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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:граница (3222) Львовщина (1631) прорыв (71) Саакашвили (2023) Аброськин (442)

 "В 2014 году на восточной государственной границе все начиналось именно с подобного, результаты известны", - Аброськин о прорыве ПП "Шегини"

саакашвили шегини

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин считает, что прорыв сторонниками Михеила Саакашвили пункта пропуска "Шегини" на западном кордоне Украины является "самоубийственным разрушением институциональности".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов"... мурло со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника стоящего на рубеже границы Украины - это мрак... и дело не в личностях и не в сути конфликта... это самоубийственное разрушение институциональности", - написал Аброськин

Он напомнил, что в 2014 году на восточной государственной границе Украины все начиналось именно с подобного.

"С беспредела, грубого игнорирования закона, которое осуществлялось под прикрытием "воли народа Донбасса". Результаты известны. Уже четвертый год идет война с агрессором, который зашел на нашу территорию под гул толпы", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины Саакашвили.

В 2014 году на восточной государственной границе все начиналось именно с подобного, результаты известны, - Аброськин о прорыве ПП Шегини 01
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Какая страна, такая и граница.
Нечего на зеркало пенять, если рожей не вышел.
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А смотреть как ее используют что бы не оторвали от корыта, не смешно и не печально?
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Неужели Аброськину и компании так трудно включить мозг, чтобы понять абсурдность таких сравнений и обвинений?
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Пусть расскажет бравый Аброськин, как он в Севастополе "ваивал" за Украину. Мразь.
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Ещё неделя и всё утихнет перед большой бурей. Куда смотрит СБУ?
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Пусть Аброскин не "звездит".Генералы Литвин и Коваль специально опустошили гос границу.И стоявших там погранцов расшугала военная техника из РФ,заполненная спецназом ВС РФ.Граница там была нарушена не гражданами Украины и не извнутри.
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Та да..при царе сидела..при Керенском..при большевиках
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безвиз, что, на Польшу больше не распостраняется?
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Нехай Аброскін спершу за себе скаже,що він робив в криму коли рашен заходила,що робив цей субєкт???!Аброскін розкажи чим ти там займався,коли рашка тебе не пригріла вирішив до авякана в Київ дрименути?
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Конечно известно,у власти остались теже БАРЫГИ,только под новыми личинами!!!
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По сути он прав. Однако первый вопрос надо задавать тем, кто предоставил Сааакашвили гражданство на основании "фальшивых документов", допустил его к государственной тайне как главу Одесской облгосадминистрации (Аууу СБУ!!! Где вы?). А потом в корявый и как подсказывает чутье - незаконный способ, лишил его гражданства Украины. Мужновладцы создали эту ситуацию на пустом месте. А Саакашвили и нардепы из группы поддержки ею воспользовались. Почему нет открытых уголовных производств в отношении работников Миграционной службы, СБУ и прочих вольных и невольных инициаторов и уачстников этого спектакля. Если исполнители подставили Порошенко, то почему он молчит?. Вывод: Если он молчит, то он участник этого действа.
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аброська падло сепаратистское крым здавало теперь падло вякает..сучара сепарная!
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А по-моему беда в 2014м начиналась с машин с вооружёнными казачками, пропускаемыми по таксе 15000 евро нашими погранцами в 2014м, вот токо нынешние властЯ об этом "не помнят"...
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Абдроськин имеет право открывать свой грязный рот????
Мнение Голубана и Пашинского в студию!!! И, почему молчит Антонина???
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Наливайченко то не трогайте, а то ЦРУ пальчиком грозить будет.
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Пане Антон ,люди були мирно налаштовані і не треба робити приводи для порушень.Вистроіти пограничників в цепочку і не пускати громадян України в Україну ,це треба до цього додуматись.У вас і так авторитет підірваний ,а такими заявами то ще більше
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Якщо вже про руйнування інституціональності то:
- чи не ВО Президета України Турчинов почав це з порушення непорушних, нескасовних, необмежуваних, незвужуваних, невичерпних прав людини, зупинивши законом України осучаснення пенсій (див ст. 42ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)(???)
- чи не Президент України Порошенко, при якому продовжили порушувати і перестали індексувати ту мізерну частку пенсії, яку до цього індексували, і так четвертий рік поспіль..?
А це все зароблено людьми!!!
ЩОБ ВИ, ШАКАЛИ, ПОВИЗДИХАЛИ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Как сделали - коряво, так и получили в ответ. Ваша анархия в отношении своих граждан вам же и аукнулась.
Зарубите себе на носу: "Чтобы быть свободным, надо стать рабом Закона"(с), а не играться с гражданством, как дурень с писаной торбой...
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сначало выучите политическую азбуку, а за тем пишите про анархию.
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Извиняюсь, что обидел слово "анархия", но другого, подходящего к данному случаю - просто не нахожу. Рузьке язик очень бедный.
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Тільки цього разу абдриськін не зміг продати учасникам прориву зброю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В 2014 году на восточной государственной границе все начиналось именно с подобного, результаты известны", - Аброськин о прорыве ПП "Шегини"
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