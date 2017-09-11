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 Политика Украины
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 Пограничники получили приказ не применять силу и оружие на пункте пропуска "Шегини", - Слободян

саакашвили шегини

Украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", где перешел границу бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и его сторонники, так как заранее получили приказ не применять силу, поскольку планировалась мирная акция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Также читайте: "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы", - Саакашвили

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", - написал он.

Пограничники получили приказ не применять силу и оружие на пункте пропуска Шегини, - Слободян 01



Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Петро далеко не такий дурний.
Згадайте тих всіх що входили в "каліції" з ЮВТ? Вони усі закінчили - погано.
Так що з боку Петра поки що - помилок - немає ( Хотів вїхати - вїхав, вїхав - і?).
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если б знали какие они европейские зарплаты при януковиче...
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"Сломана и прорвана граница не Украины, а та, которую возвел Порошенко"(с)

Пограничники получили приказ не применять силу и оружие на пункте пропуска "Шегини", - Слободян - Цензор.НЕТ 1378

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Для "Овоча" давно зарезервирован фонарный столб на Майдане, пусть приезжает. Ждем-с. А что касается Саакашвили, так власть сама спровоцировала этот бедлам. На одно нарушение закона ответили другим.
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Самое интересное это то что если например завтра Юлю и всех тех нардепов кто там засветился лишат неприкосновенности и посадят, то это будет абсолютно законно. И не важно какой, украинский или любой международный, самый честный и не подкупный суд будет вести это дело... Я уж не говорю про толпу обычных идиотов. За них если кто то и вступится то лишь только для пиара, перед кучей журналистов.
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Так ведь сажают. Не так быстро и не так много, но потихоньку суды сажают их...
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Никого не посадят. В первую очередь границу должен уважать Президент, она не инструмент для спекуляций и устранения оппонентов. Идиотское шоу на границе - полностью заслуга Президента, как и незаконное лишение гражданства, я уже не говорю о том, что украинцев не пускали в свою страну под выдуманным предлогом того, что пункт пропуска заминирован...
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Зачем было тогда устраивать цирк с кордонами, минированием и остановкой поездов?
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Много на себя берете. За этот режим никто не погибать ни убивать не будет.
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Пограничники адекватные люди. Там то оружие могли им в жопу засунуть.
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ну Саакашвили вроде сперва с евродепутатами встречался,видать поддержкой заручился шо если шо,ну там порошок его посадит вдруг,то его в порошок сотрут,ну порошка вашего,прэзидента.тока к чему такой напор Михо проявляет? здаётся мне в парашке скоро будет большой и громкий бздык,на фоне этого и порошка тот же самый европерламент будет на Миху менять,ибо порошок их очень сильно разочаровал и даже притомил,заколебал кароч своей "борьбой" с коррупцией )))
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Может и встречался с евродепутатами, а может и нет... Но никто официально не вступился за Саакашвили! Кстати Михо, который выставляет себя типа за миссию, спасителя украинцев встречался и очень мило общался с мэром Перемышля, который является организатором антиукраинской акции "Марш орлят перемышльских и львовских". На ней польские националисты активно скандировали "Смерть украинцам".
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А отсутствие поддержки уже о многом говорит. Американцы тоже хер вступятся, максимум выразят озабоченность и скажут "решайте в суде" (что тоже о многом чего скажет)
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Сергей Харьков‏ @serobga

Саакашвили и активисты не нарушали закон при пересечении границы Украины. Законы нарушили пограничникиПограничники получили приказ не применять силу и оружие на пункте пропуска "Шегини", - Слободян - Цензор.НЕТ 8046
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Царствие небесное, Кролику. Его полит карьера уже давно почила в Бозе.
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миллиард хапнул, отпраздновал, теперь наслаждается жизнью...
а мі до сих пор стену , построенную кроликом ищем...
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Я же говорил шо шяз у порохоботов "зрада" начнется))))) Сильно не ревите, а то соседей снизу затопите!
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Ну ислюньтяи надо было положить всю эту шоблу на границе и оставить лежать до утра
или пока не выяснят все личности.
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Уроки Майдана, сэр. Сегодня власть одна, а завтра другая. Никто не хочет сидеть в тюрьме после того как Порошенко и Кононенко рванут в Израиль.
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зачем? Ещё впереди много законов важных, на которые иногда не хватает голосов. Теперь же есть механизмы убеждения для столь недальновидных и ограниченных умом нардепов. Остальным же впаяют какой-нибудь минимальный условный срок (или штраф) для профилактики.
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А что если провести голосование за лишение Порошенко гражданства? Пусть Народ решит.
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Вв-шники на Майдане тоже стояли сопли жевали..что из этого получилось всем известно... Пахнет новым Майданом...
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"Юлю геть!": Тимошенко освистали сторонники Саакашвили после прорыва границы | ВИДЕО https://inforesist.org/yulyu-get-timoshenko-osvistali-storonniki-saakashvili-posle-proryiva-granitsyi/ … зашквар
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Юлю освистали хоть . А Петю бы заплевали .
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ну ну Во влажных мечтах фанатов воны и гастролирующего клоуна, Президент должен сейчас сидеть в супер-секретном... http://fb.me/5betSpcOp
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Вот в чём оказывается заключался хитрый план Суркова " Шатун"
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Интересно, а как бы они её (силу) применяли? Стрелять бы начали? Так их бы там и затоптали, не дожидаясь Майдана ))
У них был приказ "не пускать" иначе и не устроили бы этот цирк. А вот на сколько эффективно они его исполняли, показывает лишь их внутреннюю позицию. Это не беркутня, такие царствие Петра защищать не станут ))
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А Петя похоже об этом запамятовал . Ежели ты ближе к телу - напомни ему .
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мне то шо он у одного из лучших танковых командиров в гостях был как не как день танкиста
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Сто грамм фронтовых хоть за шиворот бросил ?
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А ты постреляй в гражданских на митинге и посмотришь кто
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ну ну пацаны из 79й в 2014м пару очередей поверх голов дали только иконы валятси остались
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При прориві держ. кордону Саакашвілі мав би отримати кулю, а прикордонники виконати устав.
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а отримаєш кули ТИ.... рано чи пізно, як будь-яка антиукраїнські істота.
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Якби один прикордонник хоч би раз пальнув, то вся ця антиукраїнська гопота разом з саракашвілі, а ти їм навдогін, тікали б без оглядки до самої Варшави, а звідти прямим ходом на москву.
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Міко, і де таких виродків, як ти, ще носить Українська земля.
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Хочется верить,
что Саакашвили поддержит Тимошенко на президентских выборах...
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Уже было .
Ющ и ЮВТ,Овощь и ЮВТ теперь Михо и ЮВТ
Какое то де жавью.
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Крім колаборантів і російської агентури у Тимошенко в союзниках може виявитися Саакашвілі. Тому, за попередньою інформацією, Ігор Коломойський і група інших олігархів активно лобіюють об'єднання цих політичних сил в єдиний антипрезидентський фронт, мета якого полягає в дестабілізації політичної ситуації в Україні. Цей сценарій розроблений в Москві, і є альтернативною концепцією Путіна по дезінтеграції української державності і наступної окупації України. http://replyua.net/blog/pavel-nuss/71571-nuss-kolomoyskiy-lobyuye-obyednannya-timoshenko-saakashvl-proti-prezidenta-poroshenko.html


Таємна вечеря Саакашвілі і Коломойського. повідомляє "Українська правда"
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«Журналисты спрашивают почему не убили гражданина Украины»... Занавес.
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Расскажи лучше, как получилось, что на границе с Евросоюзом у вас оказался заминированным пропускной пункт. Это что ещё за граница такая и кто её охраняет. Как, вообще, такое может случиться? У нас что - война с Польшей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПограничники получили приказ не применять силу и оружие на пункте пропуска "Шегини", - Слободян
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