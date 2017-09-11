 Полиция открыла производство по статье о незаконной переправке лиц через госграницу, - Артем Шевченко об инциденте на ПП "Шегини"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникации МВД страны Артема Шевченко.
"Полиция Львовщины внесла в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - Ред.) сведения по очевидным на этом видео признакам преступления предусмотренным ст.332. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины": Часть 1. Организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления. 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц,- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией средств совершения преступления", - сообщил он.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лица, ответственные за организацию незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.), а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Как сообщалось, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Кто блокировал международный поезд, кто блокировал погранпереход и не давал украинцам вернутся домой?
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Стаття 9. Перетинання державного кордону України
"Не є порушеннями правил перетинання державного кордону України вимушене перетинання державного кордону особами... вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших вимушених обставин."
И как написал один блогер:"В данном случае была крайняя необходимость опасность взрыва и угрозы расстрела Ильей Кивой." )
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https://censor.net.ua/forum/940757/my_ne_sdelali_nichego_nezakonnogo_i_ya_budu_zaschischat_lyudeyi_kotoryh_vlasti_popytayutsya_seyichas/sortby/tree/order/desc/page/3#comment_64800476
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какую еще хренотень антинародную должны принять соевые керманычи, чтобы вы порохоботы включили свой мозг? или вам его мармеладом залило?
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что Саакашвили поддержит Тимошенко на президентских выборах...
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Чем ещё можно объяснить такую настойчивую направленность?
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реформы в Украине и искоренить коррупцию, будучи другом президента".
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Поэтому в любом контексте пусть слово" натовп" по отношению к украинцам не употребляет. А то аваковшиной попахивает. С таких слов начинается отношение к гражданам ЧЕРЕЗ ГУБУ.
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ХТО очолить процес демонтажу, немає значення. Чи Саакашвілі, чи Тимошенко, чи Семенченко, та будь хто. Місце кровавої жидівської мафії, що вбила за сто років десятки мільйонів українців, кадебешно-партійної і похідної від неє сучасної олігархічної, на звалищі історії. Крапка.
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Пожелаю те всегда иметь таких "подруг" шобы тебя такого куша лишали . Если Бэня давал такие бабки , значит ему это надо было !
Кстати , сегодня барыга хочет тот же "Припортовый" продать за 100 лимонов , когда Юля посчитала и 1 лярд - низкой ценой .
Видишь как - одном посту объемно уместились твоя глупая оценка "дружбы" и сравнение Шоколадной шайки , шо землю за бесценок (бо вовремя войны) хотят продать , и остатки державных предприятий .
Так кто тут бандит и вор ?!
ЮВТ воровкой называют только те , кому тесть подарил "Криворожсталь" , кто на бартерах наживался . Да ещё всякая фирташня , которой ЮВТ перекрыла украденный газ !
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Или у нас Конституция это не закон , а филькина грамота, для народа? Или как то забыли, внести ????
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А тут сроки реальные впаять могут как два пальца об асфальт, пацана за порванный портрет презика ведь посадили.
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Но уже сегодня будет такой мировой "газетный взрыв" по этому поводу, что у соевого "шоколад" завернется по самый "воротник".
Жду статью от "Таймс"... ..
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происходящие за время, сравнимое с продолжительностью жизни одного человека,
определяются конкретными людьми. Последовательно
с засильем олигархии в течение многих последних лет борется Тимошенко. Надо
дать ей возможность расчистить Авгиевы конюшни от олигархии. Придет к власти -
будем подсказывать и критиковать. Иных ближайших реальных возможностей
оздоровления страны - не видно...
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