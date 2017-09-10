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 Политика Украины
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 "Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян

слободян

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что сторонники Саакашвили прорвались через пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, где пытается въехать в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков и провели политика на территорию Украины

"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка...", - сообщил он.

"Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - подчеркнул Слободян.

Толпа прорвала пункт пропуска Шегини. Началась драка, - Слободян 01

Толпа прорвала пункт пропуска Шегини. Началась драка, - Слободян 02



Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Щас- буду. И не слабо буду.

Бог хранит дураков, пьяниц и Соединенные Штаты Америки
Марк Твен.
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Не сильно давно в Соединённых Штатах Америки хоронили легенду самогоноварения, хранителя традиций свободной Америки, его звали Marvin "Popcorn" Sutton. Можешь проверить в википедии.
А вот такой шщикарной была похоронная процессия
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Под настроение тебе: Одесса, 76, в 5 троллейбус заходит морячок в хорошем настроении, проходит от задней двери вперёд, а сразу на сиденьи две потрясающие студентки, одесситки. Оглядывает их сверху вниз и замечает свои пыльные туфли. Оглянулся и профессионально так обтёр носки туфель о штанины и тут троллейбус делает рывок вперёд. Морячок летит взад, падает на первое попавшееся туловище и крепко обнимает его. Потом медленно так поднимает глаза и видит на туловище ментовскую фуражку! Это был пиzдец! Выражение ужаса на лице, как у Хомы Брута в фильме "Вий" при виде ведьмы, что-то мычит, руками машет, троллейбус в экстазе, ментяра с трудом доехал до остановки и вылетел весь красный. Все остальные ехали до конечной, ржали и делились впечатлениями.
Наливай!
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Нерукопожатость - Порошенко преодолел всё на пути к ней.
Теперь можно ездить, пожалуй, только в Казазстан. Киргизстан. Узбекистан. Азербайджан... А самый цимес - это таки иметь вояжи в Молдову к Додону, и в Беларусь, к Лукашенке.
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- Цікаво, куди втікатиме Пєцік?
- Швидше за все в офшор.
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В Бразилию ! Там затеряться в толпе легко. Мало ли в Бразилии Донов Педров ? !!!
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ол-года назад побывал в Грузии.Специально интересовался у многих:-Ваше мнение о Михо? Только одна женщина дала положительную оценку.... Может не стоит лепить из него кумира,а?
10.09.2017 20:49
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Мне нравится 2
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Я была год назад, то же самое.
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Да, и Сталина мы как-то бысто забыли все... Тоже был "чудесный грузин".
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дЯКУЮ ТИМ, ХТО ПІДСТАВИВ ЗА ВКАЗІВКОЮ КРЕМЛЯ ПОРОХА-ПІГМЕЯ... аЛЕ У НАС НЕ БУДЕ БЕЗТОЛКОВОГО БУНТУ, ЯК ТОГО ХОЧУТЬ МОСКАЛІ, А БУДЕ СПЛАНОВАНА АКЦІЯ НА ЗНИЩЕННЯ НЕДООРДИ... пРАВДА?
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А БУДЕ СПЛАНОВАНА АКЦІЯ НА ЗНИЩЕННЯ НЕДООРДИ... пРАВДА?

Та да.
Нарушил закон - отвечай. Хоть президент, хоть сторож. К этому двигаемся.
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И зачем нужно было устраивать это позорище?
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Коли Саакашвілі з прибічинками проривали кордон, прикордонники розгубились і пустили собак - вівчарки трамували двох людей
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Юоже, дякую, що ти вирішив, нарешті, провести любстрацію пузатих..........
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Тугодум и клептоман овощь Конечно выглядел смешноЕще смешнее были его высказывания и поступки Но обрезаный маланец переплюнул овоща и его действия выглядят жалко и что самое главное унизительно В первую очередь для него и стада аферистов Оседлавших власть в стране Но его фокусы Унизительны и для нас Украинцев Сильно надеюсь что ето будет началом конца недалекого офшорника Воровать и выдумывать Ротердамы + и торговать с рашей и сепарами Он может Быть президентом моей многострадальной страны Нет нет и нет
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ХОЗЯИН!!! - Толпа прорвала пункт пропуска!! Хозяин - ПУЛИ СВИСТЕЛИ НАД ГОЛОВОЙ!!!!--- А САПОГИ НАД ГОЛОВОЙ НЕ СВИСТЕЛИ???? ( мультик про Фунтика)..
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Дістав із шафи свою майданівську каску із написом "8 сотня", протигаз, окуляри. Готуйся, барижна шобла.
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Новости читаю ежедневно. Комменты не писал давным-давно. Или я чего-то не понимаю или что-то пропустил. Но хочу спросить. Кто такой Саакашвили? Что он сделал для Украины и чего сюда прет? Его как послушать - бред. Балабол, балаболом. Даже сегодна написал: нас встретил спецназ в экипировке СССР. Приплетает все, что на ум взбредет. Это просто новая икона, нет лица на которое поведется народ? Михо в Грузии накосячил, теперь к нам прет. Ну вот что одесситы могут сказать? Я видел его показательные выступления на пляжах Одессы и все. Пустозвон. И вокруг те на кого народ не поведется: Наливайченко, Семенченко, Тимошенко... Егор Соболев - нормальный вроде парень... Может и вправду я чего то недоганяю? Может Саакашвили патриот и спасение Украины? Что подскажете?
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Увы, пишите вы всё верно, но сейчас вас будут поливать жидким дерьмом (на которое исходят некоторые в экстазе при фамилии грузина) и говорить что вы прохобот, а михо святой локомотив украинских реформ который свернёт шею всем олигархам начиная с бени коломойского с коим он кстати 7 сентября отужинал в Женеве.
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Я серьезно,хочу понять. Что он несет? Зачем он тут?
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Несёт бардак и популизм, зачем он тут он сам не знает.
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Личные амбиции. А Президентом он стать все равно не сможет. А Юлька уже тут как тут со соей "поддержкой"
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В итоге, что мы имеем? Прямо в данный момент произошёл бескровный прорыв границы и Саакашвили зашёл на территорию Украины. Аки Иисус на ослике зашёл в Вифлеем(с) Ну и? С какого хе*а сделали из куска откровенно безобразного наркоманско-истеричного куска дерьма великого мессию, героя и жертву режима 3в1? В его контексте идеально раскрывается смысл фразы "не трожь говно, вонять не будет". Расскажите мне ещё раз, что завтра все всё это забудут, ага. На самом деле это только начало.
Плюс, смотрите на ситуацию трезво: эта ситуация - прямое унижение нашей страны и опускание нашей территориальной целостности. Саакашвили перешёл не просто своевольно перешёл границу с нашей страной, он перешёл все границы дозволенного. Ну и со стороны ЮВТ это натуральная диверсия (и не факт, что не по указке ВВП). А что же остальные журналисты и просто зеваки, которые за ними последовали? По моему мнению, всех участников нужно судить по закону. Вопиющий прецедент.
Безотносительно от ошибок поведенческой линии АП, самого Саакашвили после этого всего я стала презирать ещё больше. И дело даже не в том, что там среди сторонников на всех уровнях 90% мразей и дерьма. Дело в том, что сам Миша - мразь и дерьмо. Потащил за собой жену и ребёнка, рискуя и понимая, что могут быть любые провокации, в стране война. Потом призвал погранцов к неповиновению. Перед этим просил запад не давать помощь Украине.
https://www.obozrevatel.com/politics/epichnyij-proryiv-miho-sezon-nachalsya-yarko.htm
Екатерина Золоторёва.
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порошенко жалкое и омерзительное до блевоты убожество !! Устроил позорище на весь мир !! Я за тебя не голосовал, я знал что у тебя гнилое и подлое нутро !!
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Я понимаю, что ему надо где-то зарабатывать. Но все кто вокруг него и восхваляют его, что не понимают этого? У нас, что своих упырей мало, так еще этого за уши притянули!?
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Ті, хто голосував за Порошенко прості ідіоти, і їх, на жаль для України, дохрена.
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От тепер зрозуміло чому у попереднього керівника прикордонників України "сталося запаморочення" і його замінила людина що пообіцяла Порошенку не впускати Саакашвілі в Україну....Назаренко не захотів МАРАТИСЯ.Такої ганьби гідний оціцер терпіти не буде.....І тепер всім зрозуміло що кордон в ПАРШИВИХ РУКАХ....
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Дивиться завтра новини на "Euronews" та на інших каналах де має вплив рашка, канали рашатудей та рутуб зрозуміло лайно але це лайно буте лити бруд у ЕС. Корисні ідіоти в середині країни можуть набагато більше лиха наробити для країни ніж орди путінососів зовні. Обидві сторони конфлікту спрацювали на пуйла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян
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