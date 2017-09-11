 Канада предложила начать работу над Соглашением о совместном кинопроизводстве с Украиной, - посол Шевченко

Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Существует серьезное соревнование за возможность подписать соглашение о совместном производстве с Канадой. Я рад, что Канада прислушалась к нашим аргументам в пользу незамедлительного начала переговоров с Украиной. Это значит более качественное и конкурентоспособное кино и телевидения для обеих стран", - сказал Шевченко.
По его словам, свое намерение начать переговоры по этому поводу в официальном письме выразила министр канадского наследия Мелани Жоли. Она предложила в переговорах использовать "новое модельное соглашение", разработанное Канадой.
Шевченко добавил, что уже в ближайшее время стороны должны определить официальных переговорщиков для начала работы над документом.
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