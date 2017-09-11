 Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"Силовой прорыв украинской границы - это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы", - написал Гройсман.
В то же время премьер добавил, что то, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона: "На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше".
"На днях, выступая на открытии сессии, я говорил о том, что настал тот момент, когда мы можем принять важных решений в экономике и социальной сфере, и, опираясь на первые результаты нормализации ситуации, сделать изменения в стране необратимыми. И я также говорил о том, что именно поэтому сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит. В свете сегодняшних событий, я хочу еще раз призвать депутатов, политика - не раскручивайте маховик разрушений и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство", - резюмировал Гройсман.
Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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До этого вышло еще два фильма-"Пенсия"и"Мясо".
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Найбільшим злочином перед Україною та її народом є президентство Порошенка та керівництво державою вінницьких бариг без освіти типу тебе.
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