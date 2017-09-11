 "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам поезда "Перемышль-Киев", в котором находился Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.
"В ситуации, что сложилась с курсированием поезда № 715 Перемышль - Киев, ПАО "Укрзализныця" действует исключительно в правовом поле. Такая ситуация, в частности, подпадает под действие положений Приказа Министерства транспорта и связи Украины от 27.12.2006 № 1196, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2007 года за № 310/13577 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины". Так, этим Приказом определено, что "пассажиры без проездных документов или с недействительными проездными документами, по фамилии и имени в проездном документе, не соответствуют данным документа, удостоверяющего личность (за исключением допущенных описок не больше трех знаков), без документов, удостоверяющих личность, с ручной кладью больше установленных норм и превышением размеров, установленных для ручной поклажи, в вагон не допускаются", - говорится в сообщении.
"ПАО "Укрзализныця" делает все возможное для того, что выполнить свои обязательства перед пассажирами. В соответствии с законодательством пассажирам будут выплачены положенные компенсации. ПАО "Укрзализныця" просит прощения у пассажиров за дискомфорт и неудобства, которые возникли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - отметили в "Укрзализныце".
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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непоехали вовремя на этом поезде...Удачи нам - потому что все штрафы выплатят из нашего кармана поднятием тарифов, а начальники УЗ как получали от 1 500 000 грн. в месяц, так и будут получать.
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то брущатку вам на Грушевского восстанавливай,то компенсацию плати...
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Так ведь замнут сейчас всю эту историю
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У нас в Марике ватка мэрию сожгла, а восстанавливать не хочет. А придется!!!
Вот и тут так же - закон либо есть, либо нет.
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вот кто дал команду , тот пусть и платит!
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Знакомтесь - Инна Смирнова начальница поезда Киев-Пшемысль, говорит, что её уволят если Саакашвили заедет в Украину)
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С каких пор проводник стал решать можно пассажиру пересекать границу или нельзя? Он что пограничник или судебный исполнитель?!!
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Ну все, я теперь спокоен за порядок на Укрзализныце! И пассажиров без документов в вагоне теперь гарантированно не встретишь, и чувачков с немыслимого размера баулами тоже. Красота и порядок!
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вот такие друзья от Трампа к нам едут! :D
барыга бдительный, если ты не накрал на будку, то ты личный враг будкостроителя!
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Ой как страшно, украинец на УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ, кошмар, куда катиться наша страна? Шоковата вы реально обдолбились, Кива отсыпал?
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Но такого цирка надо біло придумать...
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Термінове повідомлення для ПАПи. http://fb.me/wNO2gI2i
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Какое тупое "шоу".
Было бы смешно, если б не было так грустно.
В Украину приехал "цырк", щас начнут раздувать старое шоу -" калиция Михо и ЮВТ".
2014-2017-?
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Теперь не понятно, за чей счет банкет?
Девочка -директор поезда из своего кармана оплатит компенсации пассажирам или праздник опять за счет налогов украинцев?
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-- офуеный Михо политик! ... -- я, когда смеюсь, всегда улыбаюсь...*)
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Як повідомляє "Українська правда" в Швейцарії відбулась таємна вечеря одного з провідних олігархів країни Ігоря Коломойського і політика, який найчастіше заявляв про необхідність боротьби з олігархами - Михайла Саакашвілі. Майже два роки тому 06 вересня 2015 року Ігор Коломойський про Михайла Саакашвілі висловився так: "Когда собака без намордника кого-то кусает надо наказывать и собаку, и что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы он ответил за покусанных там людей"... У свою чергу Михайло Саакашвілі тоді заявив про Ігоря Коломойського: "Я думаю, народ Украины скоро укажет этим вконец обнаглевшим пережиткам из бандитских десятилетий на их место".
І от учора вони повечеряли разом. Мабуть ініціатором вечері став Саакашвілі - у "пережитків бандитських десятирічч" завжди водяться гроші, які йому зараз дуже потрібні?
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Крім колаборантів і російської агентури у Тимошенко в союзниках може виявитися Саакашвілі. Тому, за попередньою інформацією, Ігор Коломойський і група інших олігархів активно лобіюють об'єднання цих політичних сил в єдиний антипрезидентський фронт, мета якого полягає в дестабілізації політичної ситуації в Україні. Цей сценарій розроблений в Москві, і є альтернативною концепцією Путіна по дезінтеграції української державності і наступної окупації України. http://replyua.net/blog/pavel-nuss/71571-nuss-kolomoyskiy-lobyuye-obyednannya-timoshenko-saakashvl-proti-prezidenta-poroshenko.html
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https://youtu.be/WT0cy4vuz3k
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и это не хорошо
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Тогда в голову лучше ешьте, и думайте в неё же
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