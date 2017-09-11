 Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Геращенко

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"5 пограничников и 11 полицейских получили травмы во время прорыва группы провокаторов во главе с Михеилом Саакашвили через пункт пропуска Шегини. Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось. Напротив, всем думающим людям стало очевидно, что ради попытки захватить власть в Украине и Саакашвили, и Тимошенко готовы пойти по даже по трупам. Пограничникам был дан приказ не применять оружие и спецсредства по отношению к группе провокаторов во главе с Михеилом Саакашвили", - рассказал нардеп.
"И это было оправдано, так как стоило правоохранителям выстрелить в воздух, это стали бы использовать в пропаганде, сравнивая законные действия пограничников по охране границы с незаконным действиями "Беркута" и других спецподразделений во время Майдана. Думаю, что в Москве вчера было поднято не мало рюмок водки за недальновидное решение дать Михеилу Саакашвили украинское гражданство и предоставить уникальную площадку для самопиара. Полицией начато расследование по ч. 2 статьи 332 Уголовного Кодекса: "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц", - добавил Геращенко.
"Единственно правильным решением для власти в Украине остаётся действовать по Закону. Поэтому вчерашнее заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко должно завершиться предъявлением подозрений всем тем, кто умышленно нарушил государственную границу Украины. В том числе и провокаторам из числа народных депутатов Украины, подавших дурной пример незаконного пересечения границы", - резюмировал нардеп.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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говори за своего подельника ! какая уель была у него когда он подписывал указ ?
и у вас с аваковым чмом которому миха рот заткнул и тот до сих пор жует споли ! и правильно заткнул.
ГОВРРИ О СВОИХ ЦЕЛЯХ А НЕ ЧУЖИХ !!! ХВАТИТ ГОВРИТЬ ЗА ДРУГИХ !
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Не пропускать поезд с людьми,устроить цирк на весь мир,заминировать границу,-это что?
Это не преступление!?
Не пускать в страну гражданина Украины-это что?Не преступление!?
А если Пинхус не законно выдает гражданство Украины,используя админ ресурс,а потом также не законно отбирает это гражданство,так может начать именно с Вальцмана,который возомнил себя царь жопой,и лидером нации!!!!!
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на цю осінь.
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а ні ківа, а ні шляшко, або ще хтось( крім тих, кому дали наказ.. і ті не дуже напружувалися) не приїхав боронити кордон від Міхо
а зараз нелегітимні, сидячі у кабінетах і боячуся вийти до людей без охорони, намагаються імітувати з себе владу
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Цікаво ,а чого так не репетує "влада" з постійного на протязі 3 років перетину кордону путінців-фашистів ?
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А ща он одним махом и сам обделался и, что хуже, подосрал "Миротворца".
А ведь туда положен был труд огромного числа людей.
Я вообще смотрю что очень мощно и профессионально подорван имидж чуть ли не всех эшелонов власти ...
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За моїми спостереженнями треба внести ще десь 30-32 млн злочинців та їхніх посібників - це ж АДЦКИЙ ТРУД !
На. Строчи, Антошка, строчи.
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Заспокойтеся, ніхто не збирається "коронувати на царство" Міхо - по Конституції це неможливо. А от заставити Гаранта та владну кодлу поважати Конституцію та виконувати свою роботу, хай і методом бузи через недієвість інших законних важелів впливу - свята справа.
Головне - не переборщити
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Ух ти, нічого собі! А тепер розтулмач головну ціль рошенко, коли він позбавляв громадянства Саакашвілі. Жгі ісчо, Хєращенко!
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