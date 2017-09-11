 "Меня не вызывали в МИД Польши", - Дещица

Об этом Дещица сообщил в комментарии Укринформу, опровергая информацию некоторых украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Меня не вызывали в МИД Польши", - заявил украинский дипломат.
По его словам, посольство Украины было в постоянном контакте с МИД Польши и следило за ситуацией, которая развивалась в Перемышле в связи с неотправлением поезда "Киев-Перемышль" и тем, что несколько сотен пассажиров - граждан Украины не могли вовремя выехать из Польши.
"Сразу после возникновения этой внештатной ситуации туда был направлен консул генконсульства Украины в Люблине, который прибыл на место для урегулирования ситуации и помогал пассажирам, давая консульские советы, каким образом добраться в Украину, и раздавая воду",- отметил Дещица.
Посол подчеркнул, что консул дождался, когда оба поезда отправятся в Украину. "Замечаний в адрес консула не поступало", - добавил он.
Дещица отметил, что о ситуации также сразу было сообщено МИД Украины.
На пункте пропуска "Медика-Шегины" также присутствовали два консула из генконсульств Украины в Люблине и Кракове.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
1484 19
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите(7)
Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко(105)
В деле по факту прорыва Саакашвили госграницы Украины могут появиться новые статьи, - Слободян(139)
Всем участникам прорыва надлежит явиться в полицию. Саакашвили - пройти оформление, - Аваков(382)
"Не с прорыва все началось. И не с палаток у КПП. Границу маразма перешли намного раньше, на Банковой", – Найем(0)
Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман(238)
"Я счастлив здесь быть": как встречали Саакашвили во Львове. ВИДЕО(160)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Официальную Варшаву предостерегли от поддержки лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Об этом идет речь в колонке "Миша разрушитель. Как Саакашвили делает из себя мученика" журналиста Михала Кацевича для польского издания Newsweek.
"У Саакашвили нет выбора. Он должен создавать шум вокруг себя. Если он думает о политике, то только там, сделав себя мучеником войны с коррупцией, у него есть шанс", - пишет автор.Кацевич напоминает, что в Грузии Саакашвили объявлен в розыск и почти не имеет политических союзников.
"Его бывшая партия "Объединенное национальное движение" распалась и не хочет слышать о Саакашвили. Поэтому грузинский украинский политик должен согревать вокруг себя атмосферу. Он мечтает о политической войне с президентом Порошенко. Популярный "Миша" - не лучшая инвестиция для Польши", - подчеркнул журналист.
"Если он из Варшавы будет произносить свои тирады и обвинять Порошенко в коррупции и будет пытаться попасть из Польши в Украину, организуя гротескное шоу, то это сильно скажется на наших отношениях с Киевом. Вокруг Порошенко появятся те, кто посоветует ему это использовать. Например, кто-то из националистов", - отметил он.
Автор считает, что Польша ничего не достигнет в Украине с помощью Саакашвили.
"У него нет шансов на власть, он может только много шуметь и устраивать беспорядок", - резюмировал Кацевич. https://www.obozrevatel.com/abroad/delaet-iz-sebya-muchenika-v-polshe-raskritikovali-razrushitelya-saakashvili.htm
Ответить
Ответить
Ответить
«Поздравляю вас, евродепутат соврамши!»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств" Источник: https://censor.net.ua/n454786. Наверное НЕТ.
Ответить
А хт відповість за міжнародний скандал ??
https://www.yahoo.com/news/ukraine-blocks-train-stateless-saakashvili-192602706.html
Ответить
Ответить
Ответить