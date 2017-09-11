 Самолеты РФ нанесли авиаудар по паромам с гражданскими в Сирии, более 30 людей погибло, - AFP

Об этом сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, погибли 34 мирных жителя, среди которых, по словам главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахмана, было 9 детей.
"Десятки людей были ранены в результате авиаудара", - сообщил он.
Правозащитник добавил, что авиаудару подверглись "более 40 паромов", которые покинули город Аль-Булиль к юго-западу от города Дайр-эз-Заур и направлялись к восточном берегу реки Евфрат.
4178 29
Материалы по теме: Война в Сирии
Двое российских военных ликвидированы в Сирии(102)
МО РФ резко сократило поддержку ЧВК "Вагнера" с начала года, - росСМИ(21)
Гражданскую войну в Сирии удалось прекратить, - Шойгу(63)
Российский пропагандист аль-Хатыб погиб в Сирии(60)
Російська авіація завдала удару по цивільних у Сирії: 34 загиблих(0)
Путин ратифицировал размещение авиагруппы ВС РФ в Сирии на 49 лет(88)
В Сирии уничтожен российский военнослужащий Андрей Володин, воевавший на Донбассе под видом "ополченца". ВИДЕО(54)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все эти красивые организации показали всю свою гнилую сущность.
Украине надо брать пример с Израиля - который плевать хотел на их мнение.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить