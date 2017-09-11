 Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Олег Сухов, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили гражданства, передает Цензор.НЕТ.
"Лишение Саакашвили гражданства - это (предполагаемое) уголовное преступление Порошенко, комиссии по гражданству и чиновников миграционной службы и АП. Администрация президента, комиссия по гражданству и миграционная служба отказались давать Саакашвили документы об основаниях, на которых его лишили гражданства. Вся эта туфта, что он не указал данные о делах в Грузии, ОФИЦИАЛЬНО НИКЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. ЮРИДИЧЕСКИХ ПРИЧИН ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА СААКАШВИЛИ НИКТО ОФИЦИАЛЬНО НЕ НАЗВАЛ (sic!). Это юридический абсурд.
Внизу описывается состав преступления. Минюст отфутболил экстрадиционный запрос ГПУ, а ГПУ отфутболила его обратно в Минюст (типа по украинскому закону экстрадицию по делам, переданным в суд, рассматривает только Минюст). Ни те, ни другие не хотят мараться этим говном? При том сама экстрадиционная проверка бессмысленна, поскольку Саакашвили - как лицо без гражданства, проживающее в Украине - не подлежит экстрадиции, по украинскому закону. Посмотрим, захочет ли Минюст тоже принять участие в уголовщине", - заявил Сухов.
"Нарушений due process (надлежащей процедуры), законов Украины, Конституции и международного права так много, что можно подставить под сомнение компетентность авторов этого идиотского плана. Согласно международному праву и Административному кодексу Украины, Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях на территории Украины. Непропуск его в Украину тоже будет частью преступления. Подача некорректной информации может привести к потере гражданства только в том случае, если в результате этого человек не смог бы получить гражданства. Тот факт, что Саакашвили был под следствием (которое Украина считала политически мотивированным), не мог на это повлиять, поскольку получение гражданства не зависит от этого фактора. Более того, информация о делах против Саакашвили в Грузии не может быть основанием для лишения Саакашвили гражданства, поскольку она была известна украинским властям в 2015. Только информация о скрытии приговоров судов (которых против Саакашвили нет) могла на что-то повлиять", - добавил он.
"Нарушений due process множество. Состав комиссии был изменен накануне голосования. Его лишили гражданства, когда он находился за рубежом и был лишен возможности оспорить это в суде. Конвенция об апатридах 1961 года запрещает лишение гражданства по политическим причинам, а Универсальная декларация прав человека и Европейская конвенция по правам человека запрещают дискриминацию по политическим причинам. Случай с Саакашвили - не первая политическая расправа с помощью лишения гражданства. До этого Порошенко лишил гражданства Сашу Боровика. Боровик оспорил это лишение, и суды постоянно переносились. В конце августа состоялся суд и обязал госорганы Украины дать ему документы, на основании которых он лишен гражданства. Но Администрация президента нагло отказывается это делать! То есть В СЛУЧАЕ БОРОВИКА НИКАКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ ЕГО ГРАЖДАНСТВА ТОЖЕ НЕ НАЗВАНО. Никто не устанавливал в ходе надлежащей процедуры, есть ли у Боровика второе гражданство", - отметил журналист.
"Перед этим Порошенко по беспределу лишил украинского паспорта Платона - врага молдовского олигарха Плахотнюка (партнера Порошенко) - и экстрадировал его в Молдову. Есть версия, что Чауса (судью Кононенко-Грановского) прикрыли в Молдове именно в обмен на Платона. При этом Порошенко, будучи министром экономики злочинной влады Януковича, попросил дать украинское гражданство Новинскому. Конституция Украины запрещает произвольное лишение гражданства. Если украинская власть считает, что Саакашвили уже никакого отношения к Украине не имеет, она не имела права принимать этот запрос на экстрадицию. Если же она считает Саакашвили лицом без гражданства, постоянно проживающим в Украине, она обязана пропустить его на территорию Украину (такие лица имеют право ездить в Украину без виз) и отказать в экстрадиции, поскольку лица без гражданства, проживающие в Украине, не могут подлежать экстрадиции, согласно украинскому закону. Если Саакашвили не дадут въехать в Украину и защитить свои права в суде, это будет еще одно нарушение due process и подтверждение (предполагаемого) уголовного преступления, совершенного Порошенко и его союзниками", - резюмировал Сухов.
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Теперь у гастролера, после вчерашнего, уголовное дело на плечах...
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https://goo.gl/YRGrgJ
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"Перед этим Порошенко по беспределу лишил украинского паспорта Платона - врага молдовского олигарха Плахотнюка (партнера Порошенко) - и экстрадировал его в Молдову. Источник: https://censor.net.ua/n454764
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Михайло Саакашвілі - мій друг зі студентських років. Я пам'ятаю його.
30 мая 2015
Президент України Петро Порошенко представив нового голову Одеської обласної адміністрації, яким став екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.
Відповідну заяву президент зробив, прибувши до Одеси з робочим візимтом спільно з новим губернатором.
Представляючи нового голову ОДА, Порошенко охарактеризував грузинського колегу як «незалежну, рішучу людину, яка змінила Тбілісі».
«У багатонаціональній Одеської області потрібно до кожного знайти своїм слова», - сказав Порошенко, звертаючись до Саакашвілі і повторив ці слова на декількох мовах - українською, російською, румунською, болгарською.
Порошенко також додав, що одним з головних завдань для Саакашвілі стане деолігархізація, щоб в Україні «більше не було олігархів».
Серед завдань Саакашвілі також - боротьба з корупцією, забезпечення прозорості в роботі митниці та фіскальної служби, захист прав громадян та демократії.Також Порошенко зазначив: «В України є свій власний шлях, але приклад Грузії дозволить нам не наступати на ті ж граблі, змінюючи країну».
Говорячи про нового главу ОДА, президент заявив: «Михайло Саакашвілі - мій друг зі студентських років. Я пам'ятаю його як вольову та рішучу людину, і маю підставу йому довіряти. … Одеса займає величезну частку мого серця. На одещині я народився, тому з великою увагою буду спостерігати за тим, як вона змінюватиметься».
У свою чергу Саакашвілі зазначив, що приїхав до Одеси не відпочивати та хоче збудувати «столицю Чорного моря».
Раніше Порошенко подякував екс-главі ОДА Ігорю Палиці, який займав пост губернатора з 6 травня 2014 року, «за сумлінну роботу».<
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Петро вчора однозначно програв.. Погано, що через його хворобливі фобії програє і Україна
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Безусловно,эта ситуация,полностью вина ПеПо,он не должен был довести её к кризису...теперь вырулить из этого тяжело.....если пойдёт по стопам янека можем получииь новую революцию,и большую вероятность развала стрсны
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https://www.youtube.com/watch?v=qsQubHmBBSU
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не так это делается
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незавершённость Революции, приход к власти тех людей, которые поставили трибуну на Майдане, влезли на неё и самовольно стали ходить на переговоры с Януковичем
затем популизм, обещания, показной патриотизм, заигрывание с добровольцами и волонтёрами
народ расслабился, и тут бывшие вновь стали возвращаться
всё это действо освящалось войной в Донбассе
новая\старая власть стала хамить народу и бросать подачки под выборы, как привыкла
уловив недовольство общества, зашевелилась новая\старая "оппозиция" в лице всё тех же вечных обитателей кормушки - хотя эти лица ничем не отличаются от "власти"
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и, конечно, это очень укрепит уверенность путлера в необходимости дальнейшего расшатывания Украины В МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ ЗАПАД - 17
главная ошибка народа - это когда в 13 году на Майдан привезли сцену, и все повернулись к ней ЛИЦОМ, а нужно было - СПИНОЙ
тогда народ смог бы выдвинуть СВОИХ лидеров
но не случилось
обидно
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ему нужна власть, любой ценой
а вы ему поможете
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Вообщем всем спасибо! Путлер пятую бутылку сегодня открывает, пятая колонна в Европе которую 25 лет коррумпировал Газпром в экстазе!
Хорошего вам дня!
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https://www.youtube.com/watch?v=8n7x1z2RuOY&feature=youtu.be
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А взагалі, чим більше дізнаюся Порошенка, тим більше дивуюся, як така фантастична мерзота стала президентом України. Як не прикро, але це дуже негативно характеризує наш народ. Згадую, як зі мною третина моїх знайомих перестала розмовляти, коли я намагався пояснити, хто такий цей барига перед виборами. Зараз просять вибачення, кажуть, що повірили солодким побрехенькам Порошенка... Прикро, що через дурість частини народу України страждає увесь народ.
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Два - ситуацію бєспрєдєла з боку барижників треба без залучення продажного суду використати як залізну підставу для силового поновлення конституційних прав українських громадян.
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В них усе папанятіям
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