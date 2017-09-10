 "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы", - Саакашвили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Возле Львовской ратуши, где М.Саакашвили дал короткий брифинг для СМИ, он рассказал о своем видении произошедшего на ПП "Шегени": "Я только хотел отдать свой паспорт, обратиться к пограничникам с просьбой о защите от государства Украина и пока это дело будет решаться в суде, хотел встретиться с друзьями. И то, что они (власти Украины - Ред.) делали: привозили "титушек", останавливали поезда, издевались над людьми, закрывая пункты пропуска, не возымело действия, потому что люди решили по-своему, как оно должно быть".
Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что считает позором для властей страны ситуацию с попытками различными способами не допустить пересечения М.Саакашвили государственной границы Украины.
"Сегодняшнее событие является позором для властей Украины, потому что никто не может приватизировать ни право решать об украинском гражданстве, ни приватизировать государственную границу", - сказал А.Садовой.
После брифинга мэр Львова увел экс-главу Одесской ОГА в Ратушу, где они пробыли около получаса. После того, как М.Саакашвили вышел из Ратуши, он сообщил ожидающим его представителям СМИ, что будет проводить консультации "с другими политиками".
При этом политик заявил, что будет защищать тех людей, которых будут обвинять в незаконном пересечении госграницы во время инцидента в ПП "Шегини": "Мы не сделали ничего незаконного и я буду защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы".
Обстановка в центре Львова остается спокойной: помимо сторонников политика и общественных активистов по центральной площади города прогуливаются отдыхающие, играют уличные музыканты и дают представления артисты.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
5984 222
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО(403)
"Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"(378)
"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян(436)
Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины. ВИДЕО(613)
Юлія Тимошенко: Перекриття західного кордону – це вирок владі Порошенка(0)
ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников, - Госпогранслужба(101)
Пограничники заявили, что получили от СБУ информацию о заминировании ПП "Шегини", - Лубкивский. ФОТО(275)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Продолжение следует?!
Ответить
Ответить
АФулиВидумали???
Ответить
вечер ублюдков наступил.
одни ватные высеры.
Ответить
Ответить
то и сиди там и не агитируй.
Ответить
Ответить
что теперь увидели даже те, кто не хотел этого видеть, насколько мелок и ничтожен
тот, кого некоторые в Украине называют "президентом"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Молодец Садовый!
Пеця Вальцман жидко дрестает и не может остановиться.
И это только начало - и конец пархатой власти!!!
Ответить
Ответить
Ответить
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
Ответить