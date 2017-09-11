 Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Парням-пограничникам, которых политиканы сегодня унизили на западной границе, завтра ехать на восточную границу! на Чонгар, в Черниговскую область, на Донбасс. И туда тоже может приехать какое-то шапито. Призвать пограничников не держать границу, не выполнять свою работу и не служить государству, прорывать границу - это преступление против государства. Запомните фамилии всех, кто прорывал сегодня нашу западную границу, потому что завтра они откроют и восточную. Для них государство Украина, ее границы, символы, ее пограничная доблестная служба - ничто, не ценность, не святыня", - прокомментировала Геращенко то, что сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины.
"Примечательно, что ни один из участников сегодняшнего позорного шапито в августе 2008 не был в Грузии. Когда нужно было поддержать Грузию как государство, поддержать грузинский народ, а не только их президента. Почему им не пришло в голову поддержать Михеила тогда, когда он и его государство в том действительно нуждались, когда Грузия истекала кровью, почему они не выехали дружными рядами на грузино-российскую границу тогда и не стали пред российскими танками, а затем, в сентябре 2008 г. еще и дали отмашку своим фракциям не голосовать за наше постановление в ВР о признании российской агрессии против Грузии именно российской агрессией?... Сегодняшнее действо - это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по нашей границе и нашим пограничникам, это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства, против которого ведется российская война. И так могли действовать только люди, которые ненавидят Украину и которым на Украину глубоко плевать", - добавила Геращенко.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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декомунизация
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А судя по идиотизму поступков и высказываний нашей власти за последние дни - это уже нашествие какое-то, с которым нужно что-то делать.
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твоя украинофобская власть проводит страшный Геноцид над украинской нацией.
грузина саакашвили лишили гражданства за 1 день... а вот 20 % козлорылых населения Украины которые зовут шаломова(путина) уничтожить Украину власть "почему-то" любит....
геращенка прижилась во власти ещё при адельгейме(ющенко),
работала там же при януковиче......теперь и при ......рашенко
непотопляемая ира ! и всегда затребована украинофобскими властями.прикриваючись роботою других украинцев по военнопленным и т.д.
..........такая мерзость ..........
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И только проводница из поезда интерсити оказалась с большим характером чем наша вся политическая и пограничная пиздобратия.
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Преступников и тех, кто спровоцировал уже арестовали?
Или как с войной, она есть но её нет.
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Посмотрите видео, там видно, как они разомкнули цепь, которая держала Михо и пропустили прорывавшихся.
А вообщем, Аваков показал соевому, кто в Украине хозяин.
О чем и написал сегодня в фейсбуке.
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8 ч ·
Украинская лента вдруг полна лицемерия.
"Политики, играйте по правилам".
Это Саакашвили пришел с армией, или Порошенко мобилизовал армию ГОСУДАРСТВА против ОДНОГО политика?
Поймите, если сейчас не остановить Порошенко, не заставить его признать свою ошибку и покаяться, родится раненый неуправляемый зверь, готовый на любое преступление, чтобы удержаться у власти.
Янукович тогда покажется мелким уличным хулиганом на фоне настоящего преступника во власти.
Нет никакой "равной ответственности" за то, что произошло на границе.
Порошенко направил армию не против Саакашвили, а против НАРОДА, который не был с ним согласен.
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