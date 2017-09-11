 Один грузин был недоволен властью и стал самым страшным врагом нашего государства, - политтехнолог Гайдай о ситуации с Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, комментируя прорыв в Украину экс-главы Одесской облгосадминистрации и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
"О законности и незаконности, о плаче по "утерянной государственности" и о двойных стандартах. Неудобные мысли.
Группа недовольных властью граждан вышла на главную площадь столицы. Они захватили государственные здания. Перекрыли проезжую часть баррикадами. На мирные призывы милиции разойтись по домам - ответили коктейлями молотова и камнями в головы правоохранителей. А ещё угнали грейдер и стали штурмовать президентский дворец. Подожгли покрышки и автобусы силовиков. И за несколько месяцев сотворили ещё множество незаконных действий. Оправдывая себя тем что власть тоже нарушала закон. После нескольких месяцев тотального нарушения законов силовики открыли огонь по нарушителям...
Один молодой политик регулярно нарушал закон участвуя в акциях протеста против действующего президента, за это не раз был бит милицией. А спустя пару лет он стал министром внутренних дел. Но продолжал нарушать законы, теперь уже в Германии. Пытаясь прорваться с сыном на родину дрался в нетрезвом виде с немецкой полицией в аэропорту. За что был посажён в немецкую каталажку...
А еще одни смелые парни из одного прекрасного надднепрянского города в принципе никогда не чтили государственных законов, смело ими манипулировали забирая собственность у неэффективных собственников и за девяностые стали не бедными и значимыми персонами в своём регионе. И к их чести, когда большая государственная власть обосралась и в город пришла угроза оккупации из соседней страны-агрессора, они совсем положили на закон и никого не спрашивая стали формировать неформальные военные группировки для обороны родного города, сбивали замки с армейских складов и вооружали добровольцев, опять-таки же совсем незаконно. А с предателями и мародерами поступали не по закону. А по понятиям...
А еще сотни людей назвали себя волонтерами на незаконно ввезенных из-за кордона авто, повезли на фронт, незаконно раздобытые медикаменты и незаконно ввезенные тепловизоры, что бы незаконно созданные вооруженные формирования могли воевать...", - написал он, добавив, что у него есть еще много историй в таком стиле.
В то же время Гайдай подчеркнул, что сегодня, спустя несколько лет после всех этих событий, которые "были очень антигосударственными и брутально незаконными, один грузин тоже был недоволен властью, которая незаконно лишила его гражданства, не позволила законно пересечь границу и отстоять свои права в суде, незаконно останавливала поезда и "минировала" пограничный переход, привозила титушек и ради одного человека мобилизовала сотни силовиков, которые были бы более нужны на восточном фронте. И вот этот грузин нарушил закон и перешел границу. Вот такой нарушитель - самый страшный враг нашего государства. И вот тут все участники прежних, мною описанных событий, умылись горькими слезами написали в фейсбуке свои плачи о нарушенной законности и погибшей государственности. О безнравственных манипуляциях и использовании людей в своих политических целях. Многие написали, что нужно было силовикам открыть огонь, скрутить и арестовать всех, кто нарушал закон на границе и поддерживал проклятого грузина. А некоторые официально заявили про необходимость ответить за этот прорыв по всей строгости закона..."
"Нет я никого и не поддерживаю, не агитирую и даже не осуждаю. И у меня нет никаких оценок.
Но меня в детстве и юности учили, что двойные стандарты, снобизм, ханжество, неравенство правил игры и избирательная справедливость - не лучшие человеческие качества...
А может я просто не разобрался в хитромплетениях этих сложных понятий - легитимность, законность, суровая необходимость революционного периода, преступная власть (та или эта?), избирательность справедливости, политическая целесообразность?", - резюмировал он.
Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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К чему бы это?
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Про идиотов во власти:" умные знают как выйти из неприятности , а МУДРЫЕ в них не попадают". А петя просто обосрался .
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