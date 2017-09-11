 Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne в понедельник.
"Подача подобного заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", - заявил М.Галабала.
Адвокат объяснил, что для подачи подобного заявления у защиты М.Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.
"Михеил Саакашвили может быть объектом преследования грузинской власти. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михеила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию и государство Украина взяло на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали это заявление", - рассказал М.Галабала.
При этом он указал, что по состоянию на сегодняшний день Саакашвили имеет дополнительную защиту со страны государства Украина как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране.
Вместе с тем, на своей странице в соцсети Facebook М.Галабала, ссылаясь на ч.9 ст.9 закона Украины о государственной границе Украины, написал, что "не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств".
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Каждому, кто на законных основаниях в Украины, гарантируется свобода
передвижения
Каждому,
кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется
свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать
территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются
законом. Гражданин Украины не может быть
лишен права в любое время вернуться в Украину.
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Никто не хочет умирать за вора Порошенко... Он это понял и он в ступоре.
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1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.
Александр Кочетков
P.S. Судя по ночному заявлению Саакашвили, он будет придерживаться именно такой позиции: в связи с тем, что "объект" был заминирован и была опасность гибели сотен людей, единственной возможностью избежать жертв был прорыв. Даже с нанесением незначительных травм т.н. правоохранителей.
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А если где-то, когда-то таки взорвётся?
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кто Мишу тронет моего друга, тому пипец!(с)
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смотрите сегодняшние новости или ленту новостей на цензоре,
ни одного выступления Михо и его сторонников в заголовках
пуканы полыхают только у тех , кого пугает одна мысль что их вдруг могут отлучить от корыта
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Чума, чума на оба ваши дома (с).
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Это отражение способностей и намерений нынешней власти!
Вот в чём суть всей цепочки этих событий.
Полная бездарность, тупость и упоротость.
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Мне за Державу обидно...
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"Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию и государство Украина взяло на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали заявление, по состоянию на сегодняшний день Саакашвили имеет дополнительную защиту со страны государства Украина как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране"- Галабала.
Вместе с тем,- "не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств""
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А судья точно не согласится , наши судьи еще не посадили ни одного коррупционера, они карманные, поэтому на беспристрастность и букву закона можно не расчитывать.
Только вот беда - это позорище у же на глазах всего мира, можно остановиться и включить мозги, или растоптать репутацию правового государства окончательно и публично.
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А вообще-то интересно - кого вы видите на месте Порошенко?
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ДОСТРОКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ!!!!!!!!!!!!!
на цю осінь
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Барыго подтвердил!!!!он у вас вообще одекватный????
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Саакашвили: Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что полицейские не очень старались препятствовать его въезду в Украину.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили приехал во Львов по приглашению "на кофе" от львовского городского головы Андрея Садового. Об этом Саакашвили заявил прессе, выступая на центральной львовской площади "Рынок"."Хочу сказать всем большое спасибо, и моему другу Садовому", - заявил он.Политик отметил, что спешил в Украину, потому что его "ждал на кофе" львовский городской голова."Что только они не делали, чтобы я не успел на кофе... Я пытался отдать свой паспорт, обратиться к пограничникам с просьбой про защиту от украинского государства... Сегодня издевались над людьми, имитировали мины, нагнали титушек, перепугали проводников... Но у них ничего не получилось, потому что люди не вытерпели, они вынуждены были прорвать", - подчеркнул Саакашвили.Он добавил, что в очередной раз не разочаровался в украинцах и "готов отдать жизнь" за Украину.
"Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказ, они не пошли против людей и все сделали, чтобы не пойти на столкновение, чтобы не пойти на поводу своих начальников, и все сделали согласно закону", - рассказал политик.По словам Саакашвили, он был готов идти официальным путем и отдать на границе паспорт, но ему не дали такой возможности. ...
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1. Мстивість - найгірша риса.
2. Недальновидність - свідоцтво самозакоханості.
3. Створення оточення з безпринципних - відгукується такими ж плодами.
4. Додайте самі, панове.......
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