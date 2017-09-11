 Всем участникам прорыва надлежит явиться в полицию. Саакашвили - пройти оформление, - Аваков

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Видит Бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса.
Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей - прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач".. Под вечер, мы не стали перебрасывать отряд полицейских тактиков из Краковца в Шегени, так как вероятность вспышки конфликта в Краковце между противоборствующими людьми была высока", - рассказал министр.
"Все время, пока Сааакашвили-сотоварищи ёрзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами "прорыва" - я переживал только за одно - за силовую провокацию. И мне не важен был фактор статуса апатрида - с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови... Провокация все же состоялась. Крови не было - хорошо... Но цена всему этому оказалась слишком высока...Унизительная "картинка" прорыва границы со стороны Украины массовкой "активистов".. мурло со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника стоящего на РУБЕЖЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ - это мрак... и дело не в личностях и не в сути конфликта... это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну - вне зависимости от тех или других политических групп у власти. И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу - мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории... и вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист", - добавил Аваков.
"Атака на базовые институции государства, ради сиюминутных политических интересов - преступна и безответственна! Господа политики, не смейте этого допускать, планируя свою политическую игру и карьеру! НЕ РАЗМЕНИВАЙТЕ УКРАИНУ, в угоду личным политическим целям! И вы и я - лишь маленький эпизод в истории великой страны. Чтобы ни было - и находясь во власти, и находясь в оппозиции - рискуйте и жертвуйте своей личной позицией - но никогда не смейте идти в азартный ва-банк, рискуя интересами Украины!", - призвал он.
"Я смотрел на эти кадры бегущей массовки, опьяненной безнаказанностью - гикающей и сминающей пограничников и вспоминал пограничную заставу Изварино 2014-го.. Мне больно за эту аналогию - простите мне - но дежавю было слишком явным.. только флаги не русские.. Вчера пограничный переход Майорское подвергся обстрелу со стороны врага. Мы знаем как укрыться от огня врага там и как ответить - по факту обстрела никто не пострадал. В те же часы пограничный переход Шегени был взят штурмом.. и радостные народные депутаты - выстроив вокруг себя толпу - незаконно провели в страну около 40 человек, включая Саакашвили и несколько иностранцев.. По факту инцидента 16 пограничникам и полицейским пришлось оказать медицинскую помощь", - акцентировал Аваков.
"По факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело. за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен прокуратура нас поддержит. Как и суды. Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет "офизичен" установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона. Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы. Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам надлежит явиться в полицию для дачи показаний. Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей - Погранслужба, Полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия", - резюмировал министр.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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