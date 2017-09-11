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 Политика Украины
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 Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Геращенко

геращенко

Единственно правильным решением для власти в Украине остаётся действовать по Закону.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"5 пограничников и 11 полицейских получили травмы во время прорыва группы провокаторов во главе с Михеилом Саакашвили через пункт пропуска Шегини. Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось. Напротив, всем думающим людям стало очевидно, что ради попытки захватить власть в Украине и Саакашвили, и Тимошенко готовы пойти по даже по трупам. Пограничникам был дан приказ не применять оружие и спецсредства по отношению к группе провокаторов во главе с Михеилом Саакашвили", - рассказал нардеп.

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"И это было оправдано, так как стоило правоохранителям выстрелить в воздух, это стали бы использовать в пропаганде, сравнивая законные действия пограничников по охране границы с незаконным действиями "Беркута" и других спецподразделений во время Майдана. Думаю, что в Москве вчера было поднято не мало рюмок водки за недальновидное решение дать Михеилу Саакашвили украинское гражданство и предоставить уникальную площадку для самопиара. Полицией начато расследование по ч. 2 статьи 332 Уголовного Кодекса: "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц", - добавил Геращенко.

"Единственно правильным решением для власти в Украине остаётся действовать по Закону. Поэтому вчерашнее заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко должно завершиться предъявлением подозрений всем тем, кто умышленно нарушил государственную границу Украины. В том числе и провокаторам из числа народных депутатов Украины, подавших дурной пример незаконного пересечения границы", - резюмировал нардеп.

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Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Геращенко 01

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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ты за народ не говори !
говори за своего подельника ! какая уель была у него когда он подписывал указ ?
и у вас с аваковым чмом которому миха рот заткнул и тот до сих пор жует споли ! и правильно заткнул.

ГОВРРИ О СВОИХ ЦЕЛЯХ А НЕ ЧУЖИХ !!! ХВАТИТ ГОВРИТЬ ЗА ДРУГИХ !
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на сегодняшний день эта рожа и есть лицо нашей власти! Ситуация с Саакашвили показала все убожество руководства страны... это пипец.. Интересно, а Пеця доволен?
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А ось і Херащенко проснувся!Херащенко чого ти не кричав коли парад 2014р ваша комарілія проводила а східний кордон рашка на танках проривала,де ви всі су..и були ???Ах на параді!На вас дибілів весь світ дивиться як на боягузів і бариг,тому ніхто вам піда..м не повірить у ваші прориви,була звичайна штовханина і не більше,ніхто нікому нічого не поламав і нікого не вбив!Ви піда..и вчора тричі порушили закон!перше позганяли тітушок для заворушень,друге незаконно утримували потях в країні евросоюзу,третє замінували нібито пропускний пункт.І все це кримінальна відповідальність хіба ні пане херащенко!
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Пане Геращенко вашій брехливій владі вже ніхто не віре, іди лучше театр новий з Аваковим розіграйте щодо замаху на вашу світлу нікому не потрібну персону.....навіть акторів путніх не могли найти, якигось зеків на цю роль набрали.....
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це ваша ціль втриматися при владі любою ціною тому й сховали і зброю і тих хто стріляв майдан ,ЧИ МОЖЕ КОГО ПОКАРАЛИ?
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Да какой там...без оружия😕главное было поднять зароботную плату минимальну, прожиточный минимум, уменьшить возраст выхода на пенсию, увеличить сами пенсии, рабочий день шестичасовый как в Швеции и смертная казнь для коррупционеров, а Антоша наплел такого, ганджюбас афганский?
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Пане Геращенко і вам подібним - основна задача держави це гарантувати її громадянам право захисту порушених прав в судовому порядку...Причому особа, яка вважає що її права порушені має конституційне право звернутись до суду особисто або через свого захисника ..Тобто в даному випадку, ви та вам подібні забрали у пана Сакашвілі його конституційне право на звернення до суду особисто для захисту його порушеного права..У нас ще в Україні є КАС ..почитайте його..правда він на українській певно і це є причиною того що певні високопосадові особи та їх глашатаї цього не читали...І друге - перехід замінували - чому не евакували людей з зони мінування тим самим ви не усунули небезпеку життя людей, які знаходились в зоні мінування...про цн чому не пишите..Гидко і бридко читати все що ви пишете...і маєте результат..
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Тампон Авакова,ти незабувай,що тобі разом з Виником ще прийдеться відповісти за злом системи е-декларування
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ганебне тяфкало бандитської бариги сабакяна! в "ато" свинюку- таскати снаряди для гармат!
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Скока еще Петюне речь писать будут,Кто знает????А то слушать его проституток уже сил нет!!!
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Гандоше Херащенке,вместо того что бы нести шоколядну ахинею,лучше пожевать колбаски.
Не пропускать поезд с людьми,устроить цирк на весь мир,заминировать границу,-это что?
Это не преступление!?
Не пускать в страну гражданина Украины-это что?Не преступление!?
А если Пинхус не законно выдает гражданство Украины,используя админ ресурс,а потом также не законно отбирает это гражданство,так может начать именно с Вальцмана,который возомнил себя царь жопой,и лидером нации!!!!!
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Как бы хотелось этого жирного хряка хотя бы на недельку в окоп засунуть
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та он там сожрет все припасы заготовленые на год
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если он залезет в окоп то его от туда нужно танком будет вытаскивать, проще прикопать
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Ему не окоп, а целый блиндаж нужен. Хотя хай копает, може похудеет.
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Если подключился антоха, то видимо главный инициатор лишения гражданства Саакашвили не Порох, а Авакян. Намутил делов редиска ))))
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обое рябое. Или Аваков за Петю "секретный указ" подписывал.
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Думаю что скоро многочисленные замахи на Антошу и Леду Гончаренко будут раскрыты - это явно подлый Саакашвили покушался на самое дорогое, шо у на есть. Кстати, неплохо было бы обыскать его на наявность портативного тепловизора. Вдруг и в Шокина он стрелял
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Твои слова,когда тебя от корыта оттянуть могут!!!
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ДОСТРОКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ!!!!!!!!!!!!

на цю осінь.
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ой дурак.......Геращенко ну и холуй же ты авакяновски. 2 урода
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Міхо показав, що шокаладноавтофекальні втратили підтримку населення через жадібність і брехню.. стали не легітимними..
а ні ківа, а ні шляшко, або ще хтось( крім тих, кому дали наказ.. і ті не дуже напружувалися) не приїхав боронити кордон від Міхо

а зараз нелегітимні, сидячі у кабінетах і боячуся вийти до людей без охорони, намагаються імітувати з себе владу
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считала и считаю Антона Геращенко вменяемым и думающим человеком..., Антон, подумай, подумай еще раз, а потом скажи...закон нельзя вертеть на ....пальце, как связку ключей, он действительно должен быть один для всех, но в Украине до этого еще ох как далеко, и по закону, Саакашвили должен был тихо и незаметно въехать в страну, как все граждане, которые ехали в поезде или шли пешком, потому что НЕТ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ ЕГО НЕ ПРОПУСКАТЬ, а есть только незаконные...вот и вышло, то, что вышло...
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у меня все эти иллюзии исчезли еще летом 2014 года.
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раз по закону? зачем тогда вне закона лишили михо гражданства !порох клоун выставил Украину на посмешище !!!
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Фурункул вскрыт! Фурункул гноеточит! Чтобы самим не утонуть в серетах фурункула, власть имущие выплескивают свой нарыв на весь мир.
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Хм...А мені здалося, що кровопролиття домагалися ті, хто віддав наказ не допустити Сааку і Ко до законного прикордонного контролю...Мейбі, підстав "нєпущать" Сааку, було вже не так і багато. Або взагалі не було. Бо як інакше пояснити цирк з потягом і блокування КПП ?
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Ну шо, все шавки уже отметились? Шо на этот раз? Хотели кровопролитиев? А холуи государевы про закон вспомнили? Дебилы блядь! Жырному борову не хватает драматизма для хоть какой нибудь достоверности. Надо так: боевики кавказской национальности, под предводительством Сакашвили вероломно прорвали кордон мирно спящих пограничников, и прикрываясь заложниками из числа пассажиров интерсити , совершили акты человеческих жертвоприношений. Провозгласив при этом главную цель - добычу кровопролития. Вот как надо! А то выскакивают какие то фрики и бубнят шо то про законы и порядки, само понятие которых они дискредитируют всем своим внешним видом. На месте барыги этим дуракам я бы денег не давал.
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Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Антон Геращенко

Для этого сторонники Сааки. пригласили титушек с Кременчуга и Киева и ....
Во Львове 24 "титушки" не могли разобраться, зачем их привезли ...
Михаил Саакашвили: «Титушки, которые прислал Порошенко ...

Шота напоминает пропаганду путина. Видео - Путин обвинил Украину в терроре
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ні додон геращенка, главной целью прорива кордону була спроба 59 по счёту покушения на твою жирную хлеборезку...........

Цікаво ,а чого так не репетує "влада" з постійного на протязі 3 років перетину кордону путінців-фашистів ?
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Блин! Сколько уже можно считать поднятые рюмки водки в Москве? Почти 4 года всё делается с оглядкой на "кремлёвские рюмки". И хватит уже рассказывать то , что все видели. Кровопролитие??)) Да там чуть третья мировая не началась, но вы её мудро остановили.( В кремле зазвенели стаканами)
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рыжкоф,ты так и продолжаешь одевать мамины платья когда сам дома?
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Так-так, усі, хто проти цієї злочинної барижої влади, усі за Ху*ла. Не треба корабель розгойдувати, бо щурів нудить.
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Базікання песиків цієї влади за законність виглядає ще більш смішним, ніж агітація повій за цнотливість.
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Казалось бы, ну "попал в струю",сиди себе тихо и копи денежку.Тебе, уж точно ничего не светит--ни президенство, ни премьерство тем более лидера нации.Нет же, надо выставить "уникальный" по складкам подбородок на вид.А здесь и ошибочка,таким не верят, глядя на подбородки,сразу слова теряют смысл. Если не веришь,спроси у ревы, правда у него пузо,в три арбуза.
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есть такая профффесия ,ю2власть радную защищать....руку кормящую защищать и целовать...чтобы жрать жрать жрать .....жрать......
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Сколько плевали на Геращенко - я до последнего ему верил - верил за то, что он создал Миротворца - очень нужное дело.

А ща он одним махом и сам обделался и, что хуже, подосрал "Миротворца".
А ведь туда положен был труд огромного числа людей.

Я вообще смотрю что очень мощно и профессионально подорван имидж чуть ли не всех эшелонов власти ...
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Насправді мені подобається активність наших людей. Але скільки серед щирих патріотов сховалося путєнських потвор ніхто не знає. Все ж путєнь досить розумна людина, або добре вчить історію, коли замість активних дій на дамбасі, швидко перейшов на "поділяй і владуй"роздувая вогнища маргінального націзму, антисемітізму, ненависті до влади, яку насправді вибрала більшість українців. Це працює та й ще як працює. Кацапи можуть потирати долоні. Жаль Україно, що ти маєш стільки довбойобів
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Антошка, не відволікайся від тяжкої праці поповнення бази Миротворця потенційними ворогами держави!
За моїми спостереженнями треба внести ще десь 30-32 млн злочинців та їхніх посібників - це ж АДЦКИЙ ТРУД !

На. Строчи, Антошка, строчи.
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Для Vlad Dyvin:
Заспокойтеся, ніхто не збирається "коронувати на царство" Міхо - по Конституції це неможливо. А от заставити Гаранта та владну кодлу поважати Конституцію та виконувати свою роботу, хай і методом бузи через недієвість інших законних важелів впливу - свята справа.
Головне - не переборщити
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а навіщо там були пєтюшкі від влади...чого їм тоді шариків надувних не дали...що вони там робили...за чиї гроші приїхали...і чого ви всі такі жирні...
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Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Геращенко
Ух ти, нічого собі! А тепер розтулмач головну ціль рошенко, коли він позбавляв громадянства Саакашвілі. Жгі ісчо, Хєращенко!
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Неее.Они хотели совершить очередное "покушение"на херащенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Геращенко
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