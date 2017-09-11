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Все про:корабль (928) Крым (20630) Севастополь (1662) Министерство по вопросам оккупированных територий (175)

 Очередное иностранное судно незаконно зашло в порт оккупированного Севастополя

корабль

В порт оккупированного Крыма незаконно зашло судно под флагом Сьерра-Леоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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"Очередное судно нарушило запрет на заход судов под флагами иностранных государств в закрытые Украиной порты и терминалы, расположенные на территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Заход сухогруза Nadalina под флагом Сьерра-Леоне в порт Севастополя был зафиксирован 8 сентября в 16:39.

Отмечается, что судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа.

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"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и Севастополя, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - отметили в ведомстве.
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Луценко, Аваков, Слободян! Це незаконний перетин державного кордону України?
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Странно, все шастают, а Пэтро со своей холуйской сворой только к Саакашвили прицепился.
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странно , а чиво тимашенчиха не прорывает кардон в Чингаре сыкотно ?
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Може тому, що Саакашвілі треба в український суд, а не в суд окупованого Криму?
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Надо срочно заминировать порт и титуханов послать.
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Аваков, командуй, что бы параход срочно зашёл к погранцам.
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Да забудьте вы уже слова "украинский Крым"!!!
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Яке судно? Яке незаконно?
От Міхо посягнув !!! Правда, петро?
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При выходе из Севаса должен быть потоплен. Лучше, конечно, было потопить до захода.
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Цікаво що цей корабель з Тріполі (Лівія) привіз до Криму? Мігрантів?)
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Аваков. Геращенко и Ко...... Давайте быстро в Севастополь полицию, погранцов, спецов и титушек. И не пускать. ИЛИ КИШКА ТОНКА?
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под разными флагами...это по-сути плавучие оффшоры
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Луцик, Аброськін, Авакян, Геращенко! Ау! Де ви є?!
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Название судна, случайно, не "Михаил Саакашвили"?
"Цигель-цигель, Михаил Светлов, ту-ту-у-у!"
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Нотой протеста его... Торпедируйте. Единственное, что умеете делать.
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от тут фейсбукову-рюкзакову є де розвернутися ...можна цілу команду "упакувати" та й ще "бляшанку" конфіскувати у дохід держави ...чи на таке кішка-тонка ... зато на одного грузина цілу банду "голубанів" натравив ...якраз рівень "влади"
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И что, это вам не массовое нарушение государственной границы? И тишина? Лицемерие ваше уже в печёнках сидит.
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Закономірно. Адже інші пркордонні пункти пропуску оголили, щоб поставити на Краківець і не пустити громадян України
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчередное иностранное судно незаконно зашло в порт оккупированного Севастополя
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