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Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
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 В деле по факту прорыва Саакашвили госграницы Украины могут появиться новые статьи, - Слободян

слободян

По факту прорыва государственной границы экс-главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и его сторонниками могут появиться другие статьи Уголовно-процессуального Кодекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Следователи военной прокуратуры установят, что, собственно говоря, произошло, соберут доказательства и квалифицируют это событие по статьям УКУ. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем участникам прорыва надлежит явиться в полицию. Саакашвили - пройти оформление, - Аваков

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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1) страшно.
2) имеют компроматы.
3) деловые партнеры партнеров по бизнесу.
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при чем тут "наговорил"? у Рабиновича гражданство Украины по рождению, с Михуилом совсем другое дело.
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У Слободяна волосся стало дибом-как їх ще ніхто не використовував.
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1) страшно.
2) имеют компроматы.
3) деловые партнеры партнеров по бизнесу.
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Ну вот - теперь полиция спихивает на "укрзализныцю", а та- на полицию... Аваков предлагает самостоятельно приходить в тюрьму, а у Гроси шоколад в голове вскипел и вытекает жидким поносом... Только Порох хранит невозмутимое молчание как завещал Горький - " Жирный пингвин быстро прячет тело жирное в утёсах... Буря! Скоро грянет буря!!"
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Робко прячет.Так по тексту.Ну и в действительности так же.
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Точно! Ну - всё-таки 30 лет назад учил..... Слегка подзабыл..
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А те,що кажний божній день на українську теріторію на донбасі прориваються клятi кацапи,котрі вбивають самих українців,то це нічого!!! А Саакашвілі прорвався,нікого не вбиваючи, то це велика проблема!!!
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Aleksander Kornieynko. #изварино2
1) МС - тактичный виграш, але стратегічний програш.
Дійство абсолютно злочинне
2) МС прорватися назад, до Европи, буде тепер неможливим
3) "хунта" тепер має значно більшу легітимність для застосування владних повноважень и прискорення процесу встановлення законності на всій території країни
4) популісти (Юлія і інші) - пов'язані участю у злочині. І їх участь буде оцінена законом.
5) тепер депутатам протидіяти скасуванню недоторканості буде майже неможливим. Ініціатори її скасування легко отримають активну(!) підтримку адекватної частини суспільства.
6) нівелюється напруга у відношеннях з країнами, де ховався МС. Тепер проблема повернулися туди, де і виникла - до України.
І ця проблема стала тепер цілком внутрішньою.
...
Непогано, я вважаю. І саме головне - крові вдалось уникнути, хоча провокатори дуже старались.
Про одне жалкую трохи - парасюка там не було.
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НУЖНО срочно создавать Сайт по типу МИРОТВОРИЦ и занасить в списки всех Лизоблюдов системы что бы потом ни одна мразь не отмазалась - и судить их за участие в Радио Холмы против Народа Украины - ты посмотри как запели - Угражают ублюдки ... всех на карандаш брать срочно нужно - Если Бот шеколадный то 3 года минимум за госизмену !!!!!!
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Что то никаких заявлений не слышно от Шурика Турчинова,ведь нацбезопастность его фишка.Молчит,ждет очередной смены власти,что бы урвать "тёплое местечко"
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Зато как приятно читать аналитику соседей.
Ставленник США Саакашвили прорвал границу Украины вопреки козням ставленника США Порошенко, в чем ему помогали другие ставленники США.
Это делает украинскую власть нестабильной и позволяет США прямо вмешаться в политические процессы Киева, путем ввода ставленников США на руководящие посты.
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Клованы, а ничего, что ст331"Незаконное пересечение государственной границы" исключена из криминального кодекса Украины еще в далеком 2004 году?
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Так ведь пишут, что появятся еще новые статьи. Могут дорисовать.
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О да. За этими не заржавеет. Это не лошара Злочынный Панда Януковощь.
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Слободян а ты куда свалишь и успеешь ли?

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Все знают какие статьи. Незаконное блокирование границы, ложное минирование, незаконная остановка поезда. Это все уголовные статьи.
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100 %; за одни сутки закон 10 раз похерили в Отличии от Саакашвили ...
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Как раз все это - по закону. Кроме одного - в Саакашвили обязаны были стрелять. Так в уставе написано.
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Пожалуйста назови закон по которому украинцу могут запретить вернуться в свою страну.
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и главное: незаконное (антиконституционное) лишение гражданства Украины!
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Чувствую, что Янык скоро будет возводить блок-посты на подходах к Ростову, ведь Ростов - не резиновый.
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Конечно могут. Бумага все стерпит. Да и фантазии бырыгам не занимать.
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Ну, для тех, кто приказывал Саакашвили не трогать, это однозначно уголовные дела. Даже если они не дойдут до посадки, шапки должны полететь. На глазах у сотен людей и телекамер пропустить нарушителя границы... Не удивительно, что российские танки шляются туда-сюда на восточной границе.
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Барыга и ко. некэрувалы на половину статей в уг.кодексе.
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швили, давай, на джорджийу! У тебя, клоуна, в Украине нет будущего. ты совершил сознательное преступление при переходе границы Украины и должен понести наказание. Какой теперь ты борец за законность? ты, просто проходимец и наглый популист, вредитель для Украины. Ярким показателем твоего потока вранья является горячая любовь к косатой ведьме тимошонке. пшьло нах, трепло, за поребрик и передай привет )(уйлу. Продолжай жевать галстук.
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Таки да, действительно сознательное преступление не давать украинцу вернуться в свою страну.
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это хорошо...все эти уголовные дела пригодятся уже в ближайшем будущем
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А де втікачі?Тоді де були ,прикордонники?Це добре як почнуть нинішні втікати-будете стріляти?Такий потенціал може зупинити ешелони з боєприпасами,технікою з росії!
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Если бы был такой бандитский прорыв на западе то там моментально сработала бы служба по борьбе с такими нарушителями а в нас так называемые депутаты себе позволяют участвовать в бандитском прорыве границы и еще какие то идиоты говорят про досрочные выборы -чтобы еще больше таких уродов пришло в ВС -я этого не хочу и в шабаше досрочных выборов если они будут принимать участие не буду -просто буду жить по своим законам.
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У меня как настоящего украинца только один вопрос к силовым органам -почему разная срань так легко прорвалась через украинскую границу и где был в это время спецназ и почему не была сделана зачистка границы от таких негодяев и поэтому я совсем не удивляюсь что через рашовско-украинскую границу если через западную банда так легко прорвалась и что даже некоторые депутаты пользуясь что они особая каста и им все виды преступлений доступны участвовали в этом бандитском прорыве-я просто поражен этим -может пора кончать с этой фальшивой демократией бо она переросла в вседозволенность.
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Повністю підтримую ваш коментар, лише додам, що тепер є підстави порушити кримінальну справу проти саакашвілі за ст. 322 Кримінального кодексу:

1. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із
законами України від 05.04.2011 р. N 3186-VI,
від 18.02.2016 р. N 1019-VIII)
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Перехід українцем кордону з Україною в бік України уже вважається незаконним? Мда-а-а-а. Докерувалися. Пипець.
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Переходьте, будь ласка, але пройдіть паспортний контроль, як це робиться у всіх країнах світу і ваш перехід буде законним.
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А хтось його проводив? Той контроль? На скільки мені відомо Міхо український паспорт не приховує.
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Я дивуюся формулюванням баригоботів - "зачістка граніци", "кончать с фальшіфой дємократієй". Спать ідіть, зачисточні кончатєлі, перепрацювали уже.
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"Ні, не було ніякого прориву… Я не пройшов (український кордон без перевірки паспорта), мене взяли на руки і перевели через кордон. Це зробив народ України... Ніякий закон бариг не перешкода", - сказав у Львові клоун саракашвілі.

Зверніть увагу, що "Закон України про перетин державного кордону" особа без громадянства, грузинського походження називає "законом бариг".
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Я звернув увагу на те, що то є особа з громадянством. А ось якого хера і по якому законодавству українця не пускають в Україну - це питання до влади.
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Та ні, українського громадянства та особа позбавлена. Тут питання в тому, що тій особі надавалось українське громадянство у вкрай не прозорий спосіб, і такій ганебній практиці необхідно покласти край.
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Та ні, протиправний указ хай навіть самого президента не в змозі позбавити українця громадянства. Він юридично ниций. Тому Саакашвілі досі є громадянином України. А то шо можливо з порушенням дали громадянство - за це перш за все повинні відповідати відповідні особи. Що до Саакашвілі, то це його зовсім не обходить. Як би там не було факт лишається фактом - на даний час Саакашвілі є громадянином України і може бути позбавленим громадянства тільки в визначений законодавством спосіб. І навіть в тому випадку у нього лишається право оскаржити це рішення у встановлений законодавством спосіб. І після всього ще направити скаргу на розгляд в страсбурзький суд по правах людини.
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Хуйло так сподівалось,що Саакашвілі полетить літаком через наш кордон...Почав вчення "Захід-17",понавтикав в Білорусі всіляких систем ,підігнав БУК...)))
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ДОСТРОКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ!!!!!!!!!!!!

на цю осінь
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твоя Юля по граблям уже конкретно скачет. Савченко была, теперь Саакашвили.
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Это точно!
Статья за узурпацию власти сионистами в Украине!
И это - полное оправдение для МИХО!
Украина - не кагал!!!
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Все по сценарию Яныка,и конец будет такой..
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Конечно будет много новых статей!
Привличение бандитов,к блокаде погранпоста.
Задержка поезда Интэр сити.
Минирование погран перехода.
Запрет въезда на территорию Украины,гражданину Украины.
Незаконная выдача,гражданину Грузии,гражданства Украины.
Незаконное лишение гражданства Украины,гражданина Украины.
Привлечение должностных лиц к незаконным действиям,с использованием админ ресурса .
Ну так Михо штраф.
Пихусу срок!
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Барижна шавка не виконала наказу бариги і тепер намагається віддзявкатись, щоб не позбавили будки.
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Порошенко на броневике на экскаваторе с призывами скинуть действующую на тот момент власть-то ПЕРЕМОГА.
Саакашвили в попытке попасть наконец-то в СВОЮ страну для восстановления честного имени-то ЗРАДА.
Главное не перепутать...
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Зараз усе порохорижне лайно буде придумувати страшні покарання, які вони вже ніколи не встигнуть виконати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле по факту прорыва Саакашвили госграницы Украины могут появиться новые статьи, - Слободян
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