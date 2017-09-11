 Россия становится все более агрессивной и испытывает нас при каждой возможности, - Фэллон об учениях "Запад-2017"

Об этом сказал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Россия испытывает нас при каждой возможности. Перед нами предстает все более агрессивная Россия, и мы должны с этим справляться", - сказал Фэллон.
Министр отметил, что в учениях "Запад-201"7 примут участие больше 100 тысяч российских и белорусских военных.
8 сентября Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях "Запад-2017".
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