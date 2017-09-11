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 Политика Украины
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 Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите

саакашвили львов

Адвокат лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Маркиян Галабала в понедельник, 11 сентября, явился в Государственную миграционную службу Украины с заявлением для признания его подзащитного лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne в понедельник.

"Подача подобного заявления предусматривается законом о статусе беженцев и лиц, которые нуждаются в дополнительной защите", - заявил М.Галабала.

Адвокат объяснил, что для подачи подобного заявления у защиты М.Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.

"Михеил Саакашвили может быть объектом преследования грузинской власти. Соответственно с информацией, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михеила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию и государство Украина взяло на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали это заявление", - рассказал М.Галабала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко

При этом он указал, что по состоянию на сегодняшний день Саакашвили имеет дополнительную защиту со страны государства Украина как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране.

Вместе с тем, на своей странице в соцсети Facebook М.Галабала, ссылаясь на ч.9 ст.9 закона Украины о государственной границе Украины, написал, что "не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств".

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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Для сакашвилей...
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Мафії в Україні добігає кінець і питання тільки в тому яким буде цей кінець. Чи це буде європейський кінець з цивілізованими судами та посадками мафіозі та олігархів, чи це буде кінець революційний.
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Украина находится во внешнем управлении ... паРашей. Тут поможет только реально проукраинская военная хунта.
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Но медаль то твоя. Сразу видно что ты проФФесиАнал. Есть чем похвалиться! Не у каждого такая есть!
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Статья 33.
Каждому, кто на законных основаниях в Украины, гарантируется свобода
передвижения

Каждому,
кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется
свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать
территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются
законом. Гражданин Украины не может быть
лишен права в любое время вернуться в Украину.
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Статья, не дающая оценок. Ниже приведена, старая статья, где Саакашвили оценивают, как реального реформатора, а украинскую власть, как коррумпированную
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поздно начали думать - отвечать приодеться за дела )
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Ну звичайно, порошенко доведеться відповідати, за усі його злодійські справи та брехню.
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ты за бога - согласен - но там вроде будут оценивать и то шо сделал хорошего - а хорошего гораздно больше
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Твоя Будка вже нижче плінтуса, іі не врятує і твоя творчість ні бєркут харківський. Вчора весь світ побачив як Будку публічно опустили.
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сидеть - лежать - место - кто тебя к компу та допустил? вот в чем вопрос ))
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рамси попутав? хто то тебе на зміну випустив після того як ти вчора всирався про "враг нипрайдьот". Цілий Цензор з тебе ржати сьогодні буде
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где революция? где поход на Киев ? шо то я не вижу - а вижу поджатый хвост - а теперь с ним даже за границей не кто руку не подаст - он преступник,весь мир видел в прямом эфире,а там таких за людей не считают,какие бы у него не были намерения,как он говорит - так шо я и смеюсь над вами - за шо вам только деньги платят)))
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Хвост він побачив))) То Будки "хвост", ти лізеш туди лизнути а він "поджатий". Гівно ваш вожак, цілий ранок за нього слободяни і геращенки віддуваються.
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Почему Порошенко ещё молчит? А ему нечего сказать людям. Он понял, что он гавно и его не будут защищать его псы режима. Все видели видео, как расступились пограничники и пропустили Саакашвили...
Никто не хочет умирать за вора Порошенко... Он это понял и он в ступоре.
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Потому что Порошенко трусливый вор-олигарх. Что он должен сказать ? Он уже нарассказывал сказок за более чем три полных года. Так что мнение Рошена ничего не даст. Его место камера 4 на 4 в тюрьме.
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Мне тоже показалось, шо как то многовато.
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Ты не допускаешь, что они могли сговориться и вся эта история с лишением гражданства и штурмом границы всего лишь пиар и оттягивание голосов у лазеров Тимошенко и ко?
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Это врядли, тогда бы его не блокировали в СМИ.
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Це любімій прийом боягузливого порошенко, забитися в шель та звідти спостерігати, хто переможе.
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Теперь Порошенко точно отправит Саакашвили в Грузию, где его будет судить суд, созданный им самим.
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Теперь Порошенко отсосал и униженно молчит
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Ты из Ольгино, почему о членах и сосаниях мечтаешь?
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Вася Петькин - ты дебил? Или просто прикидываешься? "его будет суд, созданный им самим" - сколько лет Саакашвили не президент Грузии? Не допускаешь, что за это время там все сильно поменялось? К тому же у Саакашвили всегда было много врагов - барыг и ворья, которых он сильно прищемил в свое время.
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ККУ Стаття 39. Крайня необхідність
1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

Александр Кочетков

P.S. Судя по ночному заявлению Саакашвили, он будет придерживаться именно такой позиции: в связи с тем, что "объект" был заминирован и была опасность гибели сотен людей, единственной возможностью избежать жертв был прорыв. Даже с нанесением незначительных травм т.н. правоохранителей.
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Всё, что угрожает нынешней власти, будет ею заминировано!
А если где-то, когда-то таки взорвётся?
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Вся Украина заминирована коррупцией, воровством и кумовством
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пора вже вводити персональні санкції для бариг при владі_ КУДИ ДИВИТЬСЯ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ????
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Что то этот "друг" даже озабоченность не выразил)
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озабоченность выражают озабоченые)
смотрите сегодняшние новости или ленту новостей на цензоре,
ни одного выступления Михо и его сторонников в заголовках
пуканы полыхают только у тех , кого пугает одна мысль что их вдруг могут отлучить от корыта
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Для Дональда Міша політичний труп, та і сам Дональд не в тому становищі. В США зараз все вирішує сенат та конгрес, Трамп просто актор, кий інколи плутає сценарій який йому написали.
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Это что нельзя было сделать без шоу на границе ? Одни дров наломали с гражданством, другие с пересечением границы.

Чума, чума на оба ваши дома (с).
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у него есть адвокат (и не один), адвокат обратился в миграционную службу с заявлением, присутствие подзащитного при этом не обязательно. Адвокат должен решить все вопросы в миграционной службе, если надо в суде. Цирк зачем устраивать ?
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С гражданством и границей дрова ломало одно лицо... точнее сказать - морда.
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а это обязательно надо было прорываться ? есть адвокаты, это их работа, надо будет в Европейском суде по правам человека решат.
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Мне пох эти давания, лишения и прорывы!
Это отражение способностей и намерений нынешней власти!
Вот в чём суть всей цепочки этих событий.
Полная бездарность, тупость и упоротость.
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но это никак не значит что действовать надо против этого аналогично неадекватно. Еще раз повторю, что власть что Михо - все неправы. И тут уже включается революционная целесообразность, так далеко нам до правового государства.
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Я никого не поддерживаю в этой ситуации.
Мне за Державу обидно...
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так ото ж, аналогично. Уйдут в небытие когда то и Порошенко, и Саакашвили, Тимошенко, Геращенко, Аваков а прецендент останется.
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теперь он совершил уголовное преступление на территории Украины - это видел весь мир в прямом эфире
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тут ситуация, когда стыдно за всех, и за государство тоже
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дебил! статьи "незаконное пересечение границы" нет в УК с 2004 года! не позорься чепушило шоколадное!
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троллота - вы статью та читали? - ну шо эйфория та прошла после чтения - если нет еще раз прочтите))))
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Читали, а ты читал?
"Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузию и государство Украина взяло на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали заявление, по состоянию на сегодняшний день Саакашвили имеет дополнительную защиту со страны государства Украина как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране"- Галабала.
Вместе с тем,- "не является нарушением правил пересечения государственной границы вынужденное пересечение госграницы лицами, совершенное в состоянии крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств""
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((( ну так это трактовка адвоката - я не думаю шо судья с этим согласиться после просмотра всех доказательств))
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Извините, но заявление о статусе беженца- принято, а ч.9 ст.9 закона Украины о государственной границе Украины-это закон.
А судья точно не согласится , наши судьи еще не посадили ни одного коррупционера, они карманные, поэтому на беспристрастность и букву закона можно не расчитывать.
Только вот беда - это позорище у же на глазах всего мира, можно остановиться и включить мозги, или растоптать репутацию правового государства окончательно и публично.
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Михо, скажи тока честно: ты чей холоп будешь ?
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он теперь терпилла - так в документах пишут - вот он придурок - на шо рассчитывал))
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Похоже что он просто придурок. Вроде предлагал ему Порох беззаботную парламентскую жизнь, в виде места в коалиции; но Михо настолько глуп, что предпочёл под чужие дудки плясать.
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как так борец с коррупцией - а его пиарит рыговский канал NewsOne - это все шо надо знать - кто связи не видит - срочно к окулисту)))
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Петя своим барыжным умом создал проблему на ровном месте , да а что делал Саакашвили в США все это время ? Что то подсказывает что Благословение получал .
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это как - боюсь даже представить - наверное как в кино?)))))
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Не исключаю что два ШИЗИКА у власти два личных врага могут дать приказ на ликвидацию грузина.. а ещё хуже что такую подставу может организовать Путлер переведя стрелки на этих двух ЛОХОВ !!! А это уже будет полная потеря имиджа Украины как страны из-за тупости двух придурков !!!
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Недооценили они собственный народ, вот и исходят на...Если они думают, что смогут тут растекаться по древу и пугать сроками, то неплохо бы им знать, что всё что вытворяла власть в этой истории, задокументировано и будет предано гласности. Тогда и посмотрим, где была собака зарыта.
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Ты за народ не расписывайся. За себя расказывай.
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Саакашвили - не мой герой, а тем более и нынешние. А то, что во Львове Саакашвили встречал народ и перетащил через границу - тоже народ, то это правда. Многим нравится не сам Саакашвили, а то, как с ним брутально расправлялись. Фигура Саакашвили неоднозначная, но точно не рядовая. Он политик международного уровня, дважды президент-реформатор Грузии, о чём нашим барыгам можно только помечтать.
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А кто ваш герой, если не секрет? И да. Не смею спросить - почему Саакашвили так героически не стремится в свою родную Грузию? Вопросом не задавались?
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У меня ГЕРОИ те, кто на фронте меня защищает. Других не было никогда из действующих политиков. Про Грузию нынешнюю, как про почти рашу. Сегодня Саакашвили диссидент, которому предлагали убежище многие страны ЕС, а также и США, но предложила Украина и он согласился. Меня больше волнует, как долго будет измываться над народом Украины нынешняя власть, которая сделала в разы меньше реформ, чем Саакашвили для Грузии.
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А у Януковича гражданство не отобрали? Трижды осужден, дважды сидел, ПРОФЕССОР, книг "написал" тьма тьмущая, он гражданин? Или ему почетного Пеця присвоет, "гражданин лэгитимный"))) А Азиров, Азиров гражданин? Или он всех "налогов и НДСов" гражданин??? Они к стати границу Украины, на сколько я знаю не законно пересекли, а уж сколько брехни наговорили и написали.....!!! Как странно и смешно все устроено в Украине, барыга дорвавшийся до власти, напялив вышиванку решил, что стал богом. Пеця - ты не БОГ, даже не шоколадный король - ты жадная и тупая барыга, ни ума, ни логики!!!!!!!!
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Экстрадировать его в Грузию и пусть там, в честном суде, доказывает, что он белый и пушистый. И дело с концом. Всех организаторов причастных к вопиющему нарушению ЗАКОНОВ УКРАИНЫ привлечь к ответственности. Чтоб другим провокаторам неповадно было.
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Судя по вашей терминологии вы либо сектант либо...
А вообще-то интересно - кого вы видите на месте Порошенко?
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Міхо! Це не ти потребуєш додаткового захисту! Це Україна потребує додаткового захисту!
ДОСТРОКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ!!!!!!!!!!!!!
на цю осінь
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Саакашвілі треба просити в Україні політичного притулку, бо в Грузії його реально переслідують за політику
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громадянину України в Україні притулку ? Взагалі який дебіл додумався одноосібно позбавляти громадянина України громадянства ...ну ще надати громадянство одноосібно і то це є м'яко кажучи перевищенням ...але позбавляти має суд і це є головна помилка рошенка ...Україна зараз це як пляшка з перегрітою газировкою ...або дах зірве або взагалі розлетиться на шматки ...а ці бариги за баблом нікуя не бачать
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ГРАЖДАНИ УКРАИНЫ НЕЗАКОННО ПРИЕХАЛИ ДОМОЙ!!!!
Барыго подтвердил!!!!он у вас вообще одекватный????
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...Саакашвили: Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказАдвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите - Цензор.НЕТ 5063
Саакашвили: Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что полицейские не очень старались препятствовать его въезду в Украину.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили приехал во Львов по приглашению "на кофе" от львовского городского головы Андрея Садового. Об этом Саакашвили заявил прессе, выступая на центральной львовской площади "Рынок"."Хочу сказать всем большое спасибо, и моему другу Садовому", - заявил он.Политик отметил, что спешил в Украину, потому что его "ждал на кофе" львовский городской голова."Что только они не делали, чтобы я не успел на кофе... Я пытался отдать свой паспорт, обратиться к пограничникам с просьбой про защиту от украинского государства... Сегодня издевались над людьми, имитировали мины, нагнали титушек, перепугали проводников... Но у них ничего не получилось, потому что люди не вытерпели, они вынуждены были прорвать", - подчеркнул Саакашвили.Он добавил, что в очередной раз не разочаровался в украинцах и "готов отдать жизнь" за Украину.
"Я очень благодарен полицейским, которые не выполнили преступный приказ, они не пошли против людей и все сделали, чтобы не пойти на столкновение, чтобы не пойти на поводу своих начальников, и все сделали согласно закону", - рассказал политик.По словам Саакашвили, он был готов идти официальным путем и отдать на границе паспорт, но ему не дали такой возможности. ...
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Шоу одного дня закончилось. Где его герои сегодня, где толпы сторонников, вставшие на их защиту? Говорят только адвокаты.
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кажуть, що порох хитрий.. Але чому хитрий - дурний?
1. Мстивість - найгірша риса.
2. Недальновидність - свідоцтво самозакоханості.
3. Створення оточення з безпринципних - відгукується такими ж плодами.
4. Додайте самі, панове.......
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"Сломана и прорвана граница не Украины, а та, которую возвёл Порошенко. Личную власть над Украиной, котору. защищал Порошенко, сломал народ Украины.Порошенко этого добивался и получил в полной мере. По заслугам и честь. Сам виноват". К. Боровой. Что ещё хотите к этому добавить, порохоботы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите
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