из Польши.

"Сразу после возникновения этой внештатной ситуации туда был направлен консул генконсульства Украины в Люблине, который прибыл на место для урегулирования ситуации и помогал пассажирам, давая консульские советы, каким образом добраться в Украину, и раздавая воду",- отметил Дещица.

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Посол подчеркнул, что консул дождался, когда оба поезда отправятся в Украину. "Замечаний в адрес консула не поступало", - добавил он.

Дещица отметил, что о ситуации также сразу было сообщено МИД Украины.

На пункте пропуска "Медика-Шегины" также присутствовали два консула из генконсульств Украины в Люблине и Кракове.

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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Юлькам и мишиной пастве сбрехать - что два пальца обоссать.
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Вот порох молодец . !!! Ни разу правду не сказал ) и ни разу не ответил за свои обещания .
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Твои бонзы уже и обоссались и обосрались с ног до головы....,
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СКАЗАВ СЛОВО КАЖИ Й ДРУГЕ _СПІВАВ ЩО ПУТІНХУЙЛО ТЕПЕР СПІВАЙ ЩО Й ОФШОР ЗРАДНИКХУЙЛО
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а так гарно орао Путин Ху..ло а оказался сам Ху..лом....
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"Делает из себя мученика": в Польше раскритиковали "разрушителя" Саакашвили
Официальную Варшаву предостерегли от поддержки лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Об этом идет речь в колонке "Миша разрушитель. Как Саакашвили делает из себя мученика" журналиста Михала Кацевича для польского издания Newsweek.
"У Саакашвили нет выбора. Он должен создавать шум вокруг себя. Если он думает о политике, то только там, сделав себя мучеником войны с коррупцией, у него есть шанс", - пишет автор.Кацевич напоминает, что в Грузии Саакашвили объявлен в розыск и почти не имеет политических союзников.
"Его бывшая партия "Объединенное национальное движение" распалась и не хочет слышать о Саакашвили. Поэтому грузинский украинский политик должен согревать вокруг себя атмосферу. Он мечтает о политической войне с президентом Порошенко. Популярный "Миша" - не лучшая инвестиция для Польши", - подчеркнул журналист.
"Если он из Варшавы будет произносить свои тирады и обвинять Порошенко в коррупции и будет пытаться попасть из Польши в Украину, организуя гротескное шоу, то это сильно скажется на наших отношениях с Киевом. Вокруг Порошенко появятся те, кто посоветует ему это использовать. Например, кто-то из националистов", - отметил он.
Автор считает, что Польша ничего не достигнет в Украине с помощью Саакашвили.
"У него нет шансов на власть, он может только много шуметь и устраивать беспорядок", - резюмировал Кацевич. https://www.obozrevatel.com/abroad/delaet-iz-sebya-muchenika-v-polshe-raskritikovali-razrushitelya-saakashvili.htm
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Рошен это труп, не парься. Ищи себе нового хозяина, раб
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безмізкові 3,14тораси! з нічого, самі створили ситуацію з незаконним позбавленням громадянства, а тепер патякають про законність!
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"За словами євродепутата, у польське МЗС викликали посла України у Польщі для дачі пояснень." -
«Поздравляю вас, евродепутат соврамши!»
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а може й Дещиця збрехавши. Я б не здивувався, він же найкращий дружбан феесбешника Клімкіна...
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Мощным рывком Саакашвили прорвал оболочку пузыря, под названием "Парашенковская территория". Теперь его за это прессуют.
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Зараз така ситуація, що кожен службовець, що так чи інакше підігрує злочинцю-припіздєнту, буде неодмінно замазаний в лайні. Колись в часи першої революції і в часи Овоча посли заклали гарну традицію - публічно засуджувати незаконні дії свого припіздєнта, не зважаючи на загрозу звільнення, проявляючи громадянську свідомість. Дещиці поведеться визначитись - він справді патріот України, чи звичайний жополиз припіздентської дупи, яких багато, а оті "перформанси" біля хуйло-посольства були лише ліцедійством пристосуванця. Хоча, він вже тоді нахвалював Клімкіна, це говорить не на його користь...
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А знаком ли Аваков с таким положением в законе:

"не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств" Источник: https://censor.net.ua/n454786. Наверное НЕТ.
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І це вилізло 😕
А хт відповість за міжнародний скандал ??
https://www.yahoo.com/news/ukraine-blocks-train-stateless-saakashvili-192602706.html
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"Сразу после возникновения этой внештатной ситуации туда был направлен консул генконсульства Украины в Люблине, который прибыл на место для урегулирования ситуации и помогал пассажирам, давая консульские советы, каким образом добраться в Украину, и раздавая воду",- отметил Дещица.Источник: https://censor.net.ua/n454787 - Я был лучшего мнения о Дещице
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Вчерашние события-это генеральная репетиция ввода через восточну границу в сопровождении зеленых ихтамнетов с паспортами Украины- гражданина Украины, который по недосмотру потерял некую доверенность Президента Украины и теперь хочет восстановить скрепную справедливость. Тоже будут вопли, что власть в Украине никудышная и не трогать простых людей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меня не вызывали в МИД Польши", - Дещица
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