EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  1136  87
Материалы по теме:
Все про:граница (3211) Львовщина (1628) Саакашвили (2006) Шевченко Артем (122)

 Полиция открыла производство по статье о незаконной переправке лиц через госграницу, - Артем Шевченко об инциденте на ПП "Шегини"

саакашвили

В связи с прорывом в Украину экс-главы Одесской облгосадминистрации и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, полиция Львовской области внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления, предусмотренного ст.332. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникации МВД страны Артема Шевченко.

Также читайте: МИД Польши вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили, - евродепутат Сариуш-Вольский

"Полиция Львовщины внесла в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - Ред.) сведения по очевидным на этом видео признакам преступления предусмотренным ст.332. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины": Часть 1. Организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления. 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц,- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией средств совершения преступления", - сообщил он.



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы", - Саакашвили

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лица, ответственные за организацию незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.), а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

Полиция открыла производство по статье о незаконной переправке лиц через госграницу, - Артем Шевченко об инциденте на ПП Шегини 01

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь посадят всяких шестерок и никого не защитят😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с минами разобрались уже? Нашли кто сообщил о минировании погранперехода?
Кто блокировал международный поезд, кто блокировал погранпереход и не давал украинцам вернутся домой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стрелочника найдут с минами и переходом границы. А Саакашвили будет не нужен, вот и все шоу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть посадят весь народ Украины и также Германии, обо если бы я был там, стал бы соучастником, ну просто не успел..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не по слушают тебя и посадят кого захотят и смогут
 показать весь комментарий
Ответить
 
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про державний кордон України

Стаття 9. Перетинання державного кордону України

"Не є порушеннями правил перетинання державного кордону України вимушене перетинання державного кордону особами... вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших вимушених обставин."
И как написал один блогер:"В данном случае была крайняя необходимость опасность взрыва и угрозы расстрела Ильей Кивой." )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай Петя, жги ещё !!!! ЕС уже стало интересно куда ты докатишься!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
янукович тоже надеялся репрессивными мерами в кресле усидеть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиотина, это бот из расии. У него и его коллег по цеху есть чёткая миссия на ЦН. Чего ты ему подыгрываешь? Потому, что вместо мозгов вата, скажи?
https://censor.net.ua/forum/940757/my_ne_sdelali_nichego_nezakonnogo_i_ya_budu_zaschischat_lyudeyi_kotoryh_vlasti_popytayutsya_seyichas/sortby/tree/order/desc/page/3#comment_64800476
 показать весь комментарий
Ответить
 
идиотины за пецю задницу тут рвут!
какую еще хренотень антинародную должны принять соевые керманычи, чтобы вы порохоботы включили свой мозг? или вам его мармеладом залило?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты дура набитая. На одном месте я твоего Пецю вместе с Бебебе бомжом видел. Ты раздуплилась уже, что выше боту из Кацапии подыграла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот-вот... Помнишь, как ты на ЦН кричала "Савченко в президенты"? Что случилось? Гадю на Саакашвили поменяла? Башка не болит постоянно на грабли наступать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так задержите его 72 часа для выясенения личности,и тех кто прорывал тоже,ведь по закону будет,или всеже в сухом белье спать комфортней?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты откуда вылезла? Кто какую границу прорывал? Тебе головку напекло? Сааашвили, спокойно и мирно, в обычном поезде въехал в Украину, где его ждут. Не ешь мармуляду на ночь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты милый и родимый прочитай хотя бы заголовок статьи,это раз. Во вторых.где мной названа хоть одна фамилия. Ну и втретьих,засунь язык в жопу и не хами незнакомым людям. Ну и так вдогонок *не сотвори себе кумира* очень давно сказано
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты видать только и читаешь заголовки! Видно, что имеется наличие когнитивного диссонанса. Прочитай свой пост внимательно, если сможешь и увидишь, что одна половинка твоего мозга пишет про прорыв границы и задержание на 72 часа. А о ком все говорят сегодня и кто приехал в Украину, другая половинка твоего мозга понять не может. И про сухое бельё, правильно сказала, сухо - это всегда комфортно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не хами,а то огорчу и сильно,и спать плохо будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Справедливости ради: а кого нужно задержать "для выяснения личности", и на основании чего?
 показать весь комментарий
Ответить
 
исходя из текста статьи был незаконый переход границы группой лиц,которые помогли этим проникнуть на территорию Украины человеку лишенного гражданства. Тогда должен работать закон. Сейчас же зная его место нахождение полиция бейздействует. Конечно я понимаю что это всё плохая пьеса и ещё хуже исполенена автором и режиссером Порошенко. Отсюда был не прямой вопрос к полиции,где законные действия? ну про что им в сухом белье лучше спать,так ,моя догадка0
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а если включить здравый смысл? Очевидно же, что закон должен был бы работать в следующей последовательности: проверка и расследование материалов о предоставлении гражданства; то же о лишении гражданства; рассмотрение споров в суде. А то, на что сейчас пытаются переключить внимание - это уже последствия от предыдущих должностных преступлений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Исполняют закон, а не "здравый смысл". Есть факт незаконной посадки и прорыва границы. Вот это и расследуют. Накажут шестерок и дело закроют. Вот и все. Кстати, за кого топишь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочется верить,
что Саакашвили поддержит Тимошенко на президентских выборах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему не наоборот? Вначале суд возвращает Саакашвили украинское гражданство и затем Юля поддерживает Михо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да только она его поддерживать не будет, конкурент никому не нужен. Попользовались Саакашвили и на этом все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен с вами, Юля никого не будет поддерживать, уж слишком долго она борется за этот пост!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С десяток постов уже настрочил с явным уклоном в одну тематику: "они все перессорятся", "Саакашвили попользуются и выкинут", "всё неправильно". Не порохобот, утверждаешь?
Чем ещё можно объяснить такую настойчивую направленность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тем, что мне плевать на обе стороны и им далее не быть во власти. И ещё тебе: не сотвори себе кумира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо все це не спектакль по відриву електорату у тимошенко і приведенню до влади чергового порошенки від кучмістів...... Дивимося.... Пильнуємо.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Незаконное блокирование депутатов ВР на границе Украины. Вот что было на самом деле. А до этого, подобное преступление против депутатов ВР на территории Польши, с нарушением её законов. Вам будет весело завтра, когда весь мир отреагирует на ваш произвол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шахраї порошенківської диктатури ніяк не можуть зрозуміти, що їх реєстр, з їх виборчою системою правосуддя вони можуть собі тільки в свою барижную дупу засунути, ніхто в світі цей цирк за правосуддя не визнає, хіба тільки партнер порошенко кремлівське пуйло, буде цьому радіти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петру всегда каким то образом удавалось выходить сухим из воды начиная с убийства Сашко Билого. А тут вышла осечка. Ну ща он всем покажет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошо, что Михо понял: "Нельзя провести
реформы в Украине и искоренить коррупцию, будучи другом президента".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юля в свое время уступила лидерство прыщавому убожеству... и что из этого вышло... а?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если мне не изменяет память, то в 2004 году в президенты баллотировался, как раз прыщавый ющер, а не Юля! А вот уже в 2010 году она схватилась с Зеком!
 показать весь комментарий
Ответить
 
мусор идина)(уй,вас духовных педерастов уже никто не боится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Натовп, тетка, а Козломордии. А в Украине граждане уже два майдана провели . И Небесная сотня гибла за то, чтобы людей " натовпом" не звали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не пыли так,в этом контексте все правильно сказано,а вот речнык слободяник сегодня назвал толпой людей на границе,это как раз,то шо ты говоришь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для начала пусть объяснят - почему нагнали столько пограничников на границу, почему ее перекрыли. Кроме Саакашвили там и другие граждане ехали . И не только украинские.
Поэтому в любом контексте пусть слово" натовп" по отношению к украинцам не употребляет. А то аваковшиной попахивает. С таких слов начинается отношение к гражданам ЧЕРЕЗ ГУБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто будет расследовать звонок о минировании погран пропуска? Кто позвонил? Фамилия? Кто будет отвечать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как я понимаю , о минировании никто дело открывать не собирается. Зачем им против себя дело открывать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну що УСІ побачили, яке лайно керує країною? Я вже писав давним-давно, що знищення існуючої політичної системи, яка ї напівзруйнованою корупцією УРСР, невідворотнє.
ХТО очолить процес демонтажу, немає значення. Чи Саакашвілі, чи Тимошенко, чи Семенченко, та будь хто. Місце кровавої жидівської мафії, що вбила за сто років десятки мільйонів українців, кадебешно-партійної і похідної від неє сучасної олігархічної, на звалищі історії. Крапка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все имевшее место настолько курьезно и тупо, что у меня стали появляться мысли о том, что кто то совершенно сознательно подставил пэтюню. И, если мои предположения подтвердятся, то я совсем не удивлюсь, если главным подставлялом был кролик
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто бы не подставил, но теперь силой без документов можно проходить границу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
типа вступаем в евросоюз? нах тогда сила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так вы и ваши сторонники валите нах с Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
До этого была прелюдия, где Кива на всех каналах и в интервью СМИ оскорблял грязно депутатов ВР, угрожая им физической расправой. То же самое делал и ляшко сотоварищи. Где вы, славные правоохранительные органы, ГПУ - ку-ку - господа признались в подготовке террористического акта, против представителей высшей законодательной власти. Кто нагнетал и провоцировал до и после происшедшего. Народ - не идиоты и уже поняли вашу истинную цену.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
люди,запоминайте этих духовных педерастов и пидарбаб,что бы потом они максимум улицы могли подметать,и то за свой счёт,сегодня был забит первый гвоздь в гроб совдеповских выпердышей,народ вам показал,что запрещать и не пущать(как привыкли править ваши папики жидобольшевики)в Украине больше не сработает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По-моему, этот "глашатый" чудно работал на рыгов в своё время. Не? Вот на днях обговаривал убитого на Бессарабке чеченского добровольца- что типа он "связан с криминальными кругами Ичкерии".... Нет ему веры! Ты, дядя, преступников в Киеве лови и их сюда не пускай! А то превратили Киев в Сицилию- город захлебывается от преступности, убийств, сепаров, "воров в законе" из Грузии- которых вы почему-то "благополучно" пускаете на территорию Украины и в столицу! Которые бегут из Грузии потому, с подачи "плохого" Саакашвили принят закон- всех таких САЖАТЬ НА НАРЫ! Зато у нас- проходной двор или свалка для всякого отребья! А он возвращением Украинцев в Украину из Польши "озабочен", рыговский рыжий холуй!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо там интересно с бриллиантовыми прокурорами? Шо там с насировым и т.д ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2009 году эта подруга-Бэни отменила вырганный Коломойским тендер , посчитав 1 лярд без конкурса -- заниженной монопольной ценой .

Пожелаю те всегда иметь таких "подруг" шобы тебя такого куша лишали . Если Бэня давал такие бабки , значит ему это надо было !

Кстати , сегодня барыга хочет тот же "Припортовый" продать за 100 лимонов , когда Юля посчитала и 1 лярд - низкой ценой .

Видишь как - одном посту объемно уместились твоя глупая оценка "дружбы" и сравнение Шоколадной шайки , шо землю за бесценок (бо вовремя войны) хотят продать , и остатки державных предприятий .

Так кто тут бандит и вор ?!

ЮВТ воровкой называют только те , кому тесть подарил "Криворожсталь" , кто на бартерах наживался . Да ещё всякая фирташня , которой ЮВТ перекрыла украденный газ !
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в реестр внесли , препятствие гражданину Украины , вьезд в свою страну, и отдачу приказов подчинённым, антиконституционных, используя своё служебное положение.
Или у нас Конституция это не закон , а филькина грамота, для народа? Или как то забыли, внести ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно как там обстоят дела с расстрелам Майдана и пересечение границ Украины "гумкомвоями" с эшелонами ихтамнетов, Витя в Ростове тоже ждёт не дождётся потешного суда ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+ бриллиантовые прокуроры со всякими Насировыми-Насаликами смехом заливаются от Югиковых судов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они бы хотя бы для вида посадили хоть одного рыга-ублюдка, которые войну на Донбассе разжигали, и не посадят, бо то однопартийцы нашего Харанта.
А тут сроки реальные впаять могут как два пальца об асфальт, пацана за порванный портрет презика ведь посадили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто-то подставляет президента или это он сам себя так опускает
 показать весь комментарий
Ответить
 
так как Порошенко подмял под себя всю власть ,то возомнил из себя ЦАРЯ ! высоко взлетел и очень больно разобьётся...вопрос только во-времени !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это он сам таким недалёким болваном оказался. Как можно было давать гражданство этому психопату и беглецу из Грузии? А Гаде дать высокое имя "Герой Украины"? За какие заслуги? А вот, как оно вышло. И с бомжом так же выйдет. Одним словом - лох. И вы, его поклонники тоже лохи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ... хотите верьте хотите нет...
Но уже сегодня будет такой мировой "газетный взрыв" по этому поводу, что у соевого "шоколад" завернется по самый "воротник".
Жду статью от "Таймс"... ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я бы сравнил этот порошенковский ход с разгоном студентов януковичем !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Саакашвили сбежал от грузин скрываясь от наказания за кровавый разгон демонстраций, покрытия убийств совершенных мусорами, зверские пытки в тюрьмах и разворовывание бюджета. Саакашвили буквально отдал Путину треть страны без права на возвращение так-как получил осуждение ООН за неправомерное применение военной силы внутри Грузии. Украинцы это не хотят знать, а зачем. Украинцам наверное нравится всякий сброд и бандюков с кавказа в кумиры сажать и зад им лизать. Или у украинцев мозги таки найдутся и они увидят наконец что грузины и чеченцы фактически уже властвуют в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы так умилительно мурчите, прямо сенс санс какой то
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что и следовало ожидать. Как лохи вылизывают зад аферюге просравшему свою Родину и сбежавшего с неё оставив своему народу 14 миллиардов долларов долгов. И им это нравится!!! Они блять умиляются. Уголовника с двумя судимостями, барыгу на котором печать негде ставит, а теперь беглую вороватую крысу в Хозяева Украины на горбу прут. Вас даже жалеть уже нельзя. ФУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
События,
происходящие за время, сравнимое с продолжительностью жизни одного человека,
определяются конкретными людьми. Последовательно
с засильем олигархии в течение многих последних лет борется Тимошенко. Надо
дать ей возможность расчистить Авгиевы конюшни от олигархии. Придет к власти -
будем подсказывать и критиковать. Иных ближайших реальных возможностей
оздоровления страны - не видно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно - Саакашвили на встрече с коломойским, грозился посадить олигарха как он это визжал ранее? Это из за встречи с коломойским он решился на пересечение границы нарушая все законы Украины да еще и в компании газового мошенника которое подписало позорный контракт с кацапами, за который украинцы переплачивали из за которого братушки хотели на плечи украинцам 3 миллиарда повесить долга?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нулёк, вы еще забыли притулить лабутены, а это огромный промах. Вам не заплатят
 показать весь комментарий
Ответить
 
встрече с коломойским ? это тебе в методичке написали? Ты свечьку держал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Круто, Миша только появился в Украине сразу производство заработало...а говорили плохой реформатор))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для начала всех исполнителей этого позора , отстранить от работы, начальника заставы, начальника поезда,....., и далее по списку в верхние кабинеты! Украине и её народу не нужны услуги этих чиновников!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы сами скрутят саакашвили на его же митинге и передадут Грузии. Коломойскому лучше не появлятся в Украине - ГПУ и СБУ его уже ждут. Тимошенко опять в тюрьму и за контракт и за способствование в нарушении пересечения границы Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора в тюрьму Мишу, лучше домой в Грузию. Пусть там политикой занимается. Надо Украине с Грузии пример взять-уголовное дело и тюрьма светит. Чего то Миша туда не едет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы уже адаптировались не ставить автолайки? Теперь ставите исключительно вашему подельнику по цеху?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня нет повода для радости. А тут такая суета. Всё не с проста. Сейчас в космосе творятся странные вещи. На солнце опять мощная вспышка какой еще не было за кучу лет. В Америке ураганы и всё это довольно странно. Что мы знаем в этом мире ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция открыла производство по статье о незаконной переправке лиц через госграницу, - Артем Шевченко об инциденте на ПП "Шегини"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти