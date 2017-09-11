 Разницы между теми, кто пересекал границу в "Шегини", и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части, нет, - Фриз

"Если любое лицо в попытках защиты своих прав законным способом прибегает к незаконным действиям или нарушению норм законодательства, оно злоупотребляет правом на протест", - цитирует Фриз пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что признаком демократии и цивилизованного поведения является исполнение закона.
"Есть большие сомнения, что человек, вообще проигнорировавший возможность отстаивания своих прав законным способом, сможет в дальнейшем отстаивать законность в государстве", - заявила она.
Фриз также подчеркнула, что прорыв госграницы участниками акции является неуважением к государственной границе в целом.
"А нападение на военнослужащих ГПСУ устранило любую разницу между теми, кто пересекал сегодня границу на пропускном пункте "Шегини", и теми, кто в 2014 году в моем Крыму захватывал воинские части. Вчера мы увидели неуважение. Неуважение к государственной границе. Со стороны тех, кто в первую очередь должен стоять на ее защите", - отметила политик.
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Когда пропускные пункты - это было по закону?
Когда людей держали на улице и в поезде - это по закону?
А когда так же ПО ЗАКОНУ получили по мардасам то сразу вспомнили про ЗАКОН!!
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Не на ту лошадку поставила?
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що може х@#$ло
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Кто-нибудь может расшифровать человеческим языком чего оно сказало?
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Уж как я с уважением относился к Саакашвили.., а теперь ..
Чисто болван эпатажный
Ведь не дурак и отлично знает легальный способ выхода из ситуации
Просто забыли про него и в Украине и у нас в Одессе
А сейчас - фронтлайнер твою мать.
А вместе с ним и остальные педики. что типа встречать / выручать поехали
Говноеды если коротко
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больше ничего добавлять не нужно,даже опозиция молчит
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Бывшая прес-секретарь Пецi.
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НЕТ!
Вот и не пукайте, про "нет разницы"...
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Я, после Ющенко, Порошенко, понял заповедь "Не сотвори себе кумира" и не считаю Саакашвили мессией. Но, бляха-муха, в стране нужно что-то менять!!! Прорыв границы - незаконно, да. А коррупция, воровство, торговля с врагом, договорняки - законно??? А как ты, сидя у себя в Задрипанске, законными методами будешь бороться с властью, которой на закон - насрать?
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"А еще одни смелые парни из одного прекрасного надднепрянского города в принципе никогда не чтили государственных законов, смело ими манипулировали забирая собственность у неэффективных собственников и за девяностые стали не бедными и значимыми персонами в своём регионе. И к их чести, когда большая государственная власть обосралась и в город пришла угроза оккупации из соседней страны-агрессора, они совсем положили на закон и никого не спрашивая стали формировать неформальные военные группировки для обороны родного города, сбивали замки с армейских складов и вооружали добровольцев, опять-таки же совсем незаконно. А с предателями и мародерами поступали не по закону. А по понятиям..."
В то же время Гайдай подчеркнул, что сегодня, спустя несколько лет после всех этих событий, которые "были очень антигосударственными и брутально незаконными, один грузин тоже был недоволен властью, которая незаконно лишила его гражданства, не позволила законно пересечь границу и отстоять свои права в суде, незаконно останавливала поезда и "минировала" пограничный переход, привозила титушек и ради одного человека мобилизовала сотни силовиков, которые были бы более нужны на восточном фронте. И вот этот грузин нарушил закон и перешел границу. Вот такой нарушитель - самый страшный враг нашего государства. И вот тут все участники прежних, мною описанных событий, умылись горькими слезами написали в фейсбуке свои плачи о нарушенной законности и погибшей государственности. О безнравственных манипуляциях и использовании людей в своих политических целях. Многие написали, что нужно было силовикам открыть огонь, скрутить и арестовать всех, кто нарушал закон на границе и поддерживал проклятого грузина.
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ
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Можно каждому в колонне из Львова по пакету с мусором взять.
"Революция каф-на" не звучит, поэтому лучше назвать "Марш чистоты"!
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ДА НЕТ УЖ ПАНИ КУРВО И ТРУСЫ ОДЕНЬТЕ И КРЕСТ СНИМИТЕ, И ОТ ВЛАСТИ ПРИШЕДШЕЙ К ВАМ ПО ВАШЕМУ ЖЕ НЕЗАКОННО ОТКАЖИТЕСЬ.
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