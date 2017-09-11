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Все про:Крым (20630) Меджлис (729) суд (21527) Полозов (244) Чийгоз (145)

 Сегодня в оккупированном Крыму огласят приговор Чийгозу: перекрыты улицы, стянута полиция. ФОТО

чийгоз

К зданию суда в оккупированном Крыму, где сегодня будет оглашен приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, уже стянули полицию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупанты освободили 76-летнего крымчанина Караметова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Чийгоза. ВИДЕО

"К Верховному суду Крыма стянули полицию, запретили проезд машин по улице Павленко, площадь перед судом ограждена, выставлены рамки металлоискателей. Российская Фемида собирается вынести неправосудный приговор Ахтему Чийгозу", - написал Полозов.



"Стало известно, приговор будут выносить в самом маленьком зале на 10 человек", - добавил он.

Сегодня в оккупированном Крыму огласят приговор Чийгозу: перекрыты улицы, стянута полиция 01

Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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перекрыты улицы, стянута полиция... че то мне это напоминает...
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С языка сорвал. Напоминает это вчерашнее рошеновское "Жити по новому".
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Сетки гидности у них низковатые. И рамок для прохода нема
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что-то это мне напоминает....что-то недавнее, в Украине...
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Тільки результати в Україні і на Кримі різні.
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Российская Фемида не забыла запасные прокладки?????
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Вы рассчитывали на оправдательный приговор у этих уродов?
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Конечно нет,в кацапии кривосудие,такое же как и у нас.Просто Цензор тупит,приговор уже известен.
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Наши круче..паравоз остановили в соседнем государстве..и погранпереход заминировали..куда там кацапам😂
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"Бригада воришек и наркоманов". Боевики рассказали правду о банде "днр" "Мачете"


Об этом пишет блогер NecroMancer в Twitter, публикуя скриншот переписки одного из боевиков со своими "сослуживцами".
При этом сами боевики признают банду "Мачете" ненормальным подразделением, "бригадой воришек и наркоманов".
Один из боевиков, который воевал в составе указанной банды, так отмечает, что там царит беспредел. По его словам, представителей штаба "Мачете" никогда не видел трезвыми. Также наемники не получали деньги, так как просто не были оформлены по документам. http://glavred.info/zhizn/brigada-vorishek-i-narkomanov-boeviki-rasskazali-pravdu-o-bande-dnr-machete-456870.html
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня в оккупированном Крыму огласят приговор Чийгозу: перекрыты улицы, стянута полиция. ФОТО
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