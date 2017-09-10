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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:граница (3210) Луценко (7103) Саакашвили (2001) уголовная ответственность (406)

 Генпрокурор: "Организаторы и руководители прорыва границы Саакашвили будут привлечены к уголовной ответственности"

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лица, ответственные за организацию незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.), а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: 12 полицейских и 5 пограничников получили травмы во время прорыва границы на ПП "Шегини", - МВД

"Прорыв границы: 1. Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен - попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. 2. Единственный путь решения споров о законности действий власти в отношении гражданина - суд. Именно так Иванишвили вернул себе паспорт, который ему в свое время отменил Саакашвили. 3. Силовой сценарий решения вопроса - прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко, любого, кто соберет пару тысяч активистов", - написал Луценко

"4. Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действиям властных институтов в течение сегодняшних событий", - подчеркнул Генеральный прокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО

"5. От того, поддержит ли это ВР и общество зависит перспектива Украинского Государства. Сила права - фундамент для ее стабильности. Право силы - критическая угроза существованию", - резюмировал Луценко.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

Генпрокурор: Организаторы и руководители прорыва границы Саакашвили будут привлечены к уголовной ответственности 01

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Бла бла бла. Вернуь через суд. А почему прокуратура не обжаловала не законное лишение гражданства? Ведь были же в крсе. Вон в штатах, так прокуроры и судьи быстро Трампа спустили с небес на землю.
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Юга скурвился окончательно. Уже начал угрожать простым украинцам
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ищо рас базарьу: нихто никурвился - он такой и был.
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Когда нибудь...Поймает народ этого Юру "Пгокугога" и набьет ему харю..
...Это все , чего заслуживает этот мерзавец .
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Давай Юга накаляй проигрышную для Украины ситуацию еще больше.
А ведь Рошен обосрал Украину в полном смысле! Сейчас когда США колеблется в выборе между РФ и Киевом, учитывая для себя Сирию и КНДР, не исключено что у них возникнет разочарование в Украине и они качнутся в сторону Путина. С выводом, что с Рошеном говорить не о чем. Не говоря о том что США и Европе глубоко начхать как расположатся миротворцы только по линии разграничения с сепарами или вокруг всего ОРДЛО. Нам не безразлично. Посмотрим, но тревога с такими неадекватами у власти все же гложет сердце и разум. Кому нужен этот идиотский скандал.
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Петр Алексеевич «грузит» наших союзников всякими байками в духе «мы можем то, можем се, дайте Джайвелины, мы еще больше сможем». Однако, ситуация с прорывом Саакашвили показала, что Джайвелины давать не нужно. Ибо Порошенко не контролирует границу. Пограничники по протоколу должны были стрелять, но они не стреляли, как и не стреляли военные в Крыму в 2014 году. Поэтому Вашингтон может задать вопросы:
Во-первых, зачем вы влезли в эту ситуацию, зачем вообще было идти по такой идиотской схеме с изъятием гражданства с Саакашвили? Как это вяжется с демократией и с тем, что вы декларируете, после картины в Перемышле на весь мир?
Во-вторых, если ваши пограничники не могут выполнять свою функцию, кто гарантирует, что ваши солдаты будут эффективно использовать наши «Джайвелины»? Что, вы вообще можете гарантировать, Петр Алексеевич? Вот такие вопросы задаст Курт Волкер Петру Порошенко. И не только он их задаст.
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Это означает, что у Вашингтона может возникнуть соблазн таки договориться с Москвой. Тем более, мы видим на примере заявлений Тиллерсона, что такое желание есть. По крайней мере, той части истеблишмента, что ближе к Дональду Трампу. Заявления главы МИД Германии Зигмара Габриэля о компромиссах с Путиным также отлично ложатся в русло этой ситуации. Таким образом, Банковая своими непродуманными действиями ослабляет позиции наших ключевых союзников в США и в Германии в ИХ ВНУТРЕННЕМ РАСКЛАДЕ. Вот в чем главная проблема, вот в чем суть.
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Теперь Порошенко должен доказать, что у него есть сила. Точно перед такой же дилеммой четыре года назад оказался Янукович и известно, как закончил. И, как видим, сегодня у Петра Алексевича силы реально с бздюлькин нос и применять их страшно. Пограничники показали, что они не будут рисковать ради непонятно чего. Смешно, но эта проводница в «Интерсити» в Перемышле оказалась с большими яйцами, чем целая пограничная служба. Вот что прочитали сейчас в этой хаотичной картинке все спецслужбы, МИДы, спецпредставители, которые внимательно следили за развитием «прорыва Саакашвили».
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Третье измерение заключается в том, что если силовики не запакуют Саакашвили в ближайшее время, то у него вырисовался союз с Садовым и Тимошенко. С опорной точкой во Львове. И с барражирующим Коломойским, которому наверняка не терпится отыграться. Их всех объединяет желание отыграться Порошенко по тем или иным причинам. И они готовы действовать ради этого. Конечно, Юлия Владимировна уже не та, что в 2007 году. Да и Садовой не особо себя бойцом показал. Однако, и сегодня и власть показала, что зубов как бы и нет. Поэтому все выглядит так, что слабые бойцы будут биться с слабыми бойцами, в окружении очень сильных геополитических игроков. Кстати, так было и в 17 веке, и в 1917-1920.
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Бударажат общество,перетягивают "популистский" канат и бьют по имеджу страны вместо того что бы объединится вокруг символов этого государства и президент один из таких символов,ему нужна поддержка даже оппозиции.Люди в своей массе не понимают чем всё может закончится.
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Юля - политический труп, как и Коломойский. Никто на их басни уже не поведется.
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Мне лично на них на всех начхать вместе с Порошенко, меня судьба моей родины Украины беспокоит. А у нас, все как 100 лет назад, во время войны цирк с конями, на границе.
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А не специально ли Парашенко это всё замутил - чтобы сорвать поддержку от США?

Он очень не дурак, чтобы не понимать с чем он играет...
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Нет кончено, переоценил силы, или забздел хз. Но факт остается фактом.
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он больше конкуренции боится, и еще власть ослепляет, очень сильно ослепляет
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эта ты канешна заглубил пра качок фсторану раиськи, но ситуацыйа крайне неприйатнайа, аднака, можыт США празрейут па поваду шыкалатки.
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"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действиям властных институтов в течение сегодняшних событий"Источник: https://censor.net.ua/n454752

Главное, чтобы это не осталось пустыми словами.
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Чушь ты несешь Руцкий Рейх. И какая реакция на это будет в Европе не говоря о США?С
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На прорыв границы толпой и драку с пограничниками? Услышишь реакцию.
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ты, клоун, в курсе, что при безвизе украинцы свободно могут заходить и выходить из польши?
иди лучше соси у своего алкашенко! там тебе хорошо ведь, че ты к нам пятак суешь??
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Пусть посадют, посмотрим. Это *ОПА для Порошенко
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Никогда, ни один през, даже Овощ, не имел такую глубокую непопулярность как сегодня Порошенко.
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Идиотской историей с поездом он опозорился на весь мир... Такого даже овощ "не чудил"
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о швали очнулись !
только ниже в новости писал
почему молчали прокуроры , судьи , чиновники на нарушение законов Украины Петей ПорошенкоЙ ?
Прокуроры в начале должны наказать ментов , погранцов выполняющие преступный приказ ПорошенкИ..
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Ишь ты,вспомнил про государство,хорошо живется?Юра ни одного коррупционера,ни одного продажного легавого,ни одного депутата не посадил.Больше сотни ребят погибло во время Майдана,еще больше погибло в войне которую греет наш президент совместно с кремлем,за это никто не ответил.
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Чтото мне припоминается как ктото из нынешних представителей власти незаконно через кордон скакал.
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Одно забыл сказать Юга, почему не стреляли в нарушителей границы? А не стреляли потому, что нахер никому не нужно убивать ради каких-то зарвавшихся тварей у власти. Таких гандонов как сам Луценко, который поднимает зарплату прокурорам, которые и так имеют по семь квартир и пять машин. Поэтому не будет никаких посадок, а если будут то тлчно так же придут патриоты и выпустят задержаных и стрелять опять никто не станет. Никто не любит барыжных тварей, даже мусора.
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МНЕ СОРОМНО ЗА УБЛЮДКА ПОРОШЕНКА, ЧТО ЭТО ЧМО РОШЕНОВСКОЕ СОЗДАЛО ПРАВОВУЮ КОЛИЗИЮ СВОИМ УКАЗОМ НЕ РЕШИВ У СУДОВОМ ПОРЯДКЕ ВСЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ, ОПОЗОРЕВШИСЬ ПЕРЕД ПОГРАНИЧНИКАМИ ПОЛЬШЫ НА ВЕСЬ МИР ВЗЯВШЫ У ЗАЛОЖНИКИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В ПОЕЗДЕ И ТАМОЖНЕ.
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лица, ответственные за организацию незаконного пересечения границы в пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.), а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности-а тепер про головне-це зробила одна людина і прізвище її-порошенко!!!так,що юрій віталійович-вперед!!!накажіть злодія!!слова на вітер не кідаєте ж?!
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Украинец (!) прорвался в Украину (!) и за это его ждёт уголовное дело. Бляяяяяяяяяяяяяяяяя, пойду-ка я спать - утро вечера мудрёнее.
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Допустим, "украинец". Это в вашей стране так принято из-за границы возвращаться-"прорывом"? Такое даже в Африке не практикуют.
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Це не від Вас смердить? Тролятиною та пальмовою олією!
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Зря Югика из зоны выпустили. Но ничего, можно вернуть обратно.
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-------------------------------------ИВАНИШВИЛЛИ сотрудник ФСБ. -------------------------------------------
Юра, ты вообще ЗА КОГО ? (только не смеши типа ЗА ЗАКОН)
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Ну да, собираешь шоблу сектантов в несколько сотен и идешь напролом, и всё-границы нет. Несчастная страна...
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Руцкий Рейх.....Ты откуда свалился ? Ты что не понимаешь что сейчас в Украине грядет новая революция против власти Порошенко. Ленина почитай ... у нас налицо революционная ситуация ... Когда верхи не могут .... а низы не хотят.
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Правильно, всех открывших второй фронт против Украины на её западе в помощь Путину на востоке, сажать. Сажать ублюдков.
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о рузге пид оры как запели закон демократия,когда преступника народ забивает до смерти он тож кричит про закон
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рузге рейх п идор у тебя дома уже 25 лет одна и таже рожа хозяин пшол вон отсуда
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Оппозиционный политик Михеил Саакашвили таки прорвался через украинскую границу. «Мирный народ» мирно перенес на руках «мирного Саакашвили», а пограничники даже не шелохнулись. Эта ситуация имеет три важных последствия.
Первое, вся ситуация - ещё один пример идиотской половинчатости. Уж если вы решили пойти на обострение с Саакашвили, то принимайте его по всей строгости закона: арестуйте, потом экстрадируйте в Грузию, или просто арестуйте и судите. Для чего власть нагнала спецназ и силовиков, если не способна их применять? Если власть изначально знала, что пропустит Саакашвили, то зачем было устраивать идиотский цирк с задержанием скоростного поезда «Интерсити» в Перемышле? Я уже описал в последнем тексте ( или смотрите видео на моем канале в Youtube) возможный мотив Порошенко, который заставил его придерживаться раскрутки такого сценария. То есть, усадить всех оппонентов на одну лодку, чтобы она потом утонула под тяжестью противоречий, как это сделал Леонид Кучма с «Каневской четверкой». Это классическая игра на понижение, которую мы описали в сценариях на 2017 год в прогнозе Украинского Института Будущего. Как говорил незабвенный лорд Питер Бейлиш в «Игре престолов»: «Хаос - это не провал. Хаос - это лестница. Многие пытались взобраться по ней, но оступались и уже не пытались вновь: падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за государство, за богов или за любовь. Всё это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъём наверх».
Однако, подъем наверх возможен лишь тогда, когда ты реально готов подниматься. Но когда вы просто не хотите принимать ответственность за свои действия, в надежде, что ситуация рассосётся как-нибудь сама, то вы получаете ещё более худшую ситуацию. Вы не поднимаетесь по лестнице хаоса, вы, наоборот, падаете вниз. Живые иллюстрация этого тезиса - Виктор Янукович, сначала в ситуации с саммитом в Вильнюсе, потом с Майданом. Или Виктор Ющенко на протяжении своего правления. Такая политика в духе «шаг вперёд, два назад», » і хочеться, і колеться» и привела Украину в нынешнее состояния болота. И это состояние болота будет продолжаться до тех пор, пока политический класс не научится принимать решения и нести ответственность за них. Наш политический бомонд с удовольствием смотрит вышеупомянутую «Игру престолов», но, похоже, не в силах понять простые истины, которыми напичкан этот сериал о власти. Вспомним, что говорил о ней еще один незабвенный персонаж - лорд Варис: «Власть - это тень человека на стене. Человек может быть маленьким, а тень очень большой». В нашей ситуации мы видим, что маленькие люди во власти пускают на стену маленькую тень. А это означает, что и власть сама по себе маленькая.
Теперь второе, вытекающее из первого тезиса, следствие. Петр Алексеевич «грузит» наших союзников всякими байками в духе «мы можем то, можем се, дайте Джайвелины, мы еще больше сможем». Однако, ситуация с прорывом Саакашвили показала, что Джайвелины давать не нужно. Ибо Порошенко не контролирует границу. Пограничники по протоколу должны были стрелять, но они не стреляли, как и не стреляли военные в Крыму в 2014 году. Поэтому Вашингтон может задать вопросы:
Во-первых, зачем вы влезли в эту ситуацию, зачем вообще было идти по такой идиотской схеме с изъятием гражданства с Саакашвили? Как это вяжется с демократией и с тем, что вы декларируете, после картины в Перемышле на весь мир?
Во-вторых, если ваши пограничники не могут выполнять свою функцию, кто гарантирует, что ваши солдаты будут эффективно использовать наши «Джайвелины»? Что, вы вообще можете гарантировать, Петр Алексеевич? Вот такие вопросы задаст Курт Волкер Петру Порошенко. И не только он их задаст.
А вся эта ситуация сформировалась в феврале-марте, когда забирали паспорт у народного депутата ВРУ Андрея Артеменко. Тогда номер прошел и в АП, очевидно, решили: «Ну все, мы на коне, теперь прикрутим Мишу и остальных».
Однако, Миша всегда действовал как ледокол и вокруг него образовалась инфраструктура поддержки. Да, там у всех свои мотивы, которые потом их разведут в разные стороны и они перегрызутся. Но с точки зрения интересов государства в этот конкретный момент, когда активизировались переговоры по формату урегулирования ситуации на Донбассе, Порошенко оказался в слабой позиции.
Это означает, что у Вашингтона может возникнуть соблазн таки договориться с Москвой. Тем более, мы видим на примере заявлений Тиллерсона, что такое желание есть. По крайней мере, той части истеблишмента, что ближе к Дональду Трампу. Заявления главы МИД Германии Зигмара Габриэля о компромиссах с Путиным также отлично ложатся в русло этой ситуации. Таким образом, Банковая своими непродуманными действиями ослабляет позиции наших ключевых союзников в США и в Германии в ИХ ВНУТРЕННЕМ РАСКЛАДЕ. Вот в чем главная проблема, вот в чем суть.
Теперь Порошенко должен доказать, что у него есть сила. Точно перед такой же дилеммой четыре года назад оказался Янукович и известно, как закончил. И, как видим, сегодня у Петра Алексевича силы реально с бздюлькин нос и применять их страшно. Пограничники показали, что они не будут рисковать ради непонятно чего. Смешно, но эта проводница в «Интерсити» в Перемышле оказалась с большими яйцами, чем целая пограничная служба. Вот что прочитали сейчас в этой хаотичной картинке все спецслужбы, МИДы, спецпредставители, которые внимательно следили за развитием «прорыва Саакашвили».
Третье измерение заключается в том, что если силовики не запакуют Саакашвили в ближайшее время, то у него вырисовался союз с Садовым и Тимошенко. С опорной точкой во Львове. И с барражирующим Коломойским, которому наверняка не терпится отыграться. Их всех объединяет желание отыграться Порошенко по тем или иным причинам. И они готовы действовать ради этого. Конечно, Юлия Владимировна уже не та, что в 2007 году. Да и Садовой не особо себя бойцом показал. Однако, и сегодня и власть показала, что зубов как бы и нет. Поэтому все выглядит так, что слабые бойцы будут биться с слабыми бойцами, в окружении очень сильных геополитических игроков. Кстати, так было и в 17 веке, и в 1917-1920.
Так что новый политический сезон начался очень резво. И я вновь советую перечитать всем внимательно наш прогноз на 2017 год. Там все основные сюжетные ходы и все возможные для страны последствия. Наши политики думают, что логику можно обмануть, но это заблуждение. Это и доказал «прорыв Саакашвили».
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Все эти прогнозы до одного места .... ситуация может измениться за считанные дни ....
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скорее всего пойдут поднимать майдан... тут как раз ветераны АТО и пригодятся ))) и оружие сейчас есть, это не в 2013 ))))
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Непорочный агнец Юга,о суде вещает.А ты хто такой,щоб судить?Тебя с нарушением регламента,в Пгокуроры вообще выбрали
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рузге-шоколадные а что есть предьявить Саакашвили?он развел карупцию,обокрал Украину,схемы не законные проводил и денги вывел в офшоры?что предьявляете?
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Удивительно, как некоторые женчины похожи на бульдозер!!!
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юра має сидіти в камері навпроти камери попросенки
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пошол ты на гребанный шоколадник и предатель
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Юра,ты клоун до суда не можешь ни одного дела довести будучи прокурором,так расскажи,как Саакашвили, опозиционер ,через суд приватизированный петей может цивилизованно выиграть?
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А где видео с недавней пьянки порошенка со своей фракцией в охотничей усадьбе??
Позавчера было после его выступления в раде.
Выкладывайте.
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Юра, сука, ты наказал уже тех кто по беспределу тебя на нары упекли? Суд говоришь?
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Надеюсь (кстати, какая у Луцыка тюремная кликуха была, Юрок, Эйты, Милая?) так вот надеюсь Юрок алюминевую кружку не сдал в цветмет чтоб не напоминала тюремный быт во время подсчета наличности за собачью преданность?
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А чтобы сделали при попытке прорыва границы любой другой страны?
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Крым без боя сдали,а тут ПРорыв границы,да ещё с Запада? ИЁлопы.
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в других странах погранцы и таможенники не гребут взятки мешками
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Кажись, гидрант уже всех обзвонил! Скоро и Аваков с Геращенком будут страшилки строчить!
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- Да из чего, скажи, беснуетесь вы столько?
- Шумим, братец, шумим...
- Шумите вы - и только?..
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Забыл наверное Юра,как в свое время цивилизованно выиграл у Януковича в суде место в Менской колонии....
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Ох как Юзик завернул - попробуйте прорвать британский кордон. Ты попробуй в Бтитании стать прокурором без соответствуещего образования , или крадануть из бюджета без последствий или если тебя словили на офшорах . А лишить человека гражданства не позволенно наверное и королеве.
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Интересно, сколько прокуроров пойдёт за Югой, когда загуснет и станет страшно?
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Правда народу нельзя давать оружие? А Герычу мона.
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Немає слів. Де третє підборіддя в цього прекрасного молодого чоловіка?
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Никто не готов защищать барыжных свинособак,в том числе и погранцы. Пакуйте чемоданы. Раз такой облом с границей, не выполнение команды то нечего думать, надо бежать.
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думаю, что если они будут бежать, то погранцы могут не так понять
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И сынка своего,за Франкфурт,не"забудь" притянуть!!!УРОД картавый!!!Будет ВАМ "Майдан", Причем очень скоро!!!Суки продажные!!!Хорошо живётся???ТВАРИ кабаняцкие...
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Я стрелял бы по всем нарушытелям погранзоны, и режима соблюдения, плюс я это кфвалифицырую как вторжение, контрабанда(никто из погранцов или таможенников не вкурсе сколько контрабанды прошло), по старым временам помню что тимошенко тащила всё что могла особенно во времена Фёдорова ,,,,,,у нас на границе чють по другому, код АФ(номер внутренний их у нас всего 6)
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Мне не особенно то и стыдно, потому, что я не только за него не голосовал, а и людей призывал не делать этого
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Вообще-то потрясающе... Они, что, испытывают последнее народное терпение? Вместо того, чтобы заткнуть всех этих артемов шевченко, слободянов, луценко - власть продолжает идти ва-банк! Еще и шавок-троллей запускают по-прежнему на Цензор... Они действительно не боятся, или у них парализовано чувство самосохранения???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокурор: "Организаторы и руководители прорыва границы Саакашвили будут привлечены к уголовной ответственности"
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