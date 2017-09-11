 Суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" , обвиняемый слушал приговор по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.Площадь у здания суда огорожена по периметру, установлены рамки металлодетектора, дежурят сотрудники полиции.Поддержать Ахтема Чийгоза к зданию суда пришли десятки людей. По данным корреспондента Крым.Реалии , всего собралось около ста человек.

Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.