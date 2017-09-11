 "В 2014 году на восточной государственной границе все начиналось именно с подобного, результаты известны", - Аброськин о прорыве ПП "Шегини"

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов"... мурло со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника стоящего на рубеже границы Украины - это мрак... и дело не в личностях и не в сути конфликта... это самоубийственное разрушение институциональности", - написал Аброськин
Он напомнил, что в 2014 году на восточной государственной границе Украины все начиналось именно с подобного.
"С беспредела, грубого игнорирования закона, которое осуществлялось под прикрытием "воли народа Донбасса". Результаты известны. Уже четвертый год идет война с агрессором, который зашел на нашу территорию под гул толпы", - добавил он.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины Саакашвили.
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"Меня не вызывали в МИД Польши", - Дещица(8)
Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко(132)
Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман(240)
"Я счастлив здесь быть": как встречали Саакашвили во Львове. ВИДЕО(162)
Ошибка или преступление?(0)
Один грузин был недоволен властью и стал самым страшным врагом нашего государства, - политтехнолог Гайдай о ситуации с Саакашвили(137)
Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист(68)
Нечего на зеркало пенять, если рожей не вышел.
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"Здаёмсууу!"
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Мнение Голубана и Пашинского в студию!!! И, почему молчит Антонина???
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- чи не ВО Президета України Турчинов почав це з порушення непорушних, нескасовних, необмежуваних, незвужуваних, невичерпних прав людини, зупинивши законом України осучаснення пенсій (див ст. 42ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)(???)
- чи не Президент України Порошенко, при якому продовжили порушувати і перестали індексувати ту мізерну частку пенсії, яку до цього індексували, і так четвертий рік поспіль..?
А це все зароблено людьми!!!
ЩОБ ВИ, ШАКАЛИ, ПОВИЗДИХАЛИ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Зарубите себе на носу: "Чтобы быть свободным, надо стать рабом Закона"(с), а не играться с гражданством, как дурень с писаной торбой...
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