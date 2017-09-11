 Сегодня в оккупированном Крыму огласят приговор Чийгозу: перекрыты улицы, стянута полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.
"К Верховному суду Крыма стянули полицию, запретили проезд машин по улице Павленко, площадь перед судом ограждена, выставлены рамки металлоискателей. Российская Фемида собирается вынести неправосудный приговор Ахтему Чийгозу", - написал Полозов.
"Стало известно, приговор будут выносить в самом маленьком зале на 10 человек", - добавил он.
Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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Об этом пишет блогер NecroMancer в Twitter, публикуя скриншот переписки одного из боевиков со своими "сослуживцами".
При этом сами боевики признают банду "Мачете" ненормальным подразделением, "бригадой воришек и наркоманов".
Один из боевиков, который воевал в составе указанной банды, так отмечает, что там царит беспредел. По его словам, представителей штаба "Мачете" никогда не видел трезвыми. Также наемники не получали деньги, так как просто не были оформлены по документам. http://glavred.info/zhizn/brigada-vorishek-i-narkomanov-boeviki-rasskazali-pravdu-o-bande-dnr-machete-456870.html
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