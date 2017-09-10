 "Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Будем действовать согласно букве закона", - заявил в комментарии агентству директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье вечером.
В настоящее время Саакашвили направляется во Львов.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Это он о чём? Какой Закон, какая буква может быть при этой власти?
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Порошенко человек далеко не глупый и опытный политик. То, что если не пропустят просто так Саакашвили то будет вот такое шоу и оно в конце-концов закончится прорывом - было понятно даже недалёким Цензоровским крикунам-тролям, а уж тем более Порошенку. Если б Порошенко не нужно было б это шоу, Саакашвили бы просто пропустили - и дело с концом. Но раз устроили это шоу - значит Порошенко оно было нужно. Для чего - поживём - увидим.
На данный момент имеем незаконное пересечение границы, за которое можно депортировать из страны. Ну и плюс выставление Саакашвили и иже с ними клоунами.
Было ли это конечной целью всего этого концерта - поживём-увидим.
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А Саакашвили вроде уже не гражданин Украины...
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На самом деле кацапы от любого срача у нас в выиграше. Правда этот выигрыш им поперек горла иногда стоит.
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Я, например, до сегодня не знал, что для пересечения украинской границы нужны не документы, а сила и толпа. Теперь это знают все.
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Может для вас откровением окажется, что украинская граница бывает не только на западе, но и на востоке?
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Зато надеюсь войти в ЕС с Украиной или без нее такми же старым проверенным способом. Бо с такими ноу-хау там только в тюрьму войти можно.
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http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/10/7154690/
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О законе вспомнили.
https://www.youtube.com/watch?v=VvoEWRDmo28
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Но, в общем-то, это второстепенные вопросы. Поищите ответ, зачем заезжему авантюристу Украина? Почему он так стремится нас спасать? Почему для спасения Украины от олигархов он вступает в союзы с олигархами? Ответы, если найдете, оставьте себе. У меня они есть.
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Вот последнее нарушение:
Статья 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности
Повторно ( Краковец, Шкгин) - до 5-и лет лишения свободы.
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т.е.
1. Восстановим в гражданстве Саакашвили?
2. Расследуем кто дал команду его не пускать в страну?
3. Посадим нач. поезда за превышение должностных полномочий?
Ну тогда ок
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их пропустили без препятственно...?
всем сроки..и саку в грузию..
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А именно найти основного фигуранта.
Поэтому требую,незамедлительно,арестовать гражданина Порошенко П.А,за незаконную выдачу Украинского гражданства,гражданину Грузии Саакашвили М.Н.
А так же возложить ответственность на гражданина Порошенко П.А,за незаконное лишение гражданина Украины Саакашвили М.Н,Украинского гражданства.
Гр Порошенко пользуясь служебным положением,неоднократно нарушал конституцию Украины!
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