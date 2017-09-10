 Саакашвили направляется во Львов для проведения встречи со своими сторонниками на площади Рынок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе и решим", - сказал М.Саакашвили в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о том, как он намерен "далее двигаться на Киев".
В настоящее время М.Саакашвили сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин сразу же тронулся по трассе вглубь страны.
Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-службы "Движения новых сил" Марьяна Почтарь, М.Саакашвили планирует встречу со своими сторонниками в центре города на площади Рынок возле горсовета.
Вместе с тем, многие сопровождавшие в Польше и ожидавшие у пункта пропуска с украинской стороны границы М.Саакашвили общественные деятели, политики и народные депутаты, в том числе лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в кортеже не последовали, и лишь в настоящее время садятся в двухъярусный пассажирский автобус.
Большинство же собравшихся в пункта пропуска активистов пока что остаются на месте.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позше Сааашвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
20925 543
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Произошло массовое незаконное нарушение государственной границы, - Госпогранслужба об инциденте на ПП "Шегини"(245)
"Будем действовать согласно букве закона", - Артем Шевченко об инциденте с Саакашвили на ПП "Шегини"(316)
"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян(412)
ПП "Шегини" закрыт в связи с сообщением о минировании, пограничники ждут приезда взрывотехников, - Госпогранслужба(98)
Польські прикордонники пропустили Саакашвілі в Україну(0)
Мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа, - Саакашвили. ФОТОрепортаж(730)
Саакашвили прибыл в пункт пропуска Шегини, - "Рух новых сил". ФОТО(303)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Контрабанда стоп !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Придёться на поруки брать ...
Ответить
Ответить
Ответить
после стабилизации обстановки через 12 месяцев объявить о начале кампании по подготовке к выборам Президента и нового состава ВРУ
Ответить
Ответить
Ответить
там металлические нары с железными поперечными полосами, на которые в отсутствие матрасов стелят прочитанные газеты( если есть)
Ответить
спамя это сообщение, вы показываете, какой будет "свобода слова" в Украине, если вы дорвётесь до власти
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что так и будет прикрываться неприкосновенными *депутатиками) и юлиной ЮБКОЙ ))))))?
Ответить
м-да бачу в нас не тільки влада помішалась але і люди
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Блин если уж ориентироваться на какого бы то ни было политического лидера (не Украинца) то только Даля Грибаускайте.
Ответить