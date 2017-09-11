 Очередное иностранное судно незаконно зашло в порт оккупированного Севастополя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Очередное судно нарушило запрет на заход судов под флагами иностранных государств в закрытые Украиной порты и терминалы, расположенные на территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
Заход сухогруза Nadalina под флагом Сьерра-Леоне в порт Севастополя был зафиксирован 8 сентября в 16:39.
Отмечается, что судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа.
"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - отметили в ведомстве.
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От Міхо посягнув !!! Правда, петро?
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"Цигель-цигель, Михаил Светлов, ту-ту-у-у!"
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