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 Политика Украины
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 "Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"

Правоохранительные органы Украины будут реагировать на ситуацию с прорывом сторонников лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на закрытый пункт пропуска через госграницу с Польшей и последовавшие за этим события согласно действующему законодательству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Саакашвили направляется во Львов для проведения встречи со своими сторонниками на площади Рынок

"Будем действовать согласно букве закона", - заявил в комментарии агентству директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье вечером.

В настоящее время Саакашвили направляется во Львов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Будем действовать согласно букве закона
Это он о чём? Какой Закон, какая буква может быть при этой власти?
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Еще со "старшим братом" не разобрались,а уже вокруг одних врагов видят,-поляки,румыны,молдоване,венгры,да и внутренних врагов изобрели кучу,-все мешают жить человеку с гонором и не владеющему мозгами.
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Украина в кольце врагов)это все рука кремля)
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Особенно,когда сам себе создаешь врагов.Меня не забудьте в тот список внести.
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це гуторит капитан сало?
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капитансало совсем не очевидность, лексикон,як у биндюжника с троещины
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капитан водкин для начала шильдик смени на кацапский
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Осенью в Украине будет взрыв народного недовольства нищетой и беспределом власти.Миша решил видимо его возглавить...
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Задаю собі питання. Хто відкрив хід в крепость -Гетьманів, Батурін ?!. Ніяк неможу допетрати.
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самое интересное, что артемию шевченке не стыдно
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Украинская власть знает только три буквы закона "Х", "У" и "Й"!
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Господи! Ну ехал и ехал бы. зачем столько шума. Яроша с савченко вон как надували и что? За яроша родственники проголосовали, за савченко мама с сестрой проголосуют, если куда выдвинется и этого народ бы на тормозах спустил - тихо и чинно.
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Всё, сегодня трольня отдрысталась по полной. Только вот всё зря.

Порошенко человек далеко не глупый и опытный политик. То, что если не пропустят просто так Саакашвили то будет вот такое шоу и оно в конце-концов закончится прорывом - было понятно даже недалёким Цензоровским крикунам-тролям, а уж тем более Порошенку. Если б Порошенко не нужно было б это шоу, Саакашвили бы просто пропустили - и дело с концом. Но раз устроили это шоу - значит Порошенко оно было нужно. Для чего - поживём - увидим.
На данный момент имеем незаконное пересечение границы, за которое можно депортировать из страны. Ну и плюс выставление Саакашвили и иже с ними клоунами.
Было ли это конечной целью всего этого концерта - поживём-увидим.
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Незаконное пересечение границы к себе домой? Это абсурд.
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Прикинь, можно незаконно пересекать границу даже возвращаясь домой.
А Саакашвили вроде уже не гражданин Украины...
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ну понятно)надо же подготовиться к выборам 2019 года как следует)
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Порошенко человек далеко не глупый и опытный политик--ты конечно, строчишь по методичке, но вот 3 года правления пороха явно об обратном говорят...а твой пост вообще напомнил мне ватные"многоходовочки" куйла)))
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Мой пост не для таких как ты писан. Не напрягайся.
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"...можно депортировать из страны"? ага, и народных депутатов выдворить, его сопровождавших, а заодно и пассажиров поезда прихватить, как они посмели ехать с ним в одном составе?...
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Смешно смотреть, как продажные люди с грязным подсознанием приписывают другим свои повадки.
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вот кто сейчас в выиграше так ето пуйло..саку арестовать и в грузию нах..
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Другая сторона тут же скажет, что вот от этого какраз Хуйло и в выиграше. :D

На самом деле кацапы от любого срача у нас в выиграше. Правда этот выигрыш им поперек горла иногда стоит.
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А головний їх виграш - від "стабільності" офшорної !
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Погранці молодих - також звільнити - за несвідомість
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Или за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей.
Я, например, до сегодня не знал, что для пересечения украинской границы нужны не документы, а сила и толпа. Теперь это знают все.
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Да ну ладно, а последние 3 года вы провели в экспедиции на Марс, что не знали, что для пересечения украинской границы нужны не документы, а сила и толпа?
Может для вас откровением окажется, что украинская граница бывает не только на западе, но и на востоке?
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Не. Я все как-то по-старинке с загранпаспортом таможенный и погранконтроль прохожу. Отстал от времени...

Зато надеюсь войти в ЕС с Украиной или без нее такми же старым проверенным способом. Бо с такими ноу-хау там только в тюрьму войти можно.
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Нас,"диктаторов-украинцев" 40 млн.по Конституции!Пшол вон,барьіга!https://www.youtube.com/watch?v=EqRCgsiKDm0&feature=youtu.be
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Печально. Но весь мир увидел, что у нас нет ни границы, ни законов. Ни власти?
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А лжеминирование самой властью соответствует букве закона?
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Соответствует четырем буквам: "ж", "о", "п" и"а".
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на видео чистый криминал..
http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/10/7154690/
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А не пропускать гражданина Украины в Украину- по каким законам?
О законе вспомнили.
https://www.youtube.com/watch?v=VvoEWRDmo28
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а разве этот грузинский прохиндей - гражданин? Тем более, он не гражданин Украины.
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Он гражданин Украины до те пор, пока суд не примет иного решения.
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вы читали законы Украины? Или грузинский аферист обращался в суд?
Но, в общем-то, это второстепенные вопросы. Поищите ответ, зачем заезжему авантюристу Украина? Почему он так стремится нас спасать? Почему для спасения Украины от олигархов он вступает в союзы с олигархами? Ответы, если найдете, оставьте себе. У меня они есть.
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А не видавати підозрюваного у дружню країну це по яким законам?
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Хіба поцілюєте кожного в дупу. Ненажерливі недоумки. Народ втретє має намір і змогу змінити свою долю і долю країни. Парашенка сьогодні спати не буде. І це правильно, більше він спати спокійно не буде ніколи.
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Ух, який грізний та недолугий Дядько, з такою динамікою в тебе скоро не буде ні власної долі, ні країни, і будеш бігти в напрямку шегенів тільки вже зі сторони Львова разом з Міхо та його прибічниками, не факт, що встигнете.
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Поддерживаю 100%.за незаконное пересечение границы в тюрьму.
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артемчик соромязливо опустив що йдеться про особисті закони владариків.тітушня в нього законна .питань нема до таких законників але є ідея куди вас оформить після кінця вашого бинкета.
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Это непосредственное осуществление власти статья 5 Конституции Украины, вызванное многократным нарушением законов действующей власти.

Вот последнее нарушение:

Статья 259. Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности

Повторно ( Краковец, Шкгин) - до 5-и лет лишения свободы.
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"Будем действовать согласно букве закона"

т.е.

1. Восстановим в гражданстве Саакашвили?
2. Расследуем кто дал команду его не пускать в страну?
3. Посадим нач. поезда за превышение должностных полномочий?

Ну тогда ок
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http://tyzhden.ua/News/199730
их пропустили без препятственно...?
всем сроки..и саку в грузию..
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вообще то вашу банду не буквы а цифры интересуют. суммы тобто
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Если сама власть нарушает закон тогда как с ней бороться законными методами? Обьясните мне убогому.
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Надо действовать по букве закона!
А именно найти основного фигуранта.
Поэтому требую,незамедлительно,арестовать гражданина Порошенко П.А,за незаконную выдачу Украинского гражданства,гражданину Грузии Саакашвили М.Н.
А так же возложить ответственность на гражданина Порошенко П.А,за незаконное лишение гражданина Украины Саакашвили М.Н,Украинского гражданства.
Гр Порошенко пользуясь служебным положением,неоднократно нарушал конституцию Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"
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