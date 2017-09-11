 Пограничники получили приказ не применять силу и оружие на пункте пропуска "Шегини", - Слободян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", - написал он.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Згадайте тих всіх що входили в "каліції" з ЮВТ? Вони усі закінчили - погано.
Так що з боку Петра поки що - помилок - немає ( Хотів вїхати - вїхав, вїхав - і?).
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Саакашвили и активисты не нарушали закон при пересечении границы Украины. Законы нарушили пограничники
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а мі до сих пор стену , построенную кроликом ищем...
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или пока не выяснят все личности.
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У них был приказ "не пускать" иначе и не устроили бы этот цирк. А вот на сколько эффективно они его исполняли, показывает лишь их внутреннюю позицию. Это не беркутня, такие царствие Петра защищать не станут ))
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что Саакашвили поддержит Тимошенко на президентских выборах...
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Ющ и ЮВТ,Овощь и ЮВТ теперь Михо и ЮВТ
Какое то де жавью.
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Таємна вечеря Саакашвілі і Коломойського. повідомляє "Українська правда"
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