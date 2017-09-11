 На части улицы Борщаговской в Киеве на полгода ограничили движение транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
"С 11 сентября 2017 г. до 11 марта 2018 г. ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул. Борщаговской - от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в период ограничения движения на указанном участке будет продолжаться реконструкция ЗАО "АК" Киевводоканал" водопровода диаметром 500 мм.
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ЛУЧШЕ БЫ ОБСУДИЛИ БУРЬЯНЫ ВДОЛЬ ДОРОГ ПО УКРАИНЕ. И почему их нет в ЕС.
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Где не закрыто.
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Я вот удивляюсь когда езжу по трассе Одесса- Киев. Ее постоянно ремонтируют. Такого в ЕС нет . Все лето жуткие пробки под Киевом .
А МОЖЕТ ОНИ ПРОСТО ДЕНЬГИ МОЮТ КАЖДЫЙ ГОД?
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Такой дороги яеще не видел.
Так вот ремонтировала этот участок она же.
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