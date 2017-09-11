EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, За рубежом
  4178  29
Материалы по теме:
Все про:авиация (1844) обстрел (6872) Россия (72208) Сирия (2510) паром (70)

 Самолеты РФ нанесли авиаудар по паромам с гражданскими в Сирии, более 30 людей погибло, - AFP

самолетрф

10 сентября в Сирии российская авиация нанесла удар по паромам, перевозившим мирных жителей через реку Евфрат возле города Дайр-эз-Заур.

Об этом сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Атака была из ряда вон выходящей", - экс-глава военной разведки Израиля Ядлин об авиаударе по стратегическому объекту в Сирии

По предварительным данным, погибли 34 мирных жителя, среди которых, по словам главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахмана, было 9 детей.

"Десятки людей были ранены в результате авиаудара", - сообщил он.

Правозащитник добавил, что авиаудару подверглись "более 40 паромов", которые покинули город Аль-Булиль к юго-западу от города Дайр-эз-Заур и направлялись к восточном берегу реки Евфрат.

Читайте также: ООН: Режим Асада организовал 27 химатак в Сирии, включая применение зарина в Хан-Шейхуне
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"мировое сообщество" легко проглотит и это... торговые партнёры же((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После детей Алеппо, мировое сообщество может заткнуться.
Все эти красивые организации показали всю свою гнилую сущность.
Украине надо брать пример с Израиля - который плевать хотел на их мнение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, но для этого власть нужно иметь, которой доверяет народ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пример брать надо, но не стоит забывать об особом положении Израиля в мире. Не все так просто. Украине нужно избавиться от внутреннего врага - коррупции, чем показать, что мы готовы действовать дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мир просыпайся на борьбу со смертельным врагом нацистской расией...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
твари... вот где преступление и преступники... и что? мировое сообщество опять поахает и ... затихнет...во первых ЯО, а во-вторых - скоко бабла... вливается в западную экономику...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так это стиль российской армии - убивать мирных жителей, армия которая занимается межгосударственным терроризмом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если кацапов лишают возможности безнаказанно убивать - они теряют смысл жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ж не з ізраїльськими f-35 кацапські кукурузники мають воівать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пуйло о бомбежках в Сирии: "Лучшего учения трудно представить. Мы там достаточно долго можем тренироваться без существенного ущерба для бюджета".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так легко им на этот раз не сойдет, серьезная озабоченность точно будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всего 35 - это просто озабоченность, максимум на собрании ООН помахать пальчиком: ну-ну-ну!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гы...Гы....ответ на бомбандировку Израиля....типично козломордая месть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эт паРаша могееет, это военно комические их силы и шакальи войска могут,!..по мирным людям или пещерным бармалеям ,бомбить авиацией и из всего что можно..пфф ..ублюдки!..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тероризм передбачає терор проти мирного населення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот просто бесит - у кацапья есть самолеты, а у Украины нет. Когда же и мы начнем развивать авиация, ведь одной пехотой ничего не навоюешь. А завтра они и по нам влупят, а ответить нечем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, и чего всего молчат ?! Языки к рашенефти прилипли?!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолеты РФ нанесли авиаудар по паромам с гражданскими в Сирии, более 30 людей погибло, - AFP
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти