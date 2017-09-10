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Все про:Венгрия (444) дипломатия (1034) образование (1616) язык (3507)

 Будапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии

венгрия

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто вызывает в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за недавно принятого закона об образовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "стыдом и позором".

По его словам, Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

По его словам, на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован

Менцер объяснил, что причинами этого решения министра МИД Венгрии, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячного венгерского нацменьшинства, образования на родном языке. С другой стороны, когда П.Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги был неприемлемым для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.

Пресс-секретарь МИД Венгрии добавил, что 7 сентября П.Сийярто заявил в Эстонии, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству.

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Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
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на одну озабочєнность менше буде. це бяда
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а что они поддерживали? Платили ЗП учителям венгерского языка??? Уууу...серьйозно! Пусть трудоустроят их у себя дома!
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вони сепарські настрої добре підтримують, угорські паспорта, а це вважай європейські, роздають на ура, лиш би за Орбана голосували
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Гетьманська Держава !!! ..................................а шо таке Буда ПЄШТ ?! клоуни.
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ну, Будапешт неймовірне красиве місто... там йоббік Орбан щось таке незрозуміле
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Ну а в чем была проблема предоставить возможность венгерскому нацменьшинству учиться на своем языке?
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они будут учиться, но чуть-чуть)))..грося вон вообще без образования совсем!)))..в частные школы и хай учать до усрачки!!!
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проблема в тому, що нам нах.. не потрібні громадяни, які не володіють державною мовою
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Я тоже считаю, что венгерская община может собрать деньги, построить венгерскую частную школу, разработать программу обучения на венгерском языке и напечатать учебники, и нанять штат учителей, которые будут обучать детей на венгерском. Это же так просто!
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Если нынешним законом об среднем образовании это не запрещено, и подобные школы будут сертифицированы, аттестаты признаны, то это какой-то выход.
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Надо было сначала принимать закон "О культурных автономиях", потом эту школьную реформу. Сейчас вляпались. Предоставить только венграм нельзя, а если всем подряд, то будут русские школы. Когда подобными законопроектами занимаешься - нужно помнить о Берегово и Герце.
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А Вы в курсе, что закарпатские венгры вообще не знают украинского языка?
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хто хоче вчитися на "свайом язіке" НЕХАЙ ПИЗДУЕ НА ІСТОРИЧНУ РОДІНУ!
а тут Україна була .є і буде! І НЕХУЙ НАМ РОЗКАЗУВАТИ ЯК МИ МАЄМО ЖИТИ В СВОЄМУ ДОМІ!
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Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.Источник: https://censor.net.ua/n454750 - шантажують мадяри ....а духу вистачить ?
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То справа честі України - із цього скористатися ...
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Сапера Водічки на цих недоєвропейців не має. Сиділи б в себе біля Уралу, якби Українське князівство не пустило їх в Європу 1000 р. назад.
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Что то ты конкретно попутал. Их предки это угры которые поимели татаро-монгол когда те Русь спалили дотла. Их никто никуда не пускал они тут всегда были.
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Да,очень не любил тот мадьяров)) и частенько их покалачивал))!!
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карош малшик,любишь ипону мать
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Да твою мать кто только не любит. Главное на Рублевке она ценится, сосет хорошо!
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Дебилы у власти теряют поддержку не только народа Украины ,но и Запада...
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перепрошую, але така підтримка, ціною національних інтересів, нам не потрібна....
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Да? А безвиз нужен? А санкции против росеи нужны?А ассоциация с Европой нужна? А тут не нужна ,не в том наша власть положении,чтобы крыльями махать ...а закон реально дебильный ,хотя каким может быть закон,когда в ВР такой спикер?Вопрос конечно риторический ...
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А вот интересно, а в самой Венгрии украинские общины (или какие-нибудь немецкие, циганские?) могут получать образование в государственных школах на своем родном языке или нет?
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А хіба Україна цього добивається ?!
Натяк зрозуміло .. ?
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Чтоб в Венгрии были школы на немецком или для цыган?
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Можно подумать Венгрия поддерживала Украину по доброте душевной. Там и Германия и США давят, а без этого зачем Венгрия голосовала за санкции на Россию - им же это не выгодно - но нашли как и надавили на Венгрию. так что сейчас они просто пугают, ничего более.
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Думаю, что реально будут блокировать, они уже давно хотели, но теперь повод появился
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Але ж боягузливий вальцман може злякатися, та ввести угорську мову в обов'язкове навчання в усіх школах України.
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а в бурдапеште есть украинские школы? кто то знает?
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Пусть забирают свое меньшинство к себе и учат там их как хотят.
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Да, а то венгры раньше сильно нас поддерживали. Первые верещали, что на рашку давить нельзя и фуйлу награды вручали.
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свобода выбора должна быть, иначе это диктатура, пусть будут любые школы , в которых преподают на любых языках
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Согласен. НО только тогда, когда и наши соседи примут такие законы. иначе выходит мы самые рыжие - за госсчет учить нацменшинства на их языках, а украинцев на украинском естественно не учат (за границей).
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А москаль як за цих поців тяне лямку ??! Смішно ....мабуть має зиск , а то би він може і на х...паслати. Пригрівся.
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Если завтра подобных заявлений прибавиться, по любым причинам от разных государств, значит, причины обосрать продажную власть уже ищут. Просто, чтобы сказать своё политическое НЮ в сторону БАРЫГ
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А в Венгрии украинцам гарантируется образование на украинском? Если да, можно обсуждать, а если нет, то пнх.
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Мадяры и так, постоянно под русню прогибались. Речь не о получении образования, а о полном не знании этими 150 тыс. гос. языка страны,в которой они живут.
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не то что нежелание, полный игнор и отрицалово
Флаги мадярские на сельрадах, вывески, телеканалы они смотрят только мадярские и т.д.
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Шо больше всего настораживает,так это первыми должны были кацапы возмутится,а оттуда совсем тишина по этому закону,их все устраивает,только недовольство европейских друзей,,таки медведчук не соврал после Майдана,мы еще повоюем и я умею воевать,привет таможенный союз
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будапешт прекращает поддержку будапештского меморандума
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Значит теперь они будут блокировать санкции ЕС против рашки
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А сделть венгерский вторым государственным ещё не требуют?
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Венгрия как некоторые другие пользуется моментом когда можно у нас что-то отхватить! Помните об этом! Все когда нибудь поменяется! Может и венграм что-то будет нужно! Мы с удовольствием поможем братьям! Слава Украине!
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Потомки кочевников в Европе, а ныне 5 колонна рашистов - йобиков начала ныть, значит все делаем правильно. "даведенные до отчаянья" обитатели Догнбасса - потомков понаехавших уже было, какая цена за это все знают.
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К нам вшколу как то приезжал вербовщик выпускников на обучение в чехии. Так вот, главное условие - знание чешского языка, иначе нах ты никому не нужен.
Такшто мадьяры идут лесом. Граждане Украины обязаны получить образование державною мовою.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБудапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии
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