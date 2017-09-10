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 Политика Украины
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 Саакашвили внесен в черный список "Миротворца"

саакашвили миротворец

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Миротворца".

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"Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц", - говорится в сообщении.

Саакашвили внесен в черный список Миротворца 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

Саакашвили внесен в черный список Миротворца 02

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

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да это "славное детище" пана Геращенко, не без его личного благословения - давно превратилось в инструмент борьбы с неугодными, разработанный и внедренный еще сталинским НКВД ... заходи кто хочешь, пиши, что твоей душе угодно... главное не забыть написать, что вносимый тобой объект - "агент Кремля и пособник террористов", а не просто -занял у тебя 100 гривен до получки и не отдает - сепаратюга!!!!
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Чого так збудились поцріото-кацапські-покидьки?
Ваша сцяка їде далі на свою реформовану батьківщину..გამარჯობა სახლში..
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Порох
конкретно лохонулся с месяц назад, с непроходным тогда Михо..
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Миротворец уже не Миротворец! Так низко упасть...
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слушаю ( видео ) Прямой эфир NewsOne

никто не помнит что у нас в Украине ПАРЛАМЕНТСКО-президентская РЕСПУБЛИКА !!!
НИКТО !!!

первый кто ОБЯЗАН УЙТИ В ОТСТАВКУ -- госька
ЗАВТРА ЖЕ !!!

первый, по собственной инициативе !!!
с последующей ответственностью за совершённые сегодня преступления !!!
.
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М-да, не получилося из Антонины Геращенко Симона Визенталя, любовь к легким деньгам сгубила барышню.
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антоха ще той алкаш і любітель льогких денжаток..чортове колесо в своєму місті пропив самим натуральним способом..здав на металолом..а бабки в жирдяйство своє вложив...
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..мабуть в Криму концерти давав???!чи по якій причині?!)))
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вечером и в сл. дни все тв-каналы Украины будут освещать в Новостях примерно по такому сценарию:


От чудовища к величеству
.... как освещали парижские газеты продвижение Наполеона по стране с момента его высадки на юге Франции до его второго восшествия на престол.
Первое известие: "Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан".
Второе известие: "Людоед идет к Грассу".
Третье известие: "Узурпатор вошел в Гренобль".
Четвертое известие: "Бонапарт занял Лион".
Пятое известие: "Наполеон приближается к Фонтенебло".
Шестое известие: "Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже"
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Ми не французи !!!Вуаля.А Саакашвілі путінська шавка...щоб його шляк трафив...
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Толи миротворец скурвился,толи я чего то не понимаю.С каких это пор,патриотов украины борющихся с путинским режимом вносят в списки миротворца??!! А чего там Петрухи нет с фабриками в мордоре?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили внесен в черный список "Миротворца"
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