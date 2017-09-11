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 Думаю, гости переночуют во Львове и утром поедут в Киев, - Садовый о Саакашвили

саакашвили

11 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе поедет в Киев.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

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"Думаю, гости переночуют и утром поедут в столицу... Все пребывают в особенном состоянии, так как мы сегодня увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то "мининования" пограничных пунктов. Такого я не припонинаю в истории нашего государства, это унижение человеческого достоинства. Думаю, эти вещи должны иметь соответствующую оценку", - заявил Садовый.

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Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДумаю, гости переночуют во Львове и утром поедут в Киев, - Садовый о Саакашвили
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