 Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко на странице в Facebook.
"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов", - написал он.
Также незаконно пересёк границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, отметил Геращенко.
"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. (...) Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с Законом", - подчеркнул он.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец"в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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а чего это другая зам авакава молчит?
рот занят?
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выступления шкиряка
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Наливайка так вылизывал Януковичу на инаугурации в 2010 г., насадил снайперов на инаугурации, а Янук все равно его уволил.
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вони всі і саакашвілі куми адельгейма(ющенка)....
спецпроект фортмантягнибок луснув ,ярош теж...
мабуть тепер саакашвілі ..........
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Украинцы очень много едят!
И власть в Украине самая лучшая!
Народ вот ей только плохой попался.Ест много!
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Цікаво що грузина саакашвили лишили гражданства за 1 день...
а вот 20 % козломордіх населения Украины которые зовут шаломова(путина) уничтожить Украину власть "почему-то" любит....и не беспокоит даже.......
чтобы это значило?
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Єй ви там у владі Подивіться На схід, там стільки незаконних перетинів що вам і не снилось, і це дійство вже як 3 роки відбувається щей під вашим керуванням, чи ні ви не керівники в цій державі Ви походу Маріонетки 3 роки Імітуєте Процес Бурної діяльності і крадете крадете крадете
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кожен день через кордони на західній Україні туди сюди мігрують,хто з чим,чорні,сигарети,і все нормально,а тут "ПРОРИВ"
жиди так просто не здаються
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Зрозумій приїлося, нехай ЗЛОдії щось нове придумають а так пішли нах
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Порошенко любой ценой удерживает мир в Украине и Украину как государство.
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"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."
Уинстон Черчилль
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тільки тут проблема керує країною нечесть яка зробила такий вибір бо їй своя сорочка ближча
а народ знову помилився, Мабуть за це і буде розплачуватись
Тільки от в чому винні ті хто знав казав попереджав і не помилявся?
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керманичі злодійські конкретно промили мозги крадженими грошми окремим особам суспільства
питання, 10 000 а де кінець? що змінилось то?
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Именно Михо опозорился на весь мир!!!!
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Нардепы пересекали границу незаконно? Это как?
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До того, как с умным видом открыть рот (настучать на клавишах), неплохо бы задаться вопросом "как это происходило", ибо аваковский прихвостень должен был написать, что нардепы не поставили отметку в паспортах на погранконтроле или что-то такое.
Отсюда и был мой вопрос. А ты, мля, Право, Право...
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И действительно. - Что-то такое.
"Он думал, что боцман, лоцман и кацман - это три еврея"(с)
Он забыл вспомнить еще и о шлагбауме - четвертом еврее(с)
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Кстати, Шлагбаум видимо всё-таки не лепится с окончанием предыдущих трёх, так что он не забыл вспомнить.
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А это не даст им спрятаться за бугром,если тока в раше.....
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Вас снесут еще позорнее,чем папередникив,вас ненавидят еще больше.
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суші, вод, надр, повітряного простору. " Линия не имеет толщины - это проходят еще в начальных классах школы. А так называемая нейтральная полоса - это не граница, это просто особый район пограничной зоны, который регламентируется не законом, а подзаконными актами.
Очень даже сомневаюсь, что спецназ позволил себе устроить кордон на территории Польши. Так где находился Саакашвили и нардепы - в Польше или в Украине? И где проходила линия границы (хотя бы - где стоят столбики у автодороги)?. Может жители Краковца или пограничники прояснят этот вопрос.
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Сакофилы об этом не думали?
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В бесстыжем грабеже страны?диктатуре?
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03
так что если че к погранцам притензий ноль, а херу грузинскому депортация без права въезда
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И к стати, на Путина,Медведева и т.д открыли уголовное дело за незаконное пересечение границы? В Крыму они частые гости.Перечислять и перечислять...
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И сразу всё дерьмо с ним слиплось в комок.
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Личную власть над Украиной, которую защищал Порошенко, сломал народ Украины.
Порошенко этого добивался и получил в полной мере
По заслугам и честь.
Сам виноват....
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Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
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Как это незаконно ? Геращенко незаконно узурпирует власть в Украине, и незаконно обсирает народных избранников! Кто тебя убогого избирал???
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1. Укрзализныця не имеет права проверять полномочия и решать имеет ли право человек пересекать границу, это задача Пограничной службы.
2. Показательный "Прорыв" границы это невыполнение полномочий Погран. службы которая должна выполнять свои должностные обязаности и запрашивать необходимые подкрепления (которые кстати были).
3. Показательный "Прорыв" границы это грубое нарушение Законов со стороны толпы во главе с Михо. Пусть они 120 раз украинцы с правом проживания на территории Украины есть процедура, которая придумана не просто так. Во первых я не уверен что там были только украинцы, а не какие нибудь мигранты. А во вторых какой у этих лиц карт-бланш на совершение ЛЮБЫХ преступлений с формулировкой, "Меня ж на Украине в то время не было, вот печать в паспорте, я в Польше отдыхал".
4. Наш прекрасный президент... Ну тут даже коментировать не хочется... Справедливости ради предположу что врятли он лично с пеной у рта наяривал начальнику Укрзализныци и кричал "Не подпускай его ко мне!!!". Скорее была дана команда помошникам "Что б как хотите, но его тут не было", а уж помошники перестарались...
Не уверен что нужен итог моему посту но все же... Клоунам не место при власти, причем клоунам любым. Клоуны нарушающие закон должны нести полную ответственность, так как клоунада не является оправданием. Люди следующие за клоунами и помогающие нарушать закон не достойны ни жалости ни понимания. Закон явно гласит что никто не должен выполнять явно преступный приказ иначе он становится соучастником. У меня все, спасибо всем кто прочел.
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