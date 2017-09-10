 Саакашвили внесен в черный список "Миротворца"

"Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Ваша сцяка їде далі на свою реформовану батьківщину..გამარჯობა სახლში..
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конкретно лохонулся с месяц назад, с непроходным тогда Михо..
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никто не помнит что у нас в Украине ПАРЛАМЕНТСКО-президентская РЕСПУБЛИКА !!!
НИКТО !!!
первый кто ОБЯЗАН УЙТИ В ОТСТАВКУ -- госька
ЗАВТРА ЖЕ !!!
первый, по собственной инициативе !!!
с последующей ответственностью за совершённые сегодня преступления !!!
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От чудовища к величеству
.... как освещали парижские газеты продвижение Наполеона по стране с момента его высадки на юге Франции до его второго восшествия на престол.
Первое известие: "Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан".
Второе известие: "Людоед идет к Грассу".
Третье известие: "Узурпатор вошел в Гренобль".
Четвертое известие: "Бонапарт занял Лион".
Пятое известие: "Наполеон приближается к Фонтенебло".
Шестое известие: "Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже"
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