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 Политика Украины
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Все про:гражданство (715) граница (3206) Львов (3685) Саакашвили (1994)

 Саакашвили направляется во Львов для проведения встречи со своими сторонниками на площади Рынок

саакашвили паспорт

Лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого его сторонники провели через пункт пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, заявляет, что направляется во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также: Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

"Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе и решим", - сказал М.Саакашвили в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о том, как он намерен "далее двигаться на Киев".

В настоящее время М.Саакашвили сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин сразу же тронулся по трассе вглубь страны.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Почтарь, М.Саакашвили планирует встречу со своими сторонниками в центре города на площади Рынок возле горсовета.

Вместе с тем, многие сопровождавшие в Польше и ожидавшие у пункта пропуска с украинской стороны границы М.Саакашвили общественные деятели, политики и народные депутаты, в том числе лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в кортеже не последовали, и лишь в настоящее время садятся в двухъярусный пассажирский автобус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян

Большинство же собравшихся в пункта пропуска активистов пока что остаются на месте.


Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Це запитання завжди вводить в ступор шоколадних лизоблюдів.)
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Ссака является козлом отпущения. На самом деле цель этого шоу смещение Порошенко.
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А погранцам дать потрібно не тільки П...... Кому така прикордонна служба потрібна? У них є інструкція як діяти в таких випадках. І тут не потрібно виключень і сантиментів про Україну. Було порушення проходження кордону. Повинні діяти згідно з законом. Що це за прориви оскаженілої толпи?
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Они ж еще и сигаретами торговали, спиртное пронесли - в Польше оно уже дешевле.
Контрабанда стоп !
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... Блин.. Как стыдно смотреть на все это.... Бегут сотни людей, а особенно мужиков , чтобы перетащить одного грузина через границу... .. Вот, что может изменить один человек (неважно какой национальности) в нашей Украине.??? Неужели мозги тысячи украинцев "весят" меньше мозгов одного грузина? Неужели только Михо может изменит ситуацию с коррупцией оффшорами и беззаконием.... Почему грузины не прибежали забирать своего президента назад???? Почему позволили ему уйти с поста президента?
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если все так , , , почему бы порошенку не забить куй на саака и его перемещения по планете ?
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А это вопрос лично ко мне? Или все-таки к Порошенко? А вы правда верите, что Саакашвили очень сильно переживает за народ Украины... и даже больше чем за свой народ . Почему он не ехал так к себе в страну, где его должен так встречать его грузинский народ?
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Тема для біомас - майдан дозволив все. За який податки платим??? Може вистачить майданів і ато??? Нічогож не міняється???? Дайте стабільнісь любу
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Боюсь , Качановки на Петину банду не хватит .
Придёться на поруки брать ...
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Надіюсь львівяни не зовсім коншєні. Слава Україні.!!!
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в интересах спасения государственности Украины требую введения Военного положения на всей территории страны сроком на 1 год с роспуском Верховной Рады, областных и городских Советов
после стабилизации обстановки через 12 месяцев объявить о начале кампании по подготовке к выборам Президента и нового состава ВРУ
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дурик, на тюрьме коек нет
там металлические нары с железными поперечными полосами, на которые в отсутствие матрасов стелят прочитанные газеты( если есть)
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не надо меня спамить
спамя это сообщение, вы показываете, какой будет "свобода слова" в Украине, если вы дорвётесь до власти
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Ммм, щас бы экономику к хуям загробить. И что будем делать с этим ВП?
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Протесты протестами, но захват гос учреждений во время боевых действий, может печально сказаться на организаторов! Я надеюсь что во Львове и др у аппазыционеров не будет плохих мыслей! Не дай боже кому-то потребовать; автономизации, федерализации, политических прав областей! Смотрите лифты могут вас подвести как Мотороллу, ВОГ может залететь в окно, можете не дай бог не удачно пообедать в ресторане Ветерок, может фура не удачно развернуться на трассе, как у Щербаня в аэропорту не правильная бригада пилотов приехать! Дебилы Украина будет защищаться всеми методами, даже любыми методами для сохранения территориальной целостности!
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Нет у нас никакой войны - сплошная борьба с терроризмом .
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а Садовой Мусирелли давно играется с российскими олигархами...
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А где же боевые пиТарсы ляЖка . обещали на конях бдить и Киви обещал всех стрелять ?
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от е*анашка))))
что так и будет прикрываться неприкосновенными *депутатиками) и юлиной ЮБКОЙ ))))))?
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обана обана за версією форумчан цензора у львові вже створили нанонедореспубліку на чолі з саакашвілі! Україна втрачає державність.

м-да бачу в нас не тільки влада помішалась але і люди
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Ща Каменяр с Батяром станут стеной на подступах ко Львову.
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дебіли роблять собі кумира ідола , вождя ) щось мені та історія з кумиром гадюю з косою нагадала , чесний вождь прийде , завтра заживем по европейськи , з розвинутою економікою , та без корупції, !!!! , придурки під час війни з кацапами , дурна ідея боротися за крісло президента !!! вибрали пороха ! дайте мужику попрацювати !!!!!! почніть з себе з свого міста ,в корупції задіяні всі!!!! навіть двірник Вася і то віники краде ))
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и никто не будет заставлять "чесных хахлов" давать взятки, нарушать скорость, подкупать и воровать, не_платить налоги и за буйки заплывать)) бо то все Порох делал))
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А всього то що потрібно, це подати в суд і опротестувати незаконне призупинення громадянства. Ось головний опонент Саакашвілі, якого Міхо в свій лишив громадянства, подав у суд і доказав, що це було незаконно.
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Але ж це надто просто! Не буде шоу та крові які так потрібні!
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я так понял, миХУилу нужны были ПРовокации? шоб запад завопил, вот мол посмотрите, в Украине своя "площядь Тяньмэнь"!!
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Михаил Саакашвили во Львове. Все только начинается! Закончится на Банковой в Киеве.
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Многоходовочка Юльки))) Так этой теме радуется кремлевское хуйло, вы даже представить себе не можете.
Блин если уж ориентироваться на какого бы то ни было политического лидера (не Украинца) то только Даля Грибаускайте.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили направляется во Львов для проведения встречи со своими сторонниками на площади Рынок
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