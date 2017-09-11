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 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Всего за минувшие сутки российские наемники совершили 51 обстрел позиций украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводные данные пресс-центра штаба АТО за 10.09.2017 года.

"В конце минувших суток количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжило увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров. Также продолжает увеличиваться активность противника на Луганском направлении, которое до этого было относительно спокойным. Так, вчера после 18 часов российские наемники несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево, Песков. А около 21 часов вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 миллиметра", - рассказали в штабе АТО.

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"На Приморском направлении в районе Широкино в конце суток оккупанты дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались наши укрепления вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки. На Луганском направлении вечером и ночью из гранатометов враг дважды бил по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета - по Новотошковскому", - добавили в штабе.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие. В случаях прямой угрозы жизни нашим военнослужащим силы АТО несколько раз открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет", - отмечается в сводке.


За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО 01
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Х.йло підтримує свого резидента в боротьбі зі спільним ворогом - нападає коли щось іде не так...
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Если президент не знает как войну закончить, уступи место более толковому, хватит кровь проливать.
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То хотя бы Гриценко, толковый мужик, уже давно бы войну закончил, только ненадо прошлое вспоминать, у всех есть свои грешки, полностью святых не бывает.
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Кто? гриценко? А ха ха ха ха ха ха .....
спасибо - ты прямо поднял мне настроение с утра.
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Возможно Саакашвили, но по закону он не имеет право быть президентом, хотя по последним президентам, конституцию поменять, это раз плюнуть.
Хорошо, а кого вы можете предложить, кроме Порошенко.
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сейчас - никого. через два года - посмотрю. но выбирать я буду по делам а не по обещаниям
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а как бы он ее закончил, начал то ее путин, не ну просто интересно, вот как именно
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так назови альтернативу, ты же говоришь что Гриценко бы закончил войну, значит примерно должен себе представлять как
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Я повторяю, я не стратег, для этого есть более талантливее и опытнее люди.
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зачем тогда говорить что "Гриценко, толковый мужик, уже давно бы войну закончил" ? ладно, понятно
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наш президент не то,чтоб закончить войну,он фронта и направления путает,как показали вчерашние события
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За минувшие сутки количество обстрелов со стороны наемников РФ продолжило увеличиваться................. саакашвили винават... но не ххиды
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Саме так твоє хУЙЛО і каже.
Горіть у пеклі, москалі!
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503 года назад состоялась эпохальная битва под Оршей - одна из крупнейших военных баталий XVI века, в которой литовцы, украинцы и белорусы, при поддержке поляков, наголову разгромили вторгшиеся на наши земли полчища московских захватчиков
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больше всего бесит когда уроды из гш вещают всего 51 обстрел!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО
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