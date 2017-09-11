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 Россия становится все более агрессивной и испытывает нас при каждой возможности, - Фэллон об учениях "Запад-2017"

сирия фэллон

Цель масштабных совместных военных учений России и Беларуси - спровоцировать НАТО и испытать его обороноспособность.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.


"Россия испытывает нас при каждой возможности. Перед нами предстает все более агрессивная Россия, и мы должны с этим справляться", - сказал Фэллон.

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Министр отметил, что в учениях "Запад-201"7 примут участие больше 100 тысяч российских и белорусских военных.

8 сентября Министерство обороны Германии призвало Россию расширить мандат для международных наблюдателей из НАТО и заинтересованных стран на российско-белорусских учениях "Запад-2017".
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Россия становится агрессивной и испытывает Запад и НАТО, потому, что те ей это позволяют. Вспомните недавний случай с американскими Томагавками, когда русские засунули язык в жопу и сглотнули этот позор вместе со своими искандерами и прочим металлоломом.
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Чего бояться то, Россия уже развалилась, а эти учения - конвульсии
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия становится все более агрессивной и испытывает нас при каждой возможности, - Фэллон об учениях "Запад-2017"
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