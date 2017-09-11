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 Политика Украины
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Все про:компенсации (214) поезд (693) Саакашвили (2006) Укрзализныця (1204)

 "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам поезда "Перемышль-Киев", в котором находился Саакашвили

укрзализныця

ПАТ "Укрзализныця" пообещала выплатить компенсации пассажирам поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев", который не смог вовремя отправится в путь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

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"В ситуации, что сложилась с курсированием поезда № 715 Перемышль - Киев, ПАО "Укрзализныця" действует исключительно в правовом поле. Такая ситуация, в частности, подпадает под действие положений Приказа Министерства транспорта и связи Украины от 27.12.2006 № 1196, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 4 апреля 2007 года за № 310/13577 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины". Так, этим Приказом определено, что "пассажиры без проездных документов или с недействительными проездными документами, по фамилии и имени в проездном документе, не соответствуют данным документа, удостоверяющего личность (за исключением допущенных описок не больше трех знаков), без документов, удостоверяющих личность, с ручной кладью больше установленных норм и превышением размеров, установленных для ручной поклажи, в вагон не допускаются", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Поезд "Интерсити" стоит в Перемышле, пассажирам предлагают сесть на автобусы, - Фирсов. ВИДЕО

"ПАО "Укрзализныця" делает все возможное для того, что выполнить свои обязательства перед пассажирами. В соответствии с законодательством пассажирам будут выплачены положенные компенсации. ПАО "Укрзализныця" просит прощения у пассажиров за дискомфорт и неудобства, которые возникли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - отметили в "Укрзализныце".

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.


Укрзализныця выплатит компенсации пассажирам поезда Перемышль-Киев, в котором находился Саакашвили 01

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Я так понимаю, что в УЗ просто пока не поняли про размер исков в десятках тысяч Евро от граждан Германии и Польши, что непоехали вовремя на этом поезде...Удачи нам - потому что все штрафы выплатят из нашего кармана поднятием тарифов, а начальники УЗ как получали от 1 500 000 грн. в месяц, так и будут получать.
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Ну он же ехал в нем. Не его вина, что идиоты целый поезд остановили вместо того, чтобы разобраться с ним по прибытию.
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...причём, на территории сопредельного государства. Мало у себя беспредельничать, нужно ещё и залезть на соседнюю территорию и там устроить свои разборки. Грёбаный стыд и беспредельная тупость.
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Пусть тот, кто команду давал из личного кармана компенсацию платит...
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у пети карман не резиновый...
то брущатку вам на Грушевского восстанавливай,то компенсацию плати...
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100 баллов.
Так ведь замнут сейчас всю эту историю
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Неа! Пусть Саакашвили платит. ЖД ничего не делала для этого бардака. Вот кто виновен - тот и должен платить.
У нас в Марике ватка мэрию сожгла, а восстанавливать не хочет. А придется!!!
Вот и тут так же - закон либо есть, либо нет.
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Саакашвили поезд останавливал?
вот кто дал команду , тот пусть и платит!
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Нет, святой дух его останавливал, а Михо просто в Грузию ехал.
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А у цього "святого духа" було прізвище вальцман та брехлива, жирна морда.
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а нукась кацапська тупа наволоч, прочитай мені лекцію, що ти не кацап.
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А вот она и остановила, по команде. НО она
Знакомтесь - Инна Смирнова начальница поезда Киев-Пшемысль, говорит, что её уволят если Саакашвили заедет в Украину)

"Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам поезда "Перемышль-Киев", в котором находился Саакашвили - Цензор.НЕТ 4710
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в принципе транспорт перевозит тысячи преступников известных, неизвестных и потенциальных и что при этом кого-то останавливают? наоборот надо не спугнуть и встретить на следующей станции. А что Михел сопротивлялся. угрожал пассажирам или что? Дебилы шоколадные, кого вы хотите обдурить? 21 век все известно. снимается на фото и видео а они как в каменном веке..
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Укрзализниця - госпредприятие или частная лавочка Пети?
С каких пор проводник стал решать можно пассажиру пересекать границу или нельзя? Он что пограничник или судебный исполнитель?!!
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"пассажиры без проездных документов или с недействительными проездными документами, по фамилии и имени в проездном документе, не соответствуют данным документа, удостоверяющего личность (за исключением допущенных описок не больше трех знаков), без документов, удостоверяющих личность, с ручной кладью больше установленных норм и превышением размеров, установленных для ручной поклажи, в вагон не допускаются"

Ну все, я теперь спокоен за порядок на Укрзализныце! И пассажиров без документов в вагоне теперь гарантированно не встретишь, и чувачков с немыслимого размера баулами тоже. Красота и порядок!
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то есть бандюки из укрзализници , стряпаю фигню из-за которой они тормознули поезд,что типа Саакашвили без билета хотел ехать ?
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ну да! без паспорта, без билета, без определенного места жительства!
вот такие друзья от Трампа к нам едут! :D
барыга бдительный, если ты не накрал на будку, то ты личный враг будкостроителя!
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конечно же как всегда за наш.... Приват отжали за наш счёт, потому и ЖКХ подняли, теперь пенсий лишат...
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Olga Amir‏ @HanumeAmir

Ой как страшно, украинец на УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ, кошмар, куда катиться наша страна? Шоковата вы реально обдолбились, Кива отсыпал?
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вспомните ранее и Шустера шоколадники почти так же закрыли...
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ПАП он уже еще не напился крови скоро прольет людскую человек без морали и человеческих ценностей сегодняшний день это показал и весь процесс только начинается
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Есть ссылка по Шустеру?Я эти события пропустил
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Вокруг и так маразм...
Но такого цирка надо біло придумать...
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Ндааа.
Какое тупое "шоу".
Было бы смешно, если б не было так грустно.
В Украину приехал "цырк", щас начнут раздувать старое шоу -" калиция Михо и ЮВТ".
2014-2017-?
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Тепер звинувачують Укрзалізницю! Мабуть Саакашвілі тепер заарештують за такий перетин кондону.
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Никто внятно не смог ответить, на основании какого закона был задержан поезд!
Теперь не понятно, за чей счет банкет?
Девочка -директор поезда из своего кармана оплатит компенсации пассажирам или праздник опять за счет налогов украинцев?


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Вы лучше придурки подумайте как будете в ЕС компенсировать потери(имидж) с остановкой поезда Интерсити - Поляки будут подымать этот вопрос на днях на Совете ЕС...
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Ну если у нас две тетки-Параски из УЗ, могут по звонку сверху, остановить международный поезд - пора кому-то ха это ответить!
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Незаконное пересечение границы, с целью незаконного захвата власти и государственного переворота.
-- офуеный Михо политик! ... -- я, когда смеюсь, всегда улыбаюсь...*)
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Смотри не ляпни про незаконное минирование и незаконную остановку поезда, а то зарплаты в троллеферме лишат!
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...корешуля, я зарплату у немцев зарабатываю и получаю... -- поумничай ещё и по этому поводу... -- оч. интересно будет послухать тебя...*)
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Выплатить всему народу Украины за тот моральный ущерб принесённый своими действиями , по препятствованию гражданину Украины попасть в страну. С кармана чиновников организовавших это позорище!
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Говно вопрос - повысят тарифы. Барыгам не привыкать за счет народа жить.
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Таємна вечеря Саакашвілі і Коломойського.
Як повідомляє "Українська правда" в Швейцарії відбулась таємна вечеря одного з провідних олігархів країни Ігоря Коломойського і політика, який найчастіше заявляв про необхідність боротьби з олігархами - Михайла Саакашвілі. Майже два роки тому 06 вересня 2015 року Ігор Коломойський про Михайла Саакашвілі висловився так: "Когда собака без намордника кого-то кусает надо наказывать и собаку, и что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы он ответил за покусанных там людей"... У свою чергу Михайло Саакашвілі тоді заявив про Ігоря Коломойського: "Я думаю, народ Украины скоро укажет этим вконец обнаглевшим пережиткам из бандитских десятилетий на их место".
І от учора вони повечеряли разом. Мабуть ініціатором вечері став Саакашвілі - у "пережитків бандитських десятирічч" завжди водяться гроші, які йому зараз дуже потрібні?
===========

Крім колаборантів і російської агентури у Тимошенко в союзниках може виявитися Саакашвілі. Тому, за попередньою інформацією, Ігор Коломойський і група інших олігархів активно лобіюють об'єднання цих політичних сил в єдиний антипрезидентський фронт, мета якого полягає в дестабілізації політичної ситуації в Україні. Цей сценарій розроблений в Москві, і є альтернативною концепцією Путіна по дезінтеграції української державності і наступної окупації України. http://replyua.net/blog/pavel-nuss/71571-nuss-kolomoyskiy-lobyuye-obyednannya-timoshenko-saakashvl-proti-prezidenta-poroshenko.html
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А если бы Михо сдержал свое слово и поехал бы на велосипеде как он обещал, не было бы трудностей у обычных людей... А так сбалаболил в очередной раз и подставил людей. Довольно интересно было смотреть стрим как люди выгоняли некоторых политиков с поезда, лишь бы не мешали им ехать спокойно. Или как "защитники" Михо кричали "Юлю геть"!...
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Так, этим Приказом определено, что "пассажиры без проездных документов или с недействительными проездными документами, по фамилии и имени в проездном документе, не соответствуют данным документа, удостоверяющего личность (за исключением допущенных описок не больше трех знаков), без документов, удостоверяющих личность, с ручной кладью больше установленных норм и превышением размеров, установленных для ручной поклажи, в вагон не допускаются", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n454757а где тут нарушение со стороны саакашвили?
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Как бы не было, но показали, что без паспорта границу можно пройти.😂
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"Укрзализныця" Сейчас на перегонки будут Петю в попу целовать, доказывая свою преданность. Бл... Прокурор уже отличился теперь эти. Кто следующий?
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Петина измена,дорого обходится налогоплательщикам,по ходу
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вот дебилы, в наказе четко написано - в вагон не допускаются, где написано поезд задерживать???и за чей счет компенсации? Из-за таких дебилов и тарифы на ж\д перевозки растут............
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ИНФОРМАЦИЯ ВСЕМ ГРАЖДАН ЕХАВШЫ:ПОЕЗД № 715 ПЕРЕМЫШЛЬ - КИЕВ ПРОСЬБА К ВАМ ОБРАТИТСЯ В ШТАБ"РУХ НОВИХ СИЛ" ДЛЯ ПОДАЧИ ИСКОВ,ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПРОТИВ "ПАТ "Укрзализныця"
Адреса Секретаріату:м. Київ, пров. Музейний, 4
Телефон для довідок: (044) 237 08 02

info@rns.org.ua
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Це такий тонкий тролінг .. або це з серії "Едим во Львов"??
Тогда в голову лучше ешьте, и думайте в неё же
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Министр инфраструктуры, или тот, кто устроил беспредел с поездами, должен распрощаться с должностью, как минимум.
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Как обычно: команды дает барыга лично, а расплачивается государство, то есть мы с вами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам поезда "Перемышль-Киев", в котором находился Саакашвили
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