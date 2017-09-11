 НАБУ выявило сговор в порту "Южный", двум компаниям выписан многомиллионный штраф

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Два предприятия, которые прибегли к антиконкурентным согласованным действиям - компании "ЛИГОС УА" и "Укрсвязьгидрострой" - АМКУ оштрафовал на общую сумму около 23 млн грн. Им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства в течение ближайших трех лет.
Напомним, в 2015 году Южненский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". По результатам торгов был заключен договор с компанией "ЛИГОС УА" на сумму почти 134 млн грн. По данным следствия, эта закупка проведена по завышенным ценам.
В связи с этим в конце 2015 года началось расследование. Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок, расследуются детективами НАБУ. Правоохранители полагают, что интересам государства в целом был нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.
В мае 2017 года компания China Harbour Engineering company Ltd. (Китай) стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный" (Одесская обл.).
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Так кто с кем сговаривается???
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