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 МИД Польши вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили, - евродепутат Сариуш-Вольский

саакашвили

Польские политики следят за ситуацией вокруг "дела Саакашвили", в МИД Польши вызван посол Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"В польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений", - заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

По его мнению, украинская власть не имеет законных оснований для запрета въезда в Украину Саакашвили. "Мы считаем, что это противоречило бы всем европейским стандартам, которые обязалась соблюдать Украина согласно договора об Ассоциации с ЕС", - сказал Сариуш-Вольский.

Евродепутат назвал действия украинской власти нецивилизованными и обещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

Кроме того он отметил, что дело М.Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Да лан те. Надень розовую шапочку Мадонны, и жди приказа на демонстрацию.
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Как оригинально и глубокомысленно. Прошу ещё-нить, в таком же духе.
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а вам не кажется, что украинская власть зажралась и ее необходимо таранить?
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Harid ba.. потвоему я в параше живу? Мой провайдер шо-та чудит. И мне насрать на политику и пидараста путлера. Я зашел поздаровтся друзьями.
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Я вообще в шоке от Порошенко. Вообще не понимаю ,зачем это было делать? Зачем?! Специально хотят в стране беспредел устроить? Ну как так можно наблюдать, спокойно за всем этим беспределом в стране ,плкрывать всю эту рыговскую шоблу,за беспределом судей,никто не наказан за коррупцию,еще больше продолжают грабить страну ,народ доводят до бешенства! Порошенко подмял под себя все! Цирк в стране! Чем он отличается от Януковича? Чем?!
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...народ Украины - постоянно что-то вякает, правда, его уже давно послали, да скоро и посылать будет некого.
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Хунта поляцюрська,то як ви смієте солодке світило наше небесне в гімно козляче та ще й личком благодатним пихати.Ми краще б з того гімна півня зліпили,а ви ним хлопчика, 3-х річного, в трусиках,як Ісуса на дошці,глумливо розпинаєте!Єзуіти ви,а не "наші мьішебратья"!
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зато врать в анкете не противоречит европейским стандартам
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Анкета, порохоботовский тролль, который не имея ни стыда ни совести сам себе лайки ставит, поддельная. Установлено, что подпись на ней совсем не Саакашвили.
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Уймись. Про "врать" - расскажи о декларантах избираемых. Там всё - чистая слеза.
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Так что по европейским стандартам кто-то в Украине должен понести за нее уголовное наказание. Петр Алексеевич разглядывал именно эту фальшивку.
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Ну, вот, Петр Алексеевич, началось. Похоже ваш английский вам больше может не пригодиться. Это же надо так всему миру свое нутро вывалить на показ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Польши вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили, - евродепутат Сариуш-Вольский
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