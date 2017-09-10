 "Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка", - Слободян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Толпа прорвала пункт пропуска "Шегини". Началась драка...", - сообщил он.
"Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации", - подчеркнул Слободян.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили. 6 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Бог хранит дураков, пьяниц и Соединенные Штаты Америки
Марк Твен.
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А вот такой шщикарной была похоронная процессия
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Наливай!
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Теперь можно ездить, пожалуй, только в Казазстан. Киргизстан. Узбекистан. Азербайджан... А самый цимес - это таки иметь вояжи в Молдову к Додону, и в Беларусь, к Лукашенке.
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- Швидше за все в офшор.
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10.09.2017 20:49
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Мне нравится 2
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Та да.
Нарушил закон - отвечай. Хоть президент, хоть сторож. К этому двигаемся.
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Плюс, смотрите на ситуацию трезво: эта ситуация - прямое унижение нашей страны и опускание нашей территориальной целостности. Саакашвили перешёл не просто своевольно перешёл границу с нашей страной, он перешёл все границы дозволенного. Ну и со стороны ЮВТ это натуральная диверсия (и не факт, что не по указке ВВП). А что же остальные журналисты и просто зеваки, которые за ними последовали? По моему мнению, всех участников нужно судить по закону. Вопиющий прецедент.
Безотносительно от ошибок поведенческой линии АП, самого Саакашвили после этого всего я стала презирать ещё больше. И дело даже не в том, что там среди сторонников на всех уровнях 90% мразей и дерьма. Дело в том, что сам Миша - мразь и дерьмо. Потащил за собой жену и ребёнка, рискуя и понимая, что могут быть любые провокации, в стране война. Потом призвал погранцов к неповиновению. Перед этим просил запад не давать помощь Украине.
https://www.obozrevatel.com/politics/epichnyij-proryiv-miho-sezon-nachalsya-yarko.htm
Екатерина Золоторёва.
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