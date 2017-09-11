 За минувшие сутки количество обстрелов со стороны наемников РФ продолжило увеличиваться: террористы применяют 82-мм минометы, - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводные данные пресс-центра штаба АТО за 10.09.2017 года.
"В конце минувших суток количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжило увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров. Также продолжает увеличиваться активность противника на Луганском направлении, которое до этого было относительно спокойным. Так, вчера после 18 часов российские наемники несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево, Песков. А около 21 часов вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 миллиметра", - рассказали в штабе АТО.
"На Приморском направлении в районе Широкино в конце суток оккупанты дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем вражеских гранатометов оказывались наши укрепления вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки. На Луганском направлении вечером и ночью из гранатометов враг дважды бил по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета - по Новотошковскому", - добавили в штабе.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие. В случаях прямой угрозы жизни нашим военнослужащим силы АТО несколько раз открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет", - отмечается в сводке.
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