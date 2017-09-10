 Будапешт прекращает поддержку важных для Украины решений в международных организациях из-за нового закона об образовании, - МИД Венгрии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, министр Сийярто намерен лично сообщить, что считает новый украинский закон "стыдом и позором".
По его словам, Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.
По его словам, на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.
Менцер объяснил, что причинами этого решения министра МИД Венгрии, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячного венгерского нацменьшинства, образования на родном языке. С другой стороны, когда П.Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги был неприемлемым для венгерской стороны, подчеркнул Менцер.
Пресс-секретарь МИД Венгрии добавил, что 7 сентября П.Сийярто заявил в Эстонии, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
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а тут Україна була .є і буде! І НЕХУЙ НАМ РОЗКАЗУВАТИ ЯК МИ МАЄМО ЖИТИ В СВОЄМУ ДОМІ!
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Натяк зрозуміло .. ?
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Флаги мадярские на сельрадах, вывески, телеканалы они смотрят только мадярские и т.д.
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Такшто мадьяры идут лесом. Граждане Украины обязаны получить образование державною мовою.
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