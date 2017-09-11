 Суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", обвиняемый слушал приговор по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.
Площадь у здания суда огорожена по периметру, установлены рамки металлодетектора, дежурят сотрудники полиции.
Поддержать Ахтема Чийгоза к зданию суда пришли десятки людей. По данным корреспондента Крым.Реалии, всего собралось около ста человек.
Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
890 8
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Введение миротворцев на Донбасс в предложенном Кремлем варианте для нас неприемлемо, - Кучма (обновлено)(37)
Противник в течение 4 суток активно перебрасывает технику и боеприпасы в направлении Донецка, - ИС(2)
51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе(21)
"300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ(98)
Путин пытается использовать наш народ в качестве разменной монеты - Ахтем Чийгоз(0)
Закрытие КПП "Чаплинка" на админгранице с Крымом не повлияет на общую ситуацию, - Слободян(6)
Евросоюз не признает так называемые выборы "губернатора Севастополя", - пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Косьянчич(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить