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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (1954) коррупция (7432) Одесская область (1681) порт (281) Антимонопольный комитет (209) штраф (2)

 НАБУ выявило сговор в порту "Южный", двум компаниям выписан многомиллионный штраф

амку

Антимонопольный комитет Украины на основании фактов, установленных детективами Национального антикоррупционного бюро, признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглублению в порту "Южный".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Два предприятия, которые прибегли к антиконкурентным согласованным действиям - компании "ЛИГОС УА" и "Укрсвязьгидрострой" - АМКУ оштрафовал на общую сумму около 23 млн грн. Им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства в течение ближайших трех лет.

Напомним, в 2015 году Южненский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". По результатам торгов был заключен договор с компанией "ЛИГОС УА" на сумму почти 134 млн грн. По данным следствия, эта закупка проведена по завышенным ценам.

В связи с этим в конце 2015 года началось расследование. Упомянутый эпизод, а также ряд аналогичных закупок, расследуются детективами НАБУ. Правоохранители полагают, что интересам государства в целом был нанесен ущерб на сумму около 300 млн грн.

В мае 2017 года компания China Harbour Engineering company Ltd. (Китай) стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный" (Одесская обл.).

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Ага ,стырили на миллиард а штраф пять копеек - красота ...
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какое еще НАБУ ... у нас тута грузин с арменином грызуться.... все на это брошено и админрессурс и политики
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НАБУ - молодцы. Одесса - это мировой порт. Тут работы не початый край
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Ущерб 300 млн., Штраф - 23 млн.
Так кто с кем сговаривается???
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Очередная показуха и пиар-ход. Уверен, что до суда дело даже не дойдёт
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НАБУ уже не знает за что хвататься, что бы продолжать пиарится) Они наверное не знают, что с коррупцией нужно бороться качеством, а не количеством)) А то по открывают сотни дел, а потом не знаю что с ними делать))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ выявило сговор в порту "Южный", двум компаниям выписан многомиллионный штраф
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