EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  10500  314
Материалы по теме:
Все про:граница (3210) МВД (8388) правоохранительные органы (243) Саакашвили (2001)

 12 полицейских и 5 пограничников получили травмы во время прорыва границы на ПП "Шегини", - МВД

саакашвили

Во время произошедшего на пункте пропуска через границу "Шегини" (Львовская обл.) незаконного прорыва группой "агрессивно настроенных лиц" через госграницу Украины и сопутствующей ему драке телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МВД на официальной странице в Facebook.

Смотрите также: Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини". ВИДЕО

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и Госпогранслужбы, прорвалась к пункту пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц среди которых были в т.ч. и Михеил Саакашвили и народные депутаты Украины. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

"На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая совместно с Национальной полицией установит все обстоятельства незаконного массового нарушения границы и для их квалификации", - подчеркнули в МВД.

"Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - Ред.) и 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего - Ред.) Уголовного кодекса Украины", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"

"Администрация Госпогранслужбы обращается ко всем лицам, которые незаконно нарушили государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы", - резюмировали в МВД.

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

12 полицейских и 5 пограничников получили травмы во время прорыва границы на ПП Шегини, - МВД 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Ни в коем случае! Они ж, по твоему призыву, топоры не обнажили. И заметь: никого не зарубали, по твоему же призыву. А вот их- пытались. Повезло им, верно, никого не зарубили. Ну, то дело поправимое. Всех надо, как ты говоришь. Вот всех! Так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А яке право мали знаходитись поліцейські в зоні погранконтролю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ray‏ @Ray_net_ua

Подборка реакций украинцев на сегодняшние события на границе Украины.

12 полицейских и 5 пограничников получили травмы во время прорыва границы на ПП "Шегини", - МВД - Цензор.НЕТ 2697
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо Порошенко, как президенту,срочное обращение сделать.Хоть достоинство сохранит. Тянуть время,хуже будет. Не поймут.И сподвижники, с министрами, будут чай с валидолом вёдрами пить.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сосітє члєн у Сракашвілі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное - что простые люди не пострадали, мусора и лживые продажные погранцы если бы не забывали на чьи деньги живут то не пострадали бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ребята украинцы поймите простую истину,закон и демократия для людей а для нелюдей пуля в лоб.наш б лядский сосед рузге любит болоболить про закон и демократию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не дохлые. Просто ни не соласны за бандита Макакова и Барыгу Мармелада жопу рвать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хахаха..я просто охереваю з таких погранцов і мусоров...-граніца на замке?!))))а шо ж тоді якщо орда на танках підїде????!!!задаем запитання-нахер нада такі силовики?????..виїхала військова прокуратура зато))))))))дебіли....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Игорь, ты бы лучше одел штаны и выдали из своего заднего прохода мужской котрацептив. Использованный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, да, ну да..... Это вам не в АТО под минами и снарядами прохлаждаться....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вы шо, прямо травмы?...в феофанию их вертолетом и по квартире выдать за каждую травму, кому травм недостаточно, скоро на майдане заработает конвеер...уже прям вижу как мусора занимают очередь в феофанию!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины12 полицейских и 5 пограничников получили травмы во время прорыва границы на ПП "Шегини", - МВД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти