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 Политика Украины
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Все про:гражданство (718) граница (3216) Саакашвили (2013) Боровик (46)

 Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист

саакашвили шегини

Лишение Саакашвили гражданства – это предполагаемое уголовное преступление Порошенко, комиссии по гражданству и чиновников миграционной службы и АП.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Олег Сухов, комментируя ситуацию с лишением Саакашвили гражданства, передает Цензор.НЕТ.

"Лишение Саакашвили гражданства - это (предполагаемое) уголовное преступление Порошенко, комиссии по гражданству и чиновников миграционной службы и АП. Администрация президента, комиссия по гражданству и миграционная служба отказались давать Саакашвили документы об основаниях, на которых его лишили гражданства. Вся эта туфта, что он не указал данные о делах в Грузии, ОФИЦИАЛЬНО НИКЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. ЮРИДИЧЕСКИХ ПРИЧИН ЛИШЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА СААКАШВИЛИ НИКТО ОФИЦИАЛЬНО НЕ НАЗВАЛ (sic!). Это юридический абсурд.
Внизу описывается состав преступления. Минюст отфутболил экстрадиционный запрос ГПУ, а ГПУ отфутболила его обратно в Минюст (типа по украинскому закону экстрадицию по делам, переданным в суд, рассматривает только Минюст). Ни те, ни другие не хотят мараться этим говном? При том сама экстрадиционная проверка бессмысленна, поскольку Саакашвили - как лицо без гражданства, проживающее в Украине - не подлежит экстрадиции, по украинскому закону. Посмотрим, захочет ли Минюст тоже принять участие в уголовщине", - заявил Сухов.

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"Нарушений due process (надлежащей процедуры), законов Украины, Конституции и международного права так много, что можно подставить под сомнение компетентность авторов этого идиотского плана. Согласно международному праву и Административному кодексу Украины, Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях на территории Украины. Непропуск его в Украину тоже будет частью преступления. Подача некорректной информации может привести к потере гражданства только в том случае, если в результате этого человек не смог бы получить гражданства. Тот факт, что Саакашвили был под следствием (которое Украина считала политически мотивированным), не мог на это повлиять, поскольку получение гражданства не зависит от этого фактора. Более того, информация о делах против Саакашвили в Грузии не может быть основанием для лишения Саакашвили гражданства, поскольку она была известна украинским властям в 2015. Только информация о скрытии приговоров судов (которых против Саакашвили нет) могла на что-то повлиять", - добавил он.

"Нарушений due process множество. Состав комиссии был изменен накануне голосования. Его лишили гражданства, когда он находился за рубежом и был лишен возможности оспорить это в суде. Конвенция об апатридах 1961 года запрещает лишение гражданства по политическим причинам, а Универсальная декларация прав человека и Европейская конвенция по правам человека запрещают дискриминацию по политическим причинам. Случай с Саакашвили - не первая политическая расправа с помощью лишения гражданства. До этого Порошенко лишил гражданства Сашу Боровика. Боровик оспорил это лишение, и суды постоянно переносились. В конце августа состоялся суд и обязал госорганы Украины дать ему документы, на основании которых он лишен гражданства. Но Администрация президента нагло отказывается это делать! То есть В СЛУЧАЕ БОРОВИКА НИКАКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ЛИШЕНИЯ ЕГО ГРАЖДАНСТВА ТОЖЕ НЕ НАЗВАНО. Никто не устанавливал в ходе надлежащей процедуры, есть ли у Боровика второе гражданство", - отметил журналист.

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"Перед этим Порошенко по беспределу лишил украинского паспорта Платона - врага молдовского олигарха Плахотнюка (партнера Порошенко) - и экстрадировал его в Молдову. Есть версия, что Чауса (судью Кононенко-Грановского) прикрыли в Молдове именно в обмен на Платона. При этом Порошенко, будучи министром экономики злочинной влады Януковича, попросил дать украинское гражданство Новинскому. Конституция Украины запрещает произвольное лишение гражданства. Если украинская власть считает, что Саакашвили уже никакого отношения к Украине не имеет, она не имела права принимать этот запрос на экстрадицию. Если же она считает Саакашвили лицом без гражданства, постоянно проживающим в Украине, она обязана пропустить его на территорию Украину (такие лица имеют право ездить в Украину без виз) и отказать в экстрадиции, поскольку лица без гражданства, проживающие в Украине, не могут подлежать экстрадиции, согласно украинскому закону. Если Саакашвили не дадут въехать в Украину и защитить свои права в суде, это будет еще одно нарушение due process и подтверждение (предполагаемого) уголовного преступления, совершенного Порошенко и его союзниками", - резюмировал Сухов.

Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист 01Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист 02Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист 03
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Авякян в истерике.... Поезд на границе, в котором сидели и ждали ни в чем не виновные люди --- это вся Украина... страна в заложкинах...
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Мутный рюкзак , Баба Яна , гениальный Плокулол ...сегодня их чёрные рты будут фонтанировать фикалиями на грузина и его сторонников
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Барига -земля буде горіти під ногами !!! Вдягай синову бобку з написом "ПАРАША" і ползком на Ліпецьк,тварино!!!
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Всю эту кашу с шоколадным дерьмом заварил петя,теперь ему и всей Украине расхлёбывать,но вряд ли теперь барыга отмоется от международного позора.
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Петро вчора однозначно програв.. Погано, що через його хворобливі фобії програє і Україна..
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Він програв вже давно, як тільки перший раз збрехав, що продасть свій бізнес, а потім брехня та поразки це його постійні супутники, оскільки цинічний барига не доріс ще бути президентом та нести відповідальність за країну і її громадян, у нього тільки особистий інтерес в кожної справі, а інтереси інших його не хвилюють.
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Бізнесмен не повинен бути президентом. Я казав про це ще в 14-му році, але ніхто не слухав.
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Ага, сможет...
Теперь у гастролера, после вчерашнего, уголовное дело на плечах...
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А у барыги после вчерашнего не впускания людей домой путем запрета движения поезди и путем "минирования" пункта пропуска, нет за плечами уголовного дела?
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Гидрант неприкосновенен. Тут или импичмент или майдан
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На вопрос журналиста - Назовите пять пунктов ваших успехов в Одесской области,как губернатора,Михаил Саакашвили ответил: 1.Бе.2.Бе.3.Бе.4.Бе.5.Бе
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Плагиатор адназначна! Он просто процитировал пять пунктов достижений Барыги за три с половиной года
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Можно в пику Саакашвили узнать успехи губернаторов других областей за тот период. Судя по всему, вы говорите со знанием дела, а не тупо бекаете?
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Интересно, Трамп сразу пустит Будкостроителя в Нью-Йорк или потроллит его в аэропорту?
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беззаконие порождает беззаконие , власть решила что у неё монополия и на эту форму "управления" и получила ответный ход , всё справедливо
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Все по Фрейду: так их (погранцов) и предупредили, что поедут на восток если пропустят Саакашвили.
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В Будке этими электронными петициями народа подтираются
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Меня лично давно с самого первого момента как Гражданство у Порошенко сравнялись с продукцией фабрики Рошен возмутил тот факт что Пеця направо и налево раздеет гражданство Украины как цукерки всякой шобле.. причем грубо за 2 минуты.. а через 1 минуту еще и Министерство впридачу Супрун, Деканоидзе, Эка где те шоблы... две уже обратно в Грузии тем более что и Эка и Деканоидзе имели гражданство Франции, Канады на момент получения гражданства Украины.... а Супрун до сих пор гражданка США... это не возможные преступления.... а уже свершившиеся преступления Порошенко..
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Гляжу,порохососы устали за ночь. Бессвязные фразы,отсутствие логики. Мозги отключены,работают только пальцы. Кофе не помогает.Когда пересменка? В девять?
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коротко, кто такой пэтро
"Перед этим Порошенко по беспределу лишил украинского паспорта Платона - врага молдовского олигарха Плахотнюка (партнера Порошенко) - и экстрадировал его в Молдову. Источник: https://censor.net.ua/n454764
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З цим лише юристи можуть розібратися- а я ні разу не юрист. Тому ні підтримувати, ні заперечувати тут не буду.
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Ні- своє відношення до самого факту втрати Міхо громадянства я в перший день чітко висловив. А юридична оцінка- точно не моє.
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:D
Михайло Саакашвілі - мій друг зі студентських років. Я пам'ятаю його.
30 мая 2015

Президент України Петро Порошенко представив нового голову Одеської обласної адміністрації, яким став екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.
Відповідну заяву президент зробив, прибувши до Одеси з робочим візимтом спільно з новим губернатором.
Представляючи нового голову ОДА, Порошенко охарактеризував грузинського колегу як «незалежну, рішучу людину, яка змінила Тбілісі».
«У багатонаціональній Одеської області потрібно до кожного знайти своїм слова», - сказав Порошенко, звертаючись до Саакашвілі і повторив ці слова на декількох мовах - українською, російською, румунською, болгарською.
Порошенко також додав, що одним з головних завдань для Саакашвілі стане деолігархізація, щоб в Україні «більше не було олігархів».
Серед завдань Саакашвілі також - боротьба з корупцією, забезпечення прозорості в роботі митниці та фіскальної служби, захист прав громадян та демократії.Також Порошенко зазначив: «В України є свій власний шлях, але приклад Грузії дозволить нам не наступати на ті ж граблі, змінюючи країну».
Говорячи про нового главу ОДА, президент заявив: «Михайло Саакашвілі - мій друг зі студентських років. Я пам'ятаю його як вольову та рішучу людину, і маю підставу йому довіряти. … Одеса займає величезну частку мого серця. На одещині я народився, тому з великою увагою буду спостерігати за тим, як вона змінюватиметься».
У свою чергу Саакашвілі зазначив, що приїхав до Одеси не відпочивати та хоче збудувати «столицю Чорного моря».
Раніше Порошенко подякував екс-главі ОДА Ігорю Палиці, який займав пост губернатора з 6 травня 2014 року, «за сумлінну роботу».<
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Саакашвили на площади Свободы во главе оппозиции. Тбилиси, 5 ноября 2003 года. Миша повторил

Саакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист - Цензор.НЕТ 3539
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Грузины с фотками 14 летней давности полезли. Шашлычную открывать собрался? Фотки демонстрации против Саакашвили слабо?
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ЛЯКСЕЕЧ ТЫ ТАК ОБИСРАВСЯ ЧТО ДО ЕВРОПЫ БРЫЗГИ ДОЛЕТЕЛИ!
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Саакашвили ОБЯЗАН оспорить обвинения Прокуратуры Грузии в суде но ссыт и бегает по всему миру от Закона своей Родины, так-как нельзя оспорить 100% доказанное обвинение.
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UA Леонид Днепр
Петро вчора однозначно програв.. Погано, що через його хворобливі фобії програє і Україна
========
Безусловно,эта ситуация,полностью вина ПеПо,он не должен был довести её к кризису...теперь вырулить из этого тяжело.....если пойдёт по стопам янека можем получииь новую революцию,и большую вероятность развала стрсны
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Такой позор! Думали только Овощ, мог заслужить презрение международное,а оказалось что и Петя пошел по скользкой дорожке ПРеступников.
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Михо вчера генералу! Первым посажу Порошенко,Ахметова,Медведчука а потом таких как ты!

https://www.youtube.com/watch?v=qsQubHmBBSU
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начнёт сажать направо и налево - получит мощное сопротивление местных царьков, которые побегут к путлеру, как цыплята к квочке
не так это делается
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Бажано, щоб то був суд присяжних. А коли рішення виносить продажній суддя, то навіщо тратити час і ресурси.
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то, что происходит - неизбежно должно было прорваться, как гнойный нарыв
незавершённость Революции, приход к власти тех людей, которые поставили трибуну на Майдане, влезли на неё и самовольно стали ходить на переговоры с Януковичем
затем популизм, обещания, показной патриотизм, заигрывание с добровольцами и волонтёрами
народ расслабился, и тут бывшие вновь стали возвращаться
всё это действо освящалось войной в Донбассе
новая\старая власть стала хамить народу и бросать подачки под выборы, как привыкла
уловив недовольство общества, зашевелилась новая\старая "оппозиция" в лице всё тех же вечных обитателей кормушки - хотя эти лица ничем не отличаются от "власти"
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балакають що владу якісь жиди захопили і мучать український народ.......
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Опа. Пан про(хобот) почав катити бочку на свого хозяїна?
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самое обидное в том, что действия "оппозиции" напоминают намеренный фальстарт - они говорят правильные СЛОВА, но именно тогда, когда это сорвёт принятие пенсионной и других реформ - что похоронит их надежды на победу в честных выборах
и, конечно, это очень укрепит уверенность путлера в необходимости дальнейшего расшатывания Украины В МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЯ ЗАПАД - 17
главная ошибка народа - это когда в 13 году на Майдан привезли сцену, и все повернулись к ней ЛИЦОМ, а нужно было - СПИНОЙ
тогда народ смог бы выдвинуть СВОИХ лидеров
но не случилось
обидно
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Ну повернуть Саакашвілі громадянство, так він все одно не каже ЖОДНОГО слова про дострокові президентські.
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вспомни Грузию, когда он ворвался в парламент и устроил переворота ты
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То що, без виборів він сам себе зробить президентом(диктатором, імператором, деспотом, султаном...) України?
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конечно, он по-другому не умеет и не знает
ему нужна власть, любой ценой
а вы ему поможете
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Причины лишения на законодательном уровне гражданства не понятны.
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Увы я не знаю юридических тонкостей, и не имею юридического образования. Хотя думаю что те кто решал вопрос с гражданством Саакашвили ориентируются в этом, и конечно от них мы получим информацию несколько по другому! И юристы в судах украинских и зарубежных(проснитесь там увы также все дела решаются годами!) будут несколько лет решать этот вопрос, Власть конечно подставилась капитально! А сторонники Сракашвили и он сам идут уде на то что Украина получит санкции от Запада, а если не получит, то поддержки не будет совсеми вытекающими( сейчас как раз Ху№ловское предложение по миротврцам, далее санкции против РФ, ну т.д. т.п.!). Уже сранная расейская оппозиция подливает масла в огонь, и говорит что разберитесь у себя и не считайте Парашестан врагом! Это говорит уже весь оппозиционный маскальский бомонд, пытаясь спасти свою вонючую родину от развала(ладно они решают свои проблемы!). Какой капец! Активизировались Венгрия стараясь урвать у нас что-то создать свое влияние в Закарпатье, Польша которая сейчас получила отличную возможность официально жопой развернуться к Украине(поляки инициируют рассмотрение вопроса с Сракашвили на ближайшем совете Европы!)
Вообщем всем спасибо! Путлер пятую бутылку сегодня открывает, пятая колонна в Европе которую 25 лет коррумпировал Газпром в экстазе!
Хорошего вам дня!
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Исторические кадры. Никакая армия не устоит против народа. Урок для всех властьпридержащих!

https://www.youtube.com/watch?v=8n7x1z2RuOY&feature=youtu.be
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Кстати особенно показательно что за "прорыв границы" на востоке в 2014 с вооруженным захватом городов эта власть наказала аж одну Нэлю Штепу
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Как прекрасно полыхают пердаки порохоботов, как корчатся их пропитые красные морды. Это прекрасно! Доброе утро!
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какая же ублюдошная у тебя фантазия... Да и жизнь тоже, что только проснулся и .. "как там пердаки".
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До якого суду? До Печерського? А хто буде розслідувати? Прокуратура, якою керує кум Порошенка?
А взагалі, чим більше дізнаюся Порошенка, тим більше дивуюся, як така фантастична мерзота стала президентом України. Як не прикро, але це дуже негативно характеризує наш народ. Згадую, як зі мною третина моїх знайомих перестала розмовляти, коли я намагався пояснити, хто такий цей барига перед виборами. Зараз просять вибачення, кажуть, що повірили солодким побрехенькам Порошенка... Прикро, що через дурість частини народу України страждає увесь народ.
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Ну повернуть Міхо громадянство, все? Більше нічого українцям не треба?
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Твоя с*ка Юля точно не треба. Особисто я її вважаю ніяк не меншим лайном, ніж баригу.
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Тому ти і порохобот. Це остання методичка в них така. Казати, що Петро і Юля - однакові.
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Может барыга торгует гражданством известны определенные личности которые получили гражданство Украины с каким то мутным осадком к примеру Максакова
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Найсмішніше в цій ситуації те, що любителі Міхо в суді будуть вимагати законності по поверненню громадянства України Міхо, а паплюжити прикордонників і вважати їх порохоботами - найстрашніший злочин міхопоклонників і УКРАЇНА вам про це нагадає...
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так уже было с мудаковичем - так будет с главарём собачьих будок. придёт время и они всем скопом будут сидеть на скамеечьке в зале суда и валить чакалатную дрянь друг на друга. счас у этого шобла сорвало планку и похер им закон, но палочку под названием бумеранг не отменишь. пшонка тоже открывал уголовные и де пшонка ( юре на заметку ). так - что строители готовьтесь: вас ждёт одна ну очень большая будка.
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У барижному суді ніяких прав не поновиш. Тому судовий шлях є неправильним - це раз.
Два - ситуацію бєспрєдєла з боку барижників треба без залучення продажного суду використати як залізну підставу для силового поновлення конституційних прав українських громадян.
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Коли це совкова мерзота діяла згідно з законом?
В них усе папанятіям
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили имеет право оспорить решение о лишении его гражданства в суде и принимать участие в судебных заседаниях, - журналист
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