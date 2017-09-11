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 Политика Украины
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Все про:граница (3222) Саакашвили (2023) Фриз (84)

 Разницы между теми, кто пересекал границу в "Шегини", и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части, нет, - Фриз

саакашвили

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз (БПП) считает действия участников протеста на границе с Польшей, которую накануне пересек Михеил Саакашвили, злоупотреблением правом на протест.

"Если любое лицо в попытках защиты своих прав законным способом прибегает к незаконным действиям или нарушению норм законодательства, оно злоупотребляет правом на протест", - цитирует Фриз пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что признаком демократии и цивилизованного поведения является исполнение закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, -Геращенко

"Есть большие сомнения, что человек, вообще проигнорировавший возможность отстаивания своих прав законным способом, сможет в дальнейшем отстаивать законность в государстве", - заявила она.

Фриз также подчеркнула, что прорыв госграницы участниками акции является неуважением к государственной границе в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В 2014 году на восточной государственной границе все начиналось именно с подобного, результаты известны", - Аброськин о прорыве ПП "Шегини"

"А нападение на военнослужащих ГПСУ устранило любую разницу между теми, кто пересекал сегодня границу на пропускном пункте "Шегини", и теми, кто в 2014 году в моем Крыму захватывал воинские части. Вчера мы увидели неуважение. Неуважение к государственной границе. Со стороны тех, кто в первую очередь должен стоять на ее защите", - отметила политик.
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ты праф - этат будит папойас фкрави бристи (пакалена ужэ ходит), штабы астацца у власти, штабы банальна спасти свайу никчемнуйу жырнуйу шкурку, но воля народа то есть Воля Бога и гнилова сафдепафскава клоуна (и фсех иво пабратимаф па фсиму СНГ и миру) ужэ ничиво ниспасьот ат справидливава вазмездийа.
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Когда останавливали поезд - это было по закону?
Когда пропускные пункты - это было по закону?
Когда людей держали на улице и в поезде - это по закону?
А когда так же ПО ЗАКОНУ получили по мардасам то сразу вспомнили про ЗАКОН!!
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Или Петюня трусливо молчит и от такого поведения гаранта становится тошно, или Петюня молчит потому что считает, что директор ТОВ "Украина" - отчитываться перед подчиненными не должен.
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Почитав коментарі. "Свистопляска" одурманеного російською і комуністичною пропагандою плейбса.
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ошибаешься! у комуняк власть принадлежала партии а здесь в комментариях пишут люди которые считают что власть должна принадлежать НАРОДУ!! Нестыковочка.
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Не бреши, мінстецьок! Тут коментари вільних людей, представників громадянського суспільства України, обурених нахабним використанням владою державних ресурсів у політичній боротьби з оппонентами. Банду-геть!
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А почему девушка с веслом, которая пид@р с вилами до сих пор молчит?

Не на ту лошадку поставила?
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Саакашвілі конкурент. Такой же пламенный популист.
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гы))....и похоже, что он об этом начинает догадываться
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Еще кто то сомневаются что эти власть просто так не отдадут, эти и крови не цураются.
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а нихто и нисамнивался (кроми парахаботаф и прикарытных)
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Почитав коментарі. "Свистопляска" одурманенного російською пропагандою плейбса.
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Обосравшаяся власть (одна только история с поездом чего стоит) в спешном порядке придумала и распространила через своих (я с удивлением увидела,что и через тех,кто вроде бы и не свой) вот такую "отмазку".Я не сторонница Саакашвили,а уж присутствие Юли так и вовсе портит для меня весь компот,но такое убогое сравнение...Очевидно власть надеялась,что Михо таки не приедет,и поленилась даже просчитать возможные варианты и свою реакцию них.
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Конечно, если бы Михо остался за границей, для власти было бы меньше проблем. Но и в Украине Саакашвили ничего не светит. Шумиха скоро утихнет. Не исключено, что власть сможет спровадить Михо и в Грузию.
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Если есть основания "спровадить в Грузию",то ,тем более,зачем было не пускать?Впустили бы без всякого цирка а потом передали в Грузию.А может его хотят в Украине закрыть? Ощущение полного бардака,глухого угла и вынужденности "пойти вразнос".
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Когда уровень беззакония, творимый властями, настолько велик, то закон перестает действовать. Тогда только народ и его решения становятся законными. Поскольку власть сама себя ставит вне законе, то не вправе требовать исполнение законов от других. Это уже было в истории и не раз. Но власти в порыве мстительности и самодурства наступают на эту швабру снова и снова. Порошенко с Аваковым нужно одуматься и посмотреть на себя в зеркало, а заодно перестать провоцировать людей из-за личной мелочной мстительности.
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если честно то не видно разницы между Беркутом 2013-2014 года и новоиспеченной полицией с пограничниками которых создал для себя как псов Литвин.
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НЕПРАВДА. НЕВРИТЕ НА ПОГРАНЦОВ. ОНИ ИЗОБРАЗИЛИ СЛУЖБУ И РАССТУПИЛИСЬ СОВСЕМ НЕ ЗАЩИЩАЯ БАРЫЖНЫЙ РЕЖИМ.
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Это холопы барину высказывают верноподданические чуства
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Всякий холоп, кто не лизнёт сейчас барину туфлю является потенциальным изменником.
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різниці між шоколадними і ригами - немає.. їх ніхто не прийде захищати..
що може х@#$ло
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А эту курицу кто спрашивал? Или сегодня соревнования по вылизыванию пэциного ануса? Промолчала бы-никто бы и не расстроился.
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"Если любое лицо в попытках защиты своих прав законным способом прибегает к незаконным действиям или нарушению норм законодательства, оно злоупотребляет правом на протест"

Кто-нибудь может расшифровать человеческим языком чего оно сказало?
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Оно говорит не для того, чтобы донести информацию. Это просто выражение верноподданических чуств барину от холопов, которые не имеют доступа в покои. Оно говорит для того, чтобы барин увидел раболепное коленоприклонение и готовность служить.
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фриз.......................яке гарне українське прізвище !
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Авжеж, практично одні й ті ж пики. Скажу більше,такі ж самі і адмінбудівлі захоплювали.
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Мож кто из прохоботов обьяснит почему Гиркина отпустили?...наверно потому что он лично Петюне не угрожал? Да и что бы вы делали и трындели и чем оправдывали бардак если не война.
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Хорошо свадьбу отгуляли. Быль только свои... "Антикоррупционеры"
Разницы между теми, кто пересекал границу в "Шегини", и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части, нет, - Фриз - Цензор.НЕТ 1189

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Да правильно она все сказала
Уж как я с уважением относился к Саакашвили.., а теперь ..
Чисто болван эпатажный
Ведь не дурак и отлично знает легальный способ выхода из ситуации
Просто забыли про него и в Украине и у нас в Одессе
А сейчас - фронтлайнер твою мать.
А вместе с ним и остальные педики. что типа встречать / выручать поехали
Говноеды если коротко
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ну так поделись знаниями про легальный способ раз такой умный!
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Нет разницы? ОК - арестовывайте Саакашвили, НО - после Гиркина, Захерченко и Плотницкого.
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тут самое главное три буквы в скобках Ирина Фриз (БПП)
больше ничего добавлять не нужно,даже опозиция молчит
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Фриз"-это та шо в порнухе снималась.?
Бывшая прес-секретарь Пецi.
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А на "тех в 2014-ом" - уголовные дела завели?!!
НЕТ!
Вот и не пукайте, про "нет разницы"...
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В шайке прорывальников уже брод и шатания... Некоторые персонажи , осознав, что натворили, уже орут тонеяменятамнебыло)))
Разницы между теми, кто пересекал границу в "Шегини", и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части, нет, - Фриз - Цензор.НЕТ 3042
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поживем увидим у кого брод и шатания. Подождем очередного повышения цен еще просадки курса и т.д. и т.п. и тогда поговорим про БРОДЫ И ШАТАНИЯ!!
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Да кто с тобой будет говорить, мухаилодрочер... Кому ты надо?
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ну вот ПЕЦЯ и не захотел говорить с МИХО результат ты видишь. ПЕЦЯ прячется где то а МИХО среди граждан автографы раздает. Так что да можешь и не говорить!!
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Бля, ну не могу понять комментаторов типа Агамнемона. Чё хотел сказать? Прорывальщиков шайкой обозвать? Тогда банда титушок кто - пионерский отряд?
Я, после Ющенко, Порошенко, понял заповедь "Не сотвори себе кумира" и не считаю Саакашвили мессией. Но, бляха-муха, в стране нужно что-то менять!!! Прорыв границы - незаконно, да. А коррупция, воровство, торговля с врагом, договорняки - законно??? А как ты, сидя у себя в Задрипанске, законными методами будешь бороться с властью, которой на закон - насрать?
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Панове! Народ таки добився свого і повибирав ідіотів, гнид та шаромиг... до органів державної влади.
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Всех тварей прорвавших кардон Украины, под любым благовидным соусом-к ответу!!
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Да ты что? т.е. ПЕЦЮ за разворовывание к ответу не нать А ТО ПУТИН НАПАДЕТ а граждан Украины которые помогли Украинцу вернутся в Украину тех сразу под суд! Интересный подход! ТЫ ЧТО СТРОИШЬ?!! НОВУЮ ДИКТАТУРУ?
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да вы батенька дебил...из вашей реплики понятно что вы не знаете устройства ни пропускного пункта ни границы.да оно вам и не к чему.вопрос в том что наши батраки типа порошенки гройсмана,и прочих аваковых потеряли берега... совсем.народ,который источник власти,решил что и как сделать.и сделал.жду с нетерпением и желанием присоедениться к движению по освобождению Украины от порощенко и его гоп-стоп компании.от саакашвили я и сам не в восторге,но.у нас написано в Конституции перед законом все равны.а значит порошенко не царь,хочу дал хочу забрал... так не делается.
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пердаки горят у блока панамских патриотов знатно, значит Миша "хорошие сапоги" - надо брать (с)
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порошенко=Янукович,а фриз точная копия лены бондаренко........луженая глотка.
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Ирина Фриз - не наступайте на грабли. Вы не в конюшне, а интегрировались в Европу.
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"Один молодой политик регулярно нарушал закон участвуя в акциях протеста против действующего президента, за это не раз был бит милицией. А спустя пару лет он стал министром внутренних дел. Но продолжал нарушать законы, теперь уже в Германии. Пытаясь прорваться с сыном на родину дрался в нетрезвом виде с немецкой полицией в аэропорту. За что был посажён в немецкую каталажку..."

"А еще одни смелые парни из одного прекрасного надднепрянского города в принципе никогда не чтили государственных законов, смело ими манипулировали забирая собственность у неэффективных собственников и за девяностые стали не бедными и значимыми персонами в своём регионе. И к их чести, когда большая государственная власть обосралась и в город пришла угроза оккупации из соседней страны-агрессора, они совсем положили на закон и никого не спрашивая стали формировать неформальные военные группировки для обороны родного города, сбивали замки с армейских складов и вооружали добровольцев, опять-таки же совсем незаконно. А с предателями и мародерами поступали не по закону. А по понятиям..."

В то же время Гайдай подчеркнул, что сегодня, спустя несколько лет после всех этих событий, которые "были очень антигосударственными и брутально незаконными, один грузин тоже был недоволен властью, которая незаконно лишила его гражданства, не позволила законно пересечь границу и отстоять свои права в суде, незаконно останавливала поезда и "минировала" пограничный переход, привозила титушек и ради одного человека мобилизовала сотни силовиков, которые были бы более нужны на восточном фронте. И вот этот грузин нарушил закон и перешел границу. Вот такой нарушитель - самый страшный враг нашего государства. И вот тут все участники прежних, мною описанных событий, умылись горькими слезами написали в фейсбуке свои плачи о нарушенной законности и погибшей государственности. О безнравственных манипуляциях и использовании людей в своих политических целях. Многие написали, что нужно было силовикам открыть огонь, скрутить и арестовать всех, кто нарушал закон на границе и поддерживал проклятого грузина.

СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ
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начинать надо с тех кто НАЧАЛ ПЕРВЫМ! неззя бороться законом против тех кто делает БЕЗЗАКОНИЕ! нереально все равно что с шашкой против танка! так что не надо много текста все и так поняли кто ты и под кем сидишь!! Хотишь чтобы было все по закону так начни сам с выполнения закона!!
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Кто нибудь смотрел видео, где Михо, или кто-то другой лупят "бедных, несчастных" погранцов и они от этого реально пострадали, о чем орут в истерике шоко-барыги??!
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Пришмандовки соевые распоясались. Угрожают народу.
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Теперь если Миха марш на Киев задумал, символ нужен.
Можно каждому в колонне из Львова по пакету с мусором взять.
"Революция каф-на" не звучит, поэтому лучше назвать "Марш чистоты"!
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Може коли москалі заходили на танках з градами і смерчами в 2014 році фриз теж не мовчала,ні всі вони парад дивились на Хрещатику,а нашим солдатам вольцман-муженко-кулявлоб казали спостерігати як заходять колони.А тут реально на не законні дії влади люди примінили 5 статтю конституції а фриз починає квакати шо то все не законно.Як на мене все законно,так як пограничний жировик сказав про замінування,от і люди почали рятувати своїх громадян на іншій стороні і швидко всі перейшли на український бік так як назад в польщу вже небуло можливості потрапити а знаходитись в буферній зоні людям було не безпечно,це перше.Друге якщо поляки вже у всіх перевірили документи то який це незаконний прорив,ми ж асоціацію підписали!
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У нормального человека не может быть фамилии Фриз. По рассуждениям любой психиатр установит диагноз: шизоидно-маниакальная неврастения, оформившаяся на почве врожденного алкоголизьма. Вывод: строгая изоляция от общества с трехразовым кормлением - в понедельник, среду и пятницу.
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Сколько бпп-эшных консервов повскрывалось! Очень хорошо, врага нужно знать в лицо.
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Дострокові президентські цієї осені і усіх барижних "фрізів" у смітник
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И ЭТО ГОВОРИТ КУРВА ПРИШЕДШАЯ ВО ВЛАСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЯМО СОВСЕМ ЗАКОННОГО МАЙДАНА.
ДА НЕТ УЖ ПАНИ КУРВО И ТРУСЫ ОДЕНЬТЕ И КРЕСТ СНИМИТЕ, И ОТ ВЛАСТИ ПРИШЕДШЕЙ К ВАМ ПО ВАШЕМУ ЖЕ НЕЗАКОННО ОТКАЖИТЕСЬ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазницы между теми, кто пересекал границу в "Шегини", и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части, нет, - Фриз
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