 Оппозиция побеждает на выборах в 10 районах Москвы. Включая район, где голосует Путин, - предварительные результаты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медуза.
Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90 процентов голосов.
В частности, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.
Всего, по предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах.
Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь депутатов не менее, чем в 110 разных районах.
При этом глава штаба "Объединенных демократов" Максим Кац заявил, что в муниципальные собрания прошли 250 кандидатов от "Яблока" (сама партия сообщает о 180), которое участвовало в коалиции. Кац признал, что с прохождением "муниципального фильтра" на выборах мэра могут возникнуть проблемы.
10 сентября муниципальные выборы прошли в 125 районах "старой Москвы". Выборы состоялись при рекордно низкой явке около 15 процентов.
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что же тут удивительного в победе на округе хйла, если на днях дыров показал к то в доме хозяин.. да еще и во время визита хйла в Китай.. который считает Маньяму своей..)
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Кацапи, астанавітесь, революционерствующие молодчики, вы что, Майдана хотите?
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метролюдей. похоже - все так, как нужно
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