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 Киевские новости
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Все про:дороги (1804) КГГА (2033) Киев (18118) транспорт (1243)

 На части улицы Борщаговской в Киеве на полгода ограничили движение транспорта, - КГГА

кгга

В течение 6 месяцев будет ограничено движение на части ул.Борщаговской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"С 11 сентября 2017 г. до 11 марта 2018 г. ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул. Борщаговской - от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Фура "провалила" недавно отремонтированный мост на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что в период ограничения движения на указанном участке будет продолжаться реконструкция ЗАО "АК" Киевводоканал" водопровода диаметром 500 мм.
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Точно из-за ремонта? Может Саакашвилли будет ехать в Киев с той стороны?
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И надо было в прошлом году ее помпезно ремонтировать и асфальтировать? Дебилы...
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Крыжополец, год-полтора назад были месяцами поочередно перекрыты то одна, то другая сторона Борщаговской в связи с ремонтом. Народ объезжал через проспект Победы и Чоколовку. И это не все. За год до этого капитально ремонтировали скоростной трамвай и его ограждения... и естественно асфальт возле него.
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Честно говоря, не знаю. Речь о другом. Удоды, кичащиеся невиданным ремонтом дорог, через полгода разроют для ремонта коллектора, например, свежезаасфальтированный Воздухофлотский и это никого не удивит
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80 процентов граждан Украины не знают где эта улица находиться.
ЛУЧШЕ БЫ ОБСУДИЛИ БУРЬЯНЫ ВДОЛЬ ДОРОГ ПО УКРАИНЕ. И почему их нет в ЕС.
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Вам повезло - есть причина к теще не ездить😀
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Він пішки буде топотіти,бо любить млинці)).
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Почему я не удивился, что 500 м водопровода будут ремонтировать пол года?
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100 баллов.
Я вот удивляюсь когда езжу по трассе Одесса- Киев. Ее постоянно ремонтируют. Такого в ЕС нет . Все лето жуткие пробки под Киевом .
А МОЖЕТ ОНИ ПРОСТО ДЕНЬГИ МОЮТ КАЖДЫЙ ГОД?
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Ясный перец. Перед Евро ДОнецкая контора построила Одесскую трассу т Киева до БЦ где-то , весной 2013 года там уже не просто дырки были,а ямы в 4-5 метра в диаметре.
Такой дороги яеще не видел.
Так вот ремонтировала этот участок она же.
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Это меня больше интересует,чем Саакашвили,даже вместе с бабой Йулей
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там действительно ремонты, даже ближе к спальному р-ну, причем ремонт достаточно качественный, дорога такая прям ближе к цивилизованным образцам
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа части улицы Борщаговской в Киеве на полгода ограничили движение транспорта, - КГГА
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