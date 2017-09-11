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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:граница (3216) Львовщина (1630) Саакашвили (2013) Гройсман (3380)

 Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что прорыв украинской границы возле ПП "Шегини" это атака некоторых политиков на государственность страны и причастные должны понести ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Силовой прорыв украинской границы - это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы", - написал Гройсман.

В то же время премьер добавил, что то, что произошло в воскресенье в Шегини, это не просто нарушение закона: "На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я счастлив здесь быть": как встречали Саакашвили во Львове. ВИДЕО

"На днях, выступая на открытии сессии, я говорил о том, что настал тот момент, когда мы можем принять важных решений в экономике и социальной сфере, и, опираясь на первые результаты нормализации ситуации, сделать изменения в стране необратимыми. И я также говорил о том, что именно поэтому сейчас можно ожидать активизации попыток дестабилизировать ситуацию со стороны тех, кто не заинтересован в успехе Украины. К сожалению, так и происходит. В свете сегодняшних событий, я хочу еще раз призвать депутатов, политика - не раскручивайте маховик разрушений и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство", - резюмировал Гройсман.

Силовой прорыв границы возле Шегини - это атака на украинскую государственность, - Гройсман 01

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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В этой ситуации, странно вылгядит позиция Польши. Наверное, дружественная Украина ей не нужна.
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А что позиция Польши? Они держатся норм права. Президенты и политические силы в странах меняются, а страны и отношения построенные на нормах права остаются. Как то так.
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А Польша не знает что паспорт Михо аннулирован, и его пребывание в Польше нелегально ?
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Інколи краще промовчати.Розумнішим виглядати будеш. Хоча,в випадку з таким великим непорозумінням,як наш вован,це вже не працює.
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Спіймати Гройсмана та дати написати цей самий текст в режимі диктанту. Оце буде сміхота!
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Кто то скоро снова трусами в Виннице будет торговать)))
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шо-то я не помню такой истерики гройсманов, портниковых и ко в августе 2014 года, когда границу прорвали московитские войска. парад же ж был, не?
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Во заверещали гниды пархатые. Атака на государственность - это вы, гниды барыжные, торгующие и целующиеся взасос с врагом и оккупантом.
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А может Мишке надо просто пожитки свои забрать с квартиры ..?? зубную щетку там ...??
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ОО заспівали клоуни!!!В законі немає кримінальної відповідальності за перетин кордону вже з 2004 року тільки адміністративна.Гройсман який накуй прорив кордону??якщо б був прорив полики зразу б ноту нашому мзс вручили,а так це звичайна штовханина,так шо бійтсь бариги,бо з вами вже ніхто панькатись не буде!То колись люди терпіли чекали по три місяці на морозі,тепер це день два,і досвідос.Скінчилась ваша маліна,вас ніхто не захистить,ви всі можете візжати кричати що то якесь там порушення,але поки медведчук і ахметов не сидять в тюрмах вам віри нема,бо саме цих два субєкта в країні понароблювали купу біди,і далі собі на крові заробляють міліарди,а ви прикриваєте їхні злодіяння!
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ГройсманВидеоПикчерс" представляет новый фильм-"Границ".
До этого вышло еще два фильма-"Пенсия"и"Мясо".
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А "Баржа с кавунами"?Не преуменьшайте его заслуг.
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У Границы две стороны,кто нибудь слышал про прорыв Украино Польской границы,со стороны Польши?
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Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на ублюдочную власть воров и барыг - Украинец.
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Эх, Владимир Борисович, а Вы ещё старались, по аптекам ездили, проверяли: есть ли для пенсионеров и малоимущих лекарства по скидке. Как видим, это население мало чем отличается от тех кто балдеет от Соловьёвых-Киселёвых.
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Пгишли ему пгиглашение. Вместе будете пасти кенгуру и жаловаться на не благодарных украинцев
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Що ж ви так "зайорзали" шоколадні покидьки - на вашу приватну власність Україну посягнули? А ви думали що все вже в кишені - історії з Майданами вас нічому не навчили? А те що ви зробили з України гірше любого "бундостану" вас не хвилює? Як мені в очі зараз дивитись тим полякам котрим я розповідав в яких муках ціною яких жертв ми виповзаємо з проросійської багнюки - і куди ми виповзли в багнюку шоколадну? Ви дебіли зробіть правильні висновки поки ще не пізно - вас судячи по відео з кордону захищати так як захищала беркутня проФФесора "орли" собакова не будуть і втекти вам можуть не дати. Так що думайте якщо є ще чим!!!
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Эта мразь еще в Украине? Или из Израиля воняет?
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Про легитимность этой власти свидетельствует их рейтинг. Подумайте лучше о себе, чем искать причины в других.
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Українська державність то що? Яке відношення до цього мають прості українці - вони ніяким чином не повязують своє життя в такій державі - за таку державність ратують власники лексусів і меринів ... батьки , діти яких вчаться за кордонов , і заплатити млн гривень за ях навчання то не проблема цих батьків, які знаходяться на державній службі , ратують за таку державу і ті батьки яких при невеличкій пенсії купують чудові квартири в Києві...а чи потрібна таа держава українцеві, якому необхідна операція і лікарі дають йому перед нею список необхідних ліків . вартість яких перевищує не одну пенсію - так цьому українцю потрібна така держава? Він повинен дбати про її величь і поважати її - та ні ..Ви все зробили для того щоби такого не було..Погляньте га своїх міністрів - вони вже скоро в в свої джипи не залізуть так багато тратять на їду певно...
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Бл*, вже й Грося щось вякнув.

Найбільшим злочином перед Україною та її народом є президентство Порошенка та керівництво державою вінницьких бариг без освіти типу тебе.
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иди дороги строй!..директор винницкой государственности))))
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Вся революция - атака на государственность, как герои разбирались с Донбассом, Бузиной и Коцабой, так будут и между собой, главное - идея про то, что толпа "имеет право" бить и убивать ментов, далее - со всеми остановками, которые Сирия уже проехала.
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А хіба порушення законів України,Конституції,порушення прав громадян,посадка воїнів АТО,розбазарювання народного бюджету друзям-то не порушення державності України?
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Так прорыва же и не было.. Как впрочем и "виноватых".. Граждан Украины не пускали законно перейти границу.. Блокировапи движение поезда.. "минировали" пункты пропуска... перекрывали кордонами пограничников... Вот народ и ломанулся на родину, как смог.. А Саакашвили и некоторых депутатов которые все оказались там совершенно случайно, любуясь тамошней природой, толпа своим потоком просто увлекла ( по мимо их воли) в направлении Украины... Ну вот так случилось.. Толпа она и есть толпа.. Попал в поток двигайся в общем направлении или затопчут.. Так что все претензии к машинисту поезда.. "минерам" и прочим задействованным лицам.. ( А вообще это было бы все смешно.., если бы не было так печально.. Стыдно..)
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Грося, не отвлекайся! Продавай рошенки на паРашу.
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Испугалась кодла. Запели про "не время бороться за власть". У шоколадной кодлы с приездом Михеила теперь есть только один вариант - идти на обострение ситуации. Всеми силами они будут стараться арестовать Михеила, но при этом так, чтоб не вызвать массовых выходов из-за этого людей на улицы. Задачка для кодлы не из легких. И это хорошо. Достали бандиты во власти. Руки давно чешутся.
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Почему не стреляли погранцы? Для чего им автоматы додены? Опять путинские бабушки с иконами помешали?
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Как барыги засуетились ? О защите Государства вспомнили.
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гройсман обыкновенный сын камуниста, что с него взять ?
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Цензор, а що за фоточки такі смішливі у новинах з Геращенко і Гройсманом?
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А то что власть устроила позорище на весь мир , это нормально ? Ладно сами опозорились , не привыкать, страну вахлаки барыжные опозорили.
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цапы и плаксы - а де революция? - де поддержка широких масс? - шо так скромненько .а лузеры?))))
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и да это вам не цензор нет - а Украина - есть такая страна ,ну если вы не знаете))
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Вот и потёк премьер жидким шоколадом.. Обдрыстался с перепугу...
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О,как. А происходящее на восточной границе-это что? Недоразумения с торговыми партнерами? В понимании гроси Саакашвили опаснее рашистов? Хотя кого тут спрашивать? Дебила.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСиловой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман
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