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 Политика Украины
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Все про:граница (3210) Львов (3689) Саакашвили (2001) Садовый (319)

 "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы", - Саакашвили

саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Возле Львовской ратуши, где М.Саакашвили дал короткий брифинг для СМИ, он рассказал о своем видении произошедшего на ПП "Шегени": "Я только хотел отдать свой паспорт, обратиться к пограничникам с просьбой о защите от государства Украина и пока это дело будет решаться в суде, хотел встретиться с друзьями. И то, что они (власти Украины - Ред.) делали: привозили "титушек", останавливали поезда, издевались над людьми, закрывая пункты пропуска, не возымело действия, потому что люди решили по-своему, как оно должно быть".

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что считает позором для властей страны ситуацию с попытками различными способами не допустить пересечения М.Саакашвили государственной границы Украины.

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"Сегодняшнее событие является позором для властей Украины, потому что никто не может приватизировать ни право решать об украинском гражданстве, ни приватизировать государственную границу", - сказал А.Садовой.

После брифинга мэр Львова увел экс-главу Одесской ОГА в Ратушу, где они пробыли около получаса. После того, как М.Саакашвили вышел из Ратуши, он сообщил ожидающим его представителям СМИ, что будет проводить консультации "с другими политиками".

При этом политик заявил, что будет защищать тех людей, которых будут обвинять в незаконном пересечении госграницы во время инцидента в ПП "Шегини": "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО

Обстановка в центре Львова остается спокойной: помимо сторонников политика и общественных активистов по центральной площади города прогуливаются отдыхающие, играют уличные музыканты и дают представления артисты.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Грузинский Ленин из опломбированного вагона уже толкает речи с броневичка.
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Ну пускай толкает. Порохоботы так обосрались, что Путина звать начали.
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Грузин перегнул палку, за что и получит веселых ЗВИЗДЮЛЕЙ ((((( И Тимошонко вместе с ним ......
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Тут один мій знайомий запитує, чи долетить завантажений вертоліт до Ліпецька без дозаправки? Ну хоча б до Ростова?
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Главный украинский олигарх одновременно занимает пост президента, в подчинении которого мощный пропагандистский и репрессивный аппарат. Это значит, что борьба с построенной им системой сразу трактуется как подрыв устоев государства перед лицом внешнего врага, а несогласные становятся объектом преследований.

АФулиВидумали???

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Цензор закрывай комменты.
вечер ублюдков наступил.
одни ватные высеры.
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если тебе как и кацапу там хорошо ,
то и сиди там и не агитируй.
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Так порохо-кремлеботов тут шабаш после полуночи как у помойных котов, которых никто не гоняет.
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Хочется думать,
что теперь увидели даже те, кто не хотел этого видеть, насколько мелок и ничтожен
тот, кого некоторые в Украине называют "президентом"...
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Мир в домах своих граждан он уже защитил однажды, следующие подзащитные на очереди.
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кажется это называется каминг-аут... а садовой то чё туда полез, он же ещё после мусора не оправился, или решил пойти ва-банк
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Слава Україні !!! Смерть клятой расії та путіну-хуйло !! Ну шо шашовні,сремося як можемо,кацап вже свої копита нагострив...сміється з нас...ну то пох канешно шо оно робить,алеж треба не забувати і за те,що Україна в нас одна,Єдина !!! Тримаємось друзі !!! Та уважно дивиться,зараз гебешна сволота тут свої висери калякає,тому слідкуйте кому ви репостите !!! Смерть ворогам України !!!!
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Молодец Михо!
Молодец Садовый!
Пеця Вальцман жидко дрестает и не может остановиться.
И это только начало - и конец пархатой власти!!!
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Мы не сделали ничего незаконного, разве что прорвались силой через границу. Никогда не думал. что Саакашвили такой глупый. Помощники ему тоже под стать, хотя и юридическое образование имеют, депутатами работают были важняками в генпрокуратуре были. Может быть для этих господ какой то другой тайный, никому не известный закон существует. Ась!
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы", - Саакашвили
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