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 Политика Украины
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 Канада предложила начать работу над Соглашением о совместном кинопроизводстве с Украиной, - посол Шевченко

кино фильм кинопроизводство

Канада и Украина будут договариваться о совместном кинопроизводстве.

Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует серьезное соревнование за возможность подписать соглашение о совместном производстве с Канадой. Я рад, что Канада прислушалась к нашим аргументам в пользу незамедлительного начала переговоров с Украиной. Это значит более качественное и конкурентоспособное кино и телевидения для обеих стран", - сказал Шевченко.

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По его словам, свое намерение начать переговоры по этому поводу в официальном письме выразила министр канадского наследия Мелани Жоли. Она предложила в переговорах использовать "новое модельное соглашение", разработанное Канадой.

Шевченко добавил, что уже в ближайшее время стороны должны определить официальных переговорщиков для начала работы над документом.

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пусть первый фильм будет документальный- об офшорах правящей клики
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До речі, після війни в Канаді створили кілька фільмів про бандерівців.
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Там может это вчера кино снимали?) Невероятные приключения грузина на границе)
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Може краще спочатку зброю разом будемо розробляти?
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Это ОЧЕНЬ важно. Просто как воздух необходимо...
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Завжди у змаганні двох партій - холодильника та телевізора - перемагає перша...
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Впевнений, що в першу чергу треба робити історичні стрічки, які будуть нас знайомити з реальною історією України.
Щасти!
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В Канаде есть неплохая история разработки сериалов и обучающих мультиков для детей. В Украине есть хороший потенциал и относительно дешевая база. Результат должен быть хорошим.
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Уявляю сумісний канадсько-український вестерн, де в головній ролі знімається Ляшко на білій корові верхи і з вилами в руках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада предложила начать работу над Соглашением о совместном кинопроизводстве с Украиной, - посол Шевченко
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