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 Политика Украины
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 Суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии

ахтем чийгоз

Верховный суд оккупированного РФ Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", обвиняемый слушал приговор по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.

Площадь у здания суда огорожена по периметру, установлены рамки металлодетектора, дежурят сотрудники полиции.

Поддержать Ахтема Чийгоза к зданию суда пришли десятки людей. По данным корреспондента Крым.Реалии, всего собралось около ста человек.

Суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии 01

Отметим, Ахтем Чийгоз проходил обвиняемым по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.

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Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.



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Жальчто так произошло.. Надавали бы понаехавшим кацапским Свистостопульцам и их личинкам в своё время по мордасам - ничего бы и небыло...
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Украина ОБЯЗАНА наградить этого патриота, который не побоялся стать на защиту Конституции Украины и целостности государства, чего даже не попытались сделать те, кто называет себя сегодня властью. Слава Герою! Позор трусам...
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Это который бухая с ментовскими и прокурорскими начальниками сбил насмерть беременную женщину и все замял? Карма.
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так, збив вагітну на переході через... дощ! - і навіть права не забрали
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Кацапы ожесточают против себя крымских татар на долгие годы.
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савченку када судили то даж голодовки её с тюрьмы онлайн стримили по 24 часа в сутки тока про нее и говорили , а про этого Чейгозу шото все молчат .
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ну так пиарились на ней, это даже дэбилы поняли, хотя судя тут по комментариям, как все её жалели тогда....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии
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