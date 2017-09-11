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Все про:выборы (21831) Москва (2978) оппозиция (5921) Путин (24221)

 Оппозиция побеждает на выборах в 10 районах Москвы. Включая район, где голосует Путин, - предварительные результаты

москва

По предварительным результатам, на местных выборах кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советах Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медуза.

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Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90 процентов голосов.

В частности, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

Всего, по предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах.

Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь депутатов не менее, чем в 110 разных районах.

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При этом глава штаба "Объединенных демократов" Максим Кац заявил, что в муниципальные собрания прошли 250 кандидатов от "Яблока" (сама партия сообщает о 180), которое участвовало в коалиции. Кац признал, что с прохождением "муниципального фильтра" на выборах мэра могут возникнуть проблемы.

10 сентября муниципальные выборы прошли в 125 районах "старой Москвы". Выборы состоялись при рекордно низкой явке около 15 процентов.




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попозиция в рашке - это рамзанка дыров....
что же тут удивительного в победе на округе хйла, если на днях дыров показал к то в доме хозяин.. да еще и во время визита хйла в Китай.. который считает Маньяму своей..)
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ТАК оппозиция хуйла только для него создана когда речь заходит про УКРАИНУ они в унисон по шпаргалкам хуйла отвечают!
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верно подмечено! намного важнее - почему до сих пор охендовский сидит в кресле цик, а не в сизо..
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Люди не верят в выборы, поэтому и явка такая.
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В Киеве тоже явка была низкая - 28% (это когда "киевляне выбрали Кличко")
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Оппозиция - єто коммуняки или жириновский?
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Не, здесь имеется ввиду за объединение более-менее адекватных оппозиционных сил, типа партии "Яблоко" и т.д.
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А, нихера себе!! Счас проснутся и быстренько пересчитают
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еще не вечер. Свои 146% ЕР все равно возьмет!
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Нам, в принципі по барабану, бо опозиція там мало чим відрізняється від хуйла. Але все ж досить смішно виходить. Для поржать годиться. )
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Явка 15%. Т.е. те, кто за Путина на выборы не пошли?
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" Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте и опасливо присел на корточки…" (с)
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Понты, технологии ...типа дерьмократия. Март покажет.
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Откуда в России оппозиция? Если побеждает, значит, такая же путинская шняга, но замаскированная.
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Уже 1050 раз жопозиции говорили, что пенсионеры самый активный электорат и в 1060 раз жопозиция это игнорирует, а значит использует власть.
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Америку открыл.. В Киеве ВСЕГДА была схожая ситуация. Включая выборы боксера.
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Значить,скоро почнуться посадкі.Ну кому двушечку,а кому і побільше.
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Из 125? Смешно,да и не исключено что кАзларылая власть это спецом делает,типа посмотрите,у нас же есть оппозиция
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Хуйлівська ручна "опозиція" перемагає хуйлівську "владу".

Кацапи, астанавітесь, революционерствующие молодчики, вы что, Майдана хотите?
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ольгинцы отсыпаются после вчерашнего???)))
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Путлеру все равно кто победит , оппозиция или не оппозиция. Путло сделает так , что оппозиция станет в позицию так как ему будет выгодно, это же россия . Победит оппозиция и сразу станет позицией путлера
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Нет там никакой "оппозиции". Население полностью и решительно поддержало анти-бендеровских опполченцев и создание "ЛДНР".
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когда что-то не так, Х#йло взрывает метро людей. похоже - все так, как нужно
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А нам то что с того? Кацап он хоть оппозиция - хоть власть. Вообще то кацапский либерал заканчивается там где начинается украинский вопрос.
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"Крым аннексирован Россией. Крым принадлежит Украине. Референдум 16 марта 2014 года прошел незаконно, под "охраной" российских вооруженных сил" (с) Григорий Явлинский.
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сообщение интересно только в том плане, что впредь кремль уже не будет рассматривать показушные выборы как надёжный инструмент удержания власти
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просто так взяли и победили везде, просто опозиция
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Мутин- президент колхозников, мусоров и кавказцев...
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Как-то был съезд. 17-й ВКПб. Победителей. Правда, половину расстреляли..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОппозиция побеждает на выборах в 10 районах Москвы. Включая район, где голосует Путин, - предварительные результаты
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