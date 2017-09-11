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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2023) Геращенко_Антон (965)

 Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко

саакашвили

Пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли госграницу Украины вместе с лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской облгосадминистрации, Михеилом Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко на странице в Facebook.

"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал он.

Также незаконно пересёк границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, отметил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Антон Геращенко

"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. (...) Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с Законом", - подчеркнул он.

Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко 01


Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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страно что полиция пишет в интернете что пересекли незаконо границу. ачто мешало их арестовать или ваобще чтото делать? теперь когда уже все закончелось запищали. даже мне это смешно
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Геращенко вже як Конституційний суд вирішує, що поширюється на недоторканність депутатів, а що ні. Товстун зовсім з глузду з'їхав, видать пісна їжа йому в прок не йде, котлети та смажена курка, до якої він звик, але відмовився від вживання зводить з розуму.
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Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9508
а чего это другая зам авакава молчит?
рот занят?
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Шавки ахметова, какие вы нах политики? Ручные бобики, способные пол-Украины распихать по собственным карманам, львиную долю отдав при этом тем, кто украл собственность украинцев ещё в 90-тых. О чём шумите вы, витии? Барыги - по менталитету, обманом попавшие во властные кабинеты.
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шавки ахметова как замечательно, еще чуток и все раком встанут, амеры и меркель не простят им если они ситуацию проссут, у федорыча был вариант себатся в пидорашку, если завтра новый майдан всем козлопасам только застрелится
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Уважаемые, а ничего, что на кадрах бьют наших пограничников??? Также было и под Луганском!
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а надо было хороводы водить и паковаться в автозаки? вы страны не попутали?
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Вы в своем уме??? Недавно такие же ребята гибли на границе. Вы страну не спутали???
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те, которые гибли, и узнали "что по чем", не исполняли бы тот театр, который был вчера
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Когда с одной стороны границы ребята гибнут, мсполняя свой долг, с другой стороны погранцы нарушают Закон и превращаются в титух. Их не били, конечно, а надо было, после чего винтить и вести в отделение, ибо они стали преступниками.
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ждем контрольного в голову
выступления шкиряка
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однако один и тот же "суповой набор": Власенко, Добродомов, Тимошенко, Деревянко +Наливайченко.
Наливайка так вылизывал Януковичу на инаугурации в 2010 г., насадил снайперов на инаугурации, а Янук все равно его уволил.
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Зато Порошенко постоянно меняется - и олигарх, и регионал, и патриот!
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Пора этим депутатам выступить с обращением к народу. Им нужно инициировать бессрочную общенациональную забастовку с требованием импичмента президента и роспуска парламента. И смены демонтажа преступной судебной системы. Пора менять власть. Нынешняя себя полностью дискредитировала, и наивно ожидать от неё реформ для развития экономики и гражданского общества. Кланы и мафия захватили все ресурсы страны.
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Это Юле надо выступить или Власенко??? Вы реально что-то не то курите.
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Лучше оставить все как есть. Пусть уже доворуют.
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ну не вірю !!
вони всі і саакашвілі куми адельгейма(ющенка)....
спецпроект фортмантягнибок луснув ,ярош теж...
мабуть тепер саакашвілі ..........
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Да и еще!
Украинцы очень много едят!
И власть в Украине самая лучшая!
Народ вот ей только плохой попался.Ест много!
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Все действия нынешней власти Рошен (бывшей Украины) по Саакашвили были хорошо продуманы и привели к тому, к чему и задумано было привести ( и с поезда заставили сняться и пешком "нарушить" переход госграницы)...одним словом , подстава удалась, точнее, "развели , как "котят" (осталось весь мир проинформировать о злостном "преступлении" михо, а далее передача , как и " просят", лэгитимной грузинской власти).
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Ох і істерику підняли! Ну не дивно хто - моськи на порошковому прикормі! заЛупценки та херащенки ....... Ото вже б кого час повикидати за межи країни!!!
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геращенка,твоя украинофобская власть проводит страшный Геноцид над украинской нацией.
Цікаво що грузина саакашвили лишили гражданства за 1 день...

а вот 20 % козломордіх населения Украины которые зовут шаломова(путина) уничтожить Украину власть "почему-то" любит....и не беспокоит даже.......
чтобы это значило?
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/// :D

Єй ви там у владі Подивіться На схід, там стільки незаконних перетинів що вам і не снилось, Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8889 і це дійство вже як 3 роки відбувається щей під вашим керуванням, чи ні ви не керівники в цій державі Ви походу Маріонетки 3 роки Імітуєте Процес Бурної діяльності і крадете крадете крадете
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то не рахується,тут головне що там Саакашвілі і група підтримки,а все інше пустяки
кожен день через кордони на західній Україні туди сюди мігрують,хто з чим,чорні,сигарети,і все нормально,а тут "ПРОРИВ"
жиди так просто не здаються
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И, что, никому здесь шавкающим, не приходит на ум какой опасный прецендент ДЛЯ УКРАИНЫ они сотворили СВОИМ БЕСПРЕДЕЛОМ? Вы, срань господня, хоть понимаете, что ВРАГ У ВОРОТ? У вас, уродов, хоть капля совести или ума имеется? Б^яди.
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а цією пугалкою, уйло нападе, ворог у воріт вже 3 роки лякають і нічого не змінюється
Зрозумій приїлося, нехай ЗЛОдії щось нове придумають а так пішли нах
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ты хочешь настоящей войны? никак ее не дождешься.
Порошенко любой ценой удерживает мир в Украине и Украину как государство.
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А не высока ли цена?
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."

Уинстон Черчилль
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точно підмічено.
тільки тут проблема керує країною нечесть яка зробила такий вибір бо їй своя сорочка ближча
а народ знову помилився, Мабуть за це і буде розплачуватись
Тільки от в чому винні ті хто знав казав попереджав і не помилявся?
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О, шелупонь вилізла. Заткай хайло своє смердюче, блазеню.
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іди лічись, ОК, вилікуєшся подискутуємо хто є хто
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нічого не змінюється? 10 000 вбитих, десятки тисяч калік, поранених? а тоби все мало. Висновок: ти людина Пукіна. Мураєв, Тимоха, Садовий та Ганька Герман мабуть найняли купи троляк, вони тут пишуть усіляки гидоти!
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Так барыга их и положил в Илловайске, ДАПе, Зеленополье, Дебальцево и т.д., вместе с подельниками
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/// мда
керманичі злодійські конкретно промили мозги крадженими грошми окремим особам суспільства

питання, 10 000 а де кінець? що змінилось то?
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Да, теперь и зеленые человечки и бандюки, и воры в законе могут прорваться через границу, и скажут: нам все можно!
Именно Михо опозорился на весь мир!!!!
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Антоша, куда бежить будешь? Вот об этом тебе нужно сейчас думать
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"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал он.

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Нардепы пересекали границу незаконно? Это как?
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"Он думал, что боцман, лоцман и кацман - это три еврея"(с)
До того, как с умным видом открыть рот (настучать на клавишах), неплохо бы задаться вопросом "как это происходило", ибо аваковский прихвостень должен был написать, что нардепы не поставили отметку в паспортах на погранконтроле или что-то такое.
Отсюда и был мой вопрос. А ты, мля, Право, Право...
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"..нардепы не поставили отметку в паспортах на погранконтроле или что-то такое. "
И действительно. - Что-то такое.


"Он думал, что боцман, лоцман и кацман - это три еврея"(с)

Он забыл вспомнить еще и о шлагбауме - четвертом еврее(с)
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так им и не собирались ее ставить зачем к народным депутатам на границе сганять орды вооруженного спецназа и минировать границу
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А где у него написано ЧТО ИМЕННО они нарушили? Приставили дуло к виску погранца? Расправив крылья, перелетели через межу? Вручную прорыли туннель под КПП? - НЕТ КОНКРЕТИКИ, на чём и основывается Право.
Кстати, Шлагбаум видимо всё-таки не лепится с окончанием предыдущих трёх, так что он не забыл вспомнить.
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А где уголовные дела по машинам с вооружёнными казачками, пропускаемыми по таксе 15000 евро нашими погранцами в 2014м ???
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Пан Геращенко еще тот мудень и похоже совсем скоро ему придется незаконно пересекать границу в направлении Липецка или Ростова, вместе со своей шакаладной бандой!
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Всех тварей нарушивших кордон, под любым благовидным соусом-к ответу!!
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Всем участникам прорыва надлежит явиться в полицию. Во время оные звучало -"Всем евреям и коммунистам явится в орткомендатуру для регистрации"
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Пеця и его банда не знают,что они уже поделены на живых и мертвых.........
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Говорящая Голова Авакова исторгла заяву. А чего же ты молчала, когда творились другие беззакония, связанные с лишением гражданства Саакашвили, угрозами, блокированием поездов, минированием пунктов пропуска? Где тогда был твой язык и пересохшая от страха и порыве раболепия речь? Аваков С Порошенко сами поставили себя вне закона, утворив целую серию незаконных действий и провокаций. Унизив тем самым и себя и Украину. И как это гражданин Украины может незаконно пересечь границу своего собственного государства? Сам то понял, что сказал?
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Эта жирная свинья пытается сшить дело бывшему главе СБУ в частности???? Как какому то "челноку",не очень интересующимся УК Украины???? Хоть б поп-корном не подавиться.
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а хтось хотів задрищенка на передову в окопи ...він же там всі кущі засере...
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Если брать события в Украине после Майдана так вчера это единственное событие которое было законное, а Саакашвили единый настоящий политик.
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Эта тварь Пеця и его команда будут отвечать не только за барыжные дела,но и за геноцид украинского народа...
А это не даст им спрятаться за бугром,если тока в раше.....
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Был Януко---вич глава ОПГ, а сейчас ватажки ОПГ Януковича без Януковича
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истеричная анТОННА,проглотите свое дерьмо молча.
Вас снесут еще позорнее,чем папередникив,вас ненавидят еще больше.
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А был ли прорыв границы (юридически)? У меня по этому поводу большие сомнения. По закону - "Стаття 1. Державний кордон України - Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України -

суші, вод, надр, повітряного простору. " Линия не имеет толщины - это проходят еще в начальных классах школы. А так называемая нейтральная полоса - это не граница, это просто особый район пограничной зоны, который регламентируется не законом, а подзаконными актами.

Очень даже сомневаюсь, что спецназ позволил себе устроить кордон на территории Польши. Так где находился Саакашвили и нардепы - в Польше или в Украине? И где проходила линия границы (хотя бы - где стоят столбики у автодороги)?. Может жители Краковца или пограничники прояснят этот вопрос.
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Я вот никак не пойму почему Михо со своими сторонниками и депутатами грузинского парламента не прорывается в Грузию?
Сакофилы об этом не думали?
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тому що ти баран не можеш зрозуміти,що це його єдиний можливий фронт боротьби із хуйлом,який загарбав частину його країни...і тут наші інтереси одинакові...а що сцець про це говорить...також нє разумєєт...
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Михаил связавшись с косатой "похоронит" себя собственными руками. По закону надо было действовать, а не прорываться чеоез кордон.
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Остальные это народ как всегда а не остальные свои депутаты с печерских элитных хат. Ну и чем это лучше того что до Майдана было при Януковиче... это хуже
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Це боги й багіня. Для них закони так, тьху, пусте місце....
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Закон????Ты где бля увидел закон???
В бесстыжем грабеже страны?диктатуре?
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нужно было нанять борт у кума путинского и ....там всегда коридор
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когда заступаешь в наряд по охране государственной границы тебе зачитывают приказ, наказую заступити и прочяя хуита зброю застосовуват згідно закону

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03

так что если че к погранцам притензий ноль, а херу грузинскому депортация без права въезда
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И теперь люди из списка буду рассказывать о законности и правопорядке? Тем более служители закона Наливайченко (Быв. глава СБУ) и Власенко (бывший адвокат)
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А Найема,Фирсова там не было???
И к стати, на Путина,Медведева и т.д открыли уголовное дело за незаконное пересечение границы? В Крыму они частые гости.Перечислять и перечислять...
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Ольгинские тролли аж усираются от радости что жирное трусливое брехло, сбежавшее из своей такой реформированной страны, бросившее родной народ на растерзание как он любит говорить проросийской власти, решило мутить воду в Украине.
И сразу всё дерьмо с ним слиплось в комок.
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Этому уроды Геращенко закрыть своё рыло тупорылые. Куда бежать будешь, хряка.
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Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и Геращенко
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граждане с украинскими паспортами незаконно пересекли границу собственно своей страны которая им же и принадлежит. У шоколадного режима началась бредовая агония
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...Константин Боровой13 hours agoВ "Краковце" сломана и прорвана граница не Украины, а та, которую возвел Порошенко.
Личную власть над Украиной, которую защищал Порошенко, сломал народ Украины.
Порошенко этого добивался и получил в полной мере
По заслугам и честь.
Сам виноват....
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Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...
Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
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И на кой черт ты дал этому моральному уроду гражданство Украины ! А , Порошенко ?
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Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины !!!!????
Как это незаконно ? Геращенко незаконно узурпирует власть в Украине, и незаконно обсирает народных избранников! Кто тебя убогого избирал???
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Я как то за эти годы умудрился сохранить средне-нейтральное отношение к Порошенко и средне-негативное к Саакашвили, и то скорее не из-за лично его действий, а из-за действий его сограждан которых одно время усиленно пихали в качестве "гениальных консультантов" во все службы и органы, но суть не в том... Цирк который они устроили не лезет ну вообще ни в какие ворота и нарушение законодательства и превышение должностных полномочий бросается в глаза настолько явно, что это как минимум повод для возбуждения уголовных дел в отношении всех действующих сторон.
1. Укрзализныця не имеет права проверять полномочия и решать имеет ли право человек пересекать границу, это задача Пограничной службы.
2. Показательный "Прорыв" границы это невыполнение полномочий Погран. службы которая должна выполнять свои должностные обязаности и запрашивать необходимые подкрепления (которые кстати были).
3. Показательный "Прорыв" границы это грубое нарушение Законов со стороны толпы во главе с Михо. Пусть они 120 раз украинцы с правом проживания на территории Украины есть процедура, которая придумана не просто так. Во первых я не уверен что там были только украинцы, а не какие нибудь мигранты. А во вторых какой у этих лиц карт-бланш на совершение ЛЮБЫХ преступлений с формулировкой, "Меня ж на Украине в то время не было, вот печать в паспорте, я в Польше отдыхал".
4. Наш прекрасный президент... Ну тут даже коментировать не хочется... Справедливости ради предположу что врятли он лично с пеной у рта наяривал начальнику Укрзализныци и кричал "Не подпускай его ко мне!!!". Скорее была дана команда помошникам "Что б как хотите, но его тут не было", а уж помошники перестарались...
Не уверен что нужен итог моему посту но все же... Клоунам не место при власти, причем клоунам любым. Клоуны нарушающие закон должны нести полную ответственность, так как клоунада не является оправданием. Люди следующие за клоунами и помогающие нарушать закон не достойны ни жалости ни понимания. Закон явно гласит что никто не должен выполнять явно преступный приказ иначе он становится соучастником. У меня все, спасибо всем кто прочел.
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АНтон, нагадай но нам, скільки незаконно гумконвоїв з росії заїхало в Україну
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снова ошибка 91-го надо сразу идти на киев куда бы бежали Аваков и иже с ним
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко
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