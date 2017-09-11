 В деле по факту прорыва Саакашвили госграницы Украины могут появиться новые статьи, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Следователи военной прокуратуры установят, что, собственно говоря, произошло, соберут доказательства и квалифицируют это событие по статьям УКУ. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи", - отметил он.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
3805 162
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
МИД: Польша не вызывала украинского посла из-за ситуации с Саакашвили(15)
Разницы между теми, кто пересекал границу в "Шегини", и теми, кто в 2014 году в Крыму захватывал воинские части, нет, - Фриз(170)
Незаконно пересекли госграницу с Саакашвили пять нардепов и экс-глава СБУ, - Геращенко(182)
Один грузин был недоволен властью и стал самым страшным врагом нашего государства, - политтехнолог Гайдай о ситуации с Саакашвили(142)
Важные тезисы по поводу прорыва Саакашвили(0)
Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист(68)
Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко(541)
2) имеют компроматы.
3) деловые партнеры партнеров по бизнесу.
Ответить
Ответить
Ответить
2) имеют компроматы.
3) деловые партнеры партнеров по бизнесу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1) МС - тактичный виграш, але стратегічний програш.
Дійство абсолютно злочинне
2) МС прорватися назад, до Европи, буде тепер неможливим
3) "хунта" тепер має значно більшу легітимність для застосування владних повноважень и прискорення процесу встановлення законності на всій території країни
4) популісти (Юлія і інші) - пов'язані участю у злочині. І їх участь буде оцінена законом.
5) тепер депутатам протидіяти скасуванню недоторканості буде майже неможливим. Ініціатори її скасування легко отримають активну(!) підтримку адекватної частини суспільства.
6) нівелюється напруга у відношеннях з країнами, де ховався МС. Тепер проблема повернулися туди, де і виникла - до України.
І ця проблема стала тепер цілком внутрішньою.
...
Непогано, я вважаю. І саме головне - крові вдалось уникнути, хоча провокатори дуже старались.
Про одне жалкую трохи - парасюка там не було.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ставленник США Саакашвили прорвал границу Украины вопреки козням ставленника США Порошенко, в чем ему помогали другие ставленники США.
Это делает украинскую власть нестабильной и позволяет США прямо вмешаться в политические процессы Киева, путем ввода ставленников США на руководящие посты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із
законами України від 05.04.2011 р. N 3186-VI,
від 18.02.2016 р. N 1019-VIII)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зверніть увагу, що "Закон України про перетин державного кордону" особа без громадянства, грузинського походження називає "законом бариг".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на цю осінь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Статья за узурпацию власти сионистами в Украине!
И это - полное оправдение для МИХО!
Украина - не кагал!!!
Ответить
Ответить
Привличение бандитов,к блокаде погранпоста.
Задержка поезда Интэр сити.
Минирование погран перехода.
Запрет въезда на территорию Украины,гражданину Украины.
Незаконная выдача,гражданину Грузии,гражданства Украины.
Незаконное лишение гражданства Украины,гражданина Украины.
Привлечение должностных лиц к незаконным действиям,с использованием админ ресурса .
Ну так Михо штраф.
Пихусу срок!
Ответить
Ответить
на броневикена экскаваторе с призывами скинуть действующую на тот момент власть-то ПЕРЕМОГА.
Саакашвили в попытке попасть наконец-то в СВОЮ страну для восстановления честного имени-то ЗРАДА.
Главное не перепутать...
Ответить
Ответить
Ответить