EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  14611  543
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (993) граница (3216) Саакашвили (2013)

 Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко

геращенко

Действия сторонников Саакашвили - это удар по Украине и ее границам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Парням-пограничникам, которых политиканы сегодня унизили на западной границе, завтра ехать на восточную границу! на Чонгар, в Черниговскую область, на Донбасс. И туда тоже может приехать какое-то шапито. Призвать пограничников не держать границу, не выполнять свою работу и не служить государству, прорывать границу - это преступление против государства. Запомните фамилии всех, кто прорывал сегодня нашу западную границу, потому что завтра они откроют и восточную. Для них государство Украина, ее границы, символы, ее пограничная доблестная служба - ничто, не ценность, не святыня", - прокомментировала Геращенко то, что сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишение гражданства Саакашвили создало имиджевую проблему, которой Украина не имела, - экс-посол США в Украине Пайфер. ВИДЕО


Прорыв сторонников Саакашвили через ПП Шегини - это преступление против государства, - Ирина Геращенко 01Прорыв сторонников Саакашвили через ПП Шегини - это преступление против государства, - Ирина Геращенко 02

"Примечательно, что ни один из участников сегодняшнего позорного шапито в августе 2008 не был в Грузии. Когда нужно было поддержать Грузию как государство, поддержать грузинский народ, а не только их президента. Почему им не пришло в голову поддержать Михеила тогда, когда он и его государство в том действительно нуждались, когда Грузия истекала кровью, почему они не выехали дружными рядами на грузино-российскую границу тогда и не стали пред российскими танками, а затем, в сентябре 2008 г. еще и дали отмашку своим фракциям не голосовать за наше постановление в ВР о признании российской агрессии против Грузии именно российской агрессией?... Сегодняшнее действо - это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по нашей границе и нашим пограничникам, это попытка унизить тех, кто преданно делает свою работу, защищая границу государства, против которого ведется российская война. И так могли действовать только люди, которые ненавидят Украину и которым на Украину глубоко плевать", - добавила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла производство по статье о незаконной переправке лиц через госграницу, - Артем Шевченко об инциденте на ПП "Шегини"

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
 перейти на форум
 
   
TUV0SVVYTk9RM2N3VEhKUmMwNUhTVEJNVEZGMVRrTTNNRXhuWnpCTUwxSm5Ua01yTUZsRVVYTjBRM2N3VEhObk1FeFFVbWRPUTNjd1RETlJkVTVIUnpCWlRYWk1PVU5VTUV4WVVtZE9RM2N3V1c1UmRHUkRPVEJNY2xGMmFVUlJiVTVIUVRCTWFsRjJaRU4zWms1RGFEQk1SRkZ6VGtNMk1FeEVVbWxPUTNrd1RHcFJkVGxETkV4NUwxRnpPVWRCTUV4RVVYWmtRelF3V1dKUmMwRTlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
сынок шмуль луце нка первого секретаря кпSS Волыни...........
декомунизация
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже, наших кровосисей только могила исправит...
А судя по идиотизму поступков и высказываний нашей власти за последние дни - это уже нашествие какое-то, с которым нужно что-то делать.
Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8045
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То она ещё не знает,что ихнюю кодлу ждёт в ближайшем будущем ,от тогда бы по настоящему заверещала ,впрочем ещё заверещит ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикольно. Придворная комсомолка отрабатывает. Ириша. а вы с подельниками . которые узурпировали Власть у народа Украины, законно пришли во властные структуры??? На Крещатик боитесь выйти даже с охраной, выйти из своего олигархического параллельного мира, скоты. Много бы интересного и нецензурного о себе и друзяках бы услышала!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грузина нах в грузию где его давно ждут вместе с его попличниками, и тимошенко не забудьте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Абсолютно оторванные от народа сегодняшние властьимущие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закукарекали шестерки барыжные))) И о законе сразу вспомнили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
геращенка, преступление это сама твоя власть.
твоя украинофобская власть проводит страшный Геноцид над украинской нацией.
грузина саакашвили лишили гражданства за 1 день... а вот 20 % козлорылых населения Украины которые зовут шаломова(путина) уничтожить Украину власть "почему-то" любит....

геращенка прижилась во власти ещё при адельгейме(ющенко),
работала там же при януковиче......теперь и при ......рашенко
непотопляемая ира ! и всегда затребована украинофобскими властями.прикриваючись роботою других украинцев по военнопленным и т.д.
..........такая мерзость ..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А государство - это Ирина Геращенко? Или Пётр Порошенко? Государство, в первую очередь, не должно врать своим гражданам. А тот цирк, что это государство устроило (петушки, задержка поезда на территории другого государства, "минирование" пункта пропуска), снимает с его граждан всякие обязательства. И следует отметить, что пограничники (тоже граждане этого государства) не очень-то и напрягались, чтоб "защитить" государство Ирины Геращенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы бы,мрази,лугандон закрыли и крымские границы.Перестали выдавать сепарам и крысчанам,имеющим на руках российские паспорта,украинские ит.д,
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может вас умалишенных с цензора прямо во власть?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А,почему Михо с таким спецназом к себе на родину не прорывается ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в предверии сезона гостиницы в Ростове подорожали...бронируйте билеты заранее, с..ки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоколадно - воровские проститутки, как эта Ирочка Геращенко, взвыли от истерики. понимают, что им конец наступает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тетята Михайловская:"Власть потеряет Львов как Крым и Донбасс" Типові мрії русні на Цензорі, ти лугандонська курва смокчи цюцюрку у пуйла.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили не белый и пушистый. Но он часто говорит правду, поэтому власть и ссыт его.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рассуждения действующего режима о законности - это ещё забавнее, чем рассуждение проституток о нравственности...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пошла бы куда подальше - ваша граница это дырявое шапито, где свободно пробегают орки разных мастей. Погранцы первыми и сдристнули при первом же шухере. Скажи спасибо шоколадному барыге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За стільки років прагнень і практики -з'явився новий інститут українського парламентаризму-кумтрест....домовляться. їм всім місця знайдуться біля корита. Це Україна, кральо з її "бессмертним" кумом путінським, такими "діячами" як Герань, на зорі незалежності першим президентом обрати махгового комуняку Кравчука, ну це ще треба зуміть...а тут це показова порка щоб мовчали і ці це не дурачок Янукович, ці віддадуть будь які накази...і демонструють свій хист.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же мне этот цирк напоминает дни блокады на крови и блокады Крыма. Ну один в один.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"свята"жінка розказує про Закони.Ти що, юродива або блажененька?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геращенко - кусок продажного гавна. Второй - тоже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто на Западе не обратит внимание на "преступление против государства",также, как и не очень-то отреагировали на лишение Саакашвили гражданства, потому что во- первых это внутренние дела страны, а во- вторых, все западные демократии строились с мечом, шпагой или кольтом в руке. А вот на перенос внутреннего конфликта на территорию сопредельного государства, остановку в Евросоюзе поезда с пассажирами, одностороннее закрытие границы, минирование пропускного пункта , думаю, найдёт отражение не только в СМИ, но и на уровне государственных властей. Вот о чём думайте Ирина, а не про шапито, для которого вы установили правила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну короче, Джавелинов нам не видать как своих ушей. И там все виноваты, и прорывальщики и прикорднонныкы и сам Порошенко, который сказал А но не мог сказать Б.
И только проводница из поезда интерсити оказалась с большим характером чем наша вся политическая и пограничная пиздобратия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шлюха юща заявляет о какой то государственности .старая блядь решила попиарится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чего-то у меня такое предчувствие, что вся эта заваруха, ради того, что-бы был повод посадить Тимошенко. Скоро все станет ясно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, это просто импотенция и нежелание брать на себя ответственность, граничащая с кретинизмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это преступление против государства

Преступников и тех, кто спровоцировал уже арестовали?
Или как с войной, она есть но её нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорящая голова забыла что мы приняли кучу документов евросоюза и что соблюдение прав там есть основа а то что ПАП нарушает все законы как царек хочу нарушаю а для других закон использует как оружие то о чем Вы вякаете обосрались так хоть всех в свою кучю дерьма не затаскивайте остальных как был ПАП рыго анал так и остался а скорее всего он фарбований лис перекраситься в любой цвет лишь бы денег побольше урвать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно, это не угроза, это не преступление против государства ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Преступление перед Государством Украина то,что никто,НИКТО из виновных в гибели Людей на Майдане,виновных в разворовывании Украины не был наказан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну звісно, зате саботаж визволення українських полонених у зговорі з медведчуком - згідно з законом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не удивлюсь, если и погранцов обвинят в дезертирстве.
Посмотрите видео, там видно, как они разомкнули цепь, которая держала Михо и пропустили прорывавшихся.
А вообщем, Аваков показал соевому, кто в Украине хозяин.
О чем и написал сегодня в фейсбуке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Константин Боровой
8 ч ·

Украинская лента вдруг полна лицемерия.
"Политики, играйте по правилам".
Это Саакашвили пришел с армией, или Порошенко мобилизовал армию ГОСУДАРСТВА против ОДНОГО политика?
Поймите, если сейчас не остановить Порошенко, не заставить его признать свою ошибку и покаяться, родится раненый неуправляемый зверь, готовый на любое преступление, чтобы удержаться у власти.
Янукович тогда покажется мелким уличным хулиганом на фоне настоящего преступника во власти.
Нет никакой "равной ответственности" за то, что произошло на границе.
Порошенко направил армию не против Саакашвили, а против НАРОДА, который не был с ним согласен.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 6 из 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти